ميركوسور: مخاوف المزارعين مبالغ فيها، والصناعة تنتصر - الحقائق مقابل الخرافات

في جميع أنحاء أوروبا، تتساءل الأسواق والمستهلكون على حد سواء عن اتفاقية ميركوسور الشاملة والمثيرة للجدل. ما هي الحقائق؟ من سيستفيد، ومن سيتضرر من هذه المبادرة التجارية الجديدة؟

تُعدّ اتفاقية إزالة القيود التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية وثيقة بالغة التعقيد. ومع ذلك، ورغم استمرار المفاوضات لمدة 25 عامًا، لم تحظَ باهتمام الرأي العام إلا في المرحلة الأخيرة.

ميركوسور في مواجهة المزارعين

قبل مناقشة تأثير الاتفاقية على الاقتصاد والأسواق، لا بد من التطرّق إلى سيل الجدل والمعلومات المضللة حولها. لا تعني ميركوسور تدمير الزراعة في أوروبا أو تراجع جودة الغذاء فيها. إنها مبادرة استراتيجية غير قابلة للتفاوض، ضرورية للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فإن مجالاتها الرئيسية هي التعدين، بالإضافة إلى صناعات الآلات والسيارات، وليس الزراعة.

تبلغ واردات الاتحاد الأوروبي من لحوم الأبقار حاليًا حوالي 0.5 مليون طن، ومن الدواجن حوالي 0.3 مليون طن. وتنتج أوروبا وحدها ما بين 6 و7 ملايين طن من لحوم الأبقار و14 مليون طن من الدواجن. أما الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية المتوقعة فتتراوح بين 100 و200 ألف طن فقط.

في المقابل، يبدو الوضع مختلفًا تمامًا بالنسبة لليثيوم والنيوبيوم والمعادن الأرضية النادرة والنحاس. إذ تمتلك أوروبا موارد واحتياطيات ضئيلة من هذه المواد الخام، وسيزداد الطلب عليها بشكل كبير لتشغيل المصانع المتطورة في أوروبا. وسيتعين زيادة الواردات الضرورية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، بينما تمتلك دول عديدة في أمريكا اللاتينية رواسب ضخمة وطاقة تعدينية غير مستغلة.

سيتضرر المزارعون وقطاع تصنيع الأغذية من الاتفاقية نتيجةً للزيادة الواضحة في حدة المنافسة في السوق. وقد يتوقع المستهلكون الأوروبيون تباطؤًا في نمو أسعار الدواجن ولحوم الأبقار (أو حتى انخفاضًا في الأسعار المحلية)، والتي ستكون أهم الواردات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي. لا يأتي هذا على حساب الجودة: فجميع معايير الغذاء الملزمة لمنتجي الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضًا على السلع المستوردة. يتعلق الاتفاق بالتعريفات الجمركية، لا بالمعايير. علاوة على ذلك، سيتم الحد من الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية ليس فقط من خلال الحصص التقييدية، بل أيضًا من خلال الدعم المقدم في إطار السياسة الزراعية المشتركة، لذا فإن هذا الاتفاق لا يشكل تهديدًا حتى لمعظم المزارعين.

بإمكان أوروبا تخريب المبادرات الاستراتيجية لحماية المصالح الظرفية وغير المحددة بدقة لشريحة من السكان، بمساهمة ضئيلة في الاقتصاد وتأثير سلبي في كثير من الأحيان على الميزانية.

من سيخسر أكثر من غيره من اتفاقية ميركوسور؟

مع ذلك، لن يكون المزارعون هم الخاسرون الأكبر من ميركوسور، بل ستكون الولايات المتحدة والصين وروسيا. يهدف الاتفاق في المقام الأول إلى ضمان وصول أوروبا إلى المواد الخام المعدنية الاستراتيجية. تعاني أوروبا من نقص في الرواسب الجيولوجية للعديد من العناصر الأساسية. تستغل الولايات المتحدة والصين وروسيا هذا النقص ضد أوروبا بكل الوسائل المتاحة. سيساهم تنويع مصادر الإمداد من أمريكا اللاتينية، الغنية بالموارد ولكنها تفتقر إلى التكنولوجيا، في حل هذه المشكلة.

في المقابل، ستتمكن أوروبا من تصدير منتجاتها الصناعية والتقنية المتقدمة إلى دول أمريكا اللاتينية. وستتمكن صناعات السيارات والكيماويات والبصريات والإلكترونيات والآلات الأوروبية، التي تتضاءل فرصها باستمرار في أوروبا وفي أسواق الولايات المتحدة والصين، من التوسع في قارة جديدة تمامًا، حيث لا تزال المنافسة محدودة والفرص هائلة.

ماذا يعني هذا للشركات والأسواق؟

في أوروبا، هناك العديد من الشركات المدرجة التي تنتظر بفارغ الصبر بدء فصل جديد في تاريخ أوروبا الاقتصادي. وسيكون أكبر المستفيدين شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو وستيلانتيس. وسيساعد فتح سوق جديدة على وقف المزيد من التراجع في هذا القطاع.

BMW.DE (D1)

يُلاحظ في الرسم البياني ارتداد من القاع، وتقاطع المتوسطين المتحركين الأساسيين 100 و200، وعودة إلى الاتجاه الصعودي. المصدر: xStation5

سيستفيد مصنّعو الآلات والدفاع أيضًا. وستجني شركات صناعية عملاقة مثل سيمنز، وباسف، وزد إف، وإيه بي بي أرباحًا من أسواق مبيعات جديدة. أما قطاع الدفاع - الذي يُمثله، من بين آخرين، راينميتال، وبي إيه إي سيستمز، وهينسولد، وليوناردو - فسيستفيد من سلاسل إمداد جديدة ومعززة للمواد الخام النادرة.

SIE.DE (D1)

حافظت الشركة على اتجاه تصاعدي قوي لسنوات عديدة. المصدر: xStation5

من بين الخاسرين المحتملين منتجو الأغذية، مع أن المشكلة هنا تتعلق بشكل رئيسي بالشركات الصغيرة وتلك التي يهيمن عليها إنتاج اللحوم. أما المنتجون الكبار مثل نستله، ودانون، وليندت، وكيري، فلديهم انكشاف محدود على القطاعات المذكورة، وفي الوقت نفسه يمتلكون مجموعة من الآليات التي تمكنهم من حماية أنفسهم من المنافسة.

وبالطبع، هذه ليست قائمة شاملة لجميع الكيانات الاقتصادية والسوقية. من المقرر أن تصبح الاتفاقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وستشمل عددًا لا يحصى من المشاريع والصناعات والشركات والمبادرات.

في عالم تُدار فيه المفاوضات التجارية بالتهديد والابتزاز، تُعد مبادرة أوروبية يستفيد منها جميع الأطراف استثناءً إيجابيًا. وصلت الاتفاقية إلى مراحلها النهائية، لكن دخولها حيز التنفيذ غير مؤكد. تعاني كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية من فترة من عدم الاستقرار السياسي المتزايد، وتراقب الولايات المتحدة والصين الوضع عن كثب، وقد تحاولان التأثير على المفاوضات والعملية التشريعية.

كميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية مبتدئ، XTB