ميتا - الغرامات والذكاء الاصطناعي والنفقات الرأسمالية

أثبتت ميتا، التي لا يزال البعض يُطلق عليها اسم "فيسبوك"، أنها من "الحصان الأسود" في السوق وقطاع شركات التكنولوجيا - للعام الثاني على التوالي. كان معظم المستثمرين قد اعتبروا الشركة خاسرة في عام ٢٠٢٢، وحتى نموها الذي بلغ مئات النسب المئوية منذ ذلك الحين لم يُقنع بعضهم. واليوم، تتصدر ميتا عناوين الأخبار مجددًا بسبب تسريبات حول خفض الإنفاق المزعوم على "ميتافيرس" وبسبب إجراء قضائي جديد من الاتحاد الأوروبي ضد ميتا.

"ميتافيرس"، المعروف أيضًا باسم "مختبرات الواقع"، هو مشروع شخصي لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي حاول لسنوات دون جدوى إقناع المستثمرين بصحة رؤيته. وقد شكّل المشروع وصمة عار في التقارير المالية للشركة مؤخرًا، حيث استهلك مبالغ طائلة دون تقديم أي شيء يُشبه نموذج عمل في المقابل. وذكرت بلومبيرج اليوم أن مارك زوكربيرج قد يُخفّض الإنفاق على المشروع أخيرًا. يُقال إن هذا التخفيض قد يصل إلى 30%، مما يعني توفير مليارات الدولارات التي يُمكن الآن استخدامها بشكل أفضل في مجالات أخرى. وقد دفعت هذه الشائعة سعر سهم ميتا إلى الارتفاع بنسبة 4%.

يُشير مصطلح "في مكان آخر" بالطبع إلى ما يُسمى بالنفقات الرأسمالية (CAPEX). ومثل معظم شركات التكنولوجيا، تستثمر ميتا مبالغ طائلة في البنية التحتية السحابية/الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة النفقات الرأسمالية 65 مليار دولار في عام 2025، وتشير التوقعات لهذا العام إلى مبالغ أكبر من ذلك. وقد سمح النمو المتواصل لهوامش ربح الشركة وإيراداتها مؤخرًا بإنفاق مبالغ طائلة على مشاريع غير مربحة، لكن التحديات التي فرضتها ثورة الذكاء الاصطناعي تبدو باهظة التكلفة على الشركة لمواصلة دعم مبادرات أقل واعدة.

ومع ذلك، فإن التكاليف الباهظة لا تمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من انتهاك القانون الأوروبي بشكل متكرر. وقد بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد ميتا، لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار بتقييد وصول الشركات الأخرى إلى "حل أعمال واتساب". على عكس الاعتقاد الخاطئ لدى كثير من المراقبين، كانت الغرامات، ولا تزال، شديدة. تواجه شركة ميتا حاليًا غرامة تصل إلى 16.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 10% من إيراداتها العالمية. إذا انتهت الإجراءات بشكل غير مواتٍ لميتا، فلن تكون هذه أول غرامة من هذا النوع تتلقاها الشركة من المفوضية الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أقل من شهر، قيل إن يان أندريه ليكون قد غادر الشركة. وكما يليق بريادتها في السوق الأمريكية، فإن رائد حلول الذكاء الاصطناعي لديها هو طبيب من أصل فرنسي. انفصل الدكتور ليكون عن ميتا، مدعيًا أن التغيير في استراتيجية الذكاء الاصطناعي "يضعها في طريق مسدود". كان الدكتور ليكون من بين المشككين في هذه التقنية لفترة من الوقت، مشيرًا إلى أنها لن تتمكن أبدًا من تحقيق مستوى التعقيد والتقدم الذي وعد به رواد الصناعة المستثمرين. كما انتقد تراجع الشركة عن الحلول مفتوحة المصدر.

وسوف يكشف الزمن ما إذا كان النمو ربع السنوي في عائدات الإعلانات سيسمح لشركة ميتا بتحقيق استراتيجيتها المحفوفة بالمخاطر على نحو متزايد في بيئة غير مستقرة على نحو متزايد.

META.US (D1)

المصدر: xStation5