🤳 ميتا تحقق نتائج قوية: هل هذا لا يزال غير كافٍ للسوق؟

الأداء المالي: تجاوز التوقعات بشكل كبير

حققت شركة ميتا نتائج فاقت توقعات السوق بشكل ملحوظ، مؤكدةً هيمنتها في قطاع التكنولوجيا، على الرغم من ردة فعل السوق المتوترة تجاه "ثمن" هذا النجاح.

ربحية السهم: 10.44 دولار أمريكي - متجاوزة التوقعات بفارق ملحوظ قدره 3.78 دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يشمل ميزة ضريبية كبيرة. حتى بدون هذه الميزة، كانت الأرباح ستتجاوز التوقعات بسهولة.

الإيرادات: 56.31 مليار دولار أمريكي (+33.1% على أساس سنوي) - تجاوزت ميتا التوقعات بمقدار 760 مليون دولار أمريكي. يمثل هذا أقوى زخم نمو منذ سنوات، مدفوعًا بشكل شبه كامل بقطاع الإعلانات، الذي استفاد بدوره من الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي.

عدد المستخدمين النشطين يوميًا ( DAP ): بلغ متوسطه 3.56 مليار مستخدم في مارس (+4% على أساس سنوي). وبينما لوحظ انخفاض طفيف مقارنةً بالربع السابق، أشارت الشركة بوضوح إلى عوامل خارجية: انقطاع الإنترنت في إيران والقيود المفروضة على استخدام واتساب في روسيا.

كفاءة الإعلان: الذكاء الاصطناعي في الصدارة

تُظهر البيانات التشغيلية أن الاستثمارات في نماذج مختبرات ميتا للذكاء الفائق بدأت تُحسّن الأرباح:

مرات ظهور الإعلانات: ارتفع عدد مرات ظهور الإعلانات بنسبة 19% على أساس سنوي. وهذا يدل على أن المستخدمين يستهلكون محتوى أكثر، وأن خوارزميات التوصية تُحسّن من قدرتهم على الاحتفاظ بهم على المنصات.

متوسط ​​سعر الإعلان: ارتفع متوسط ​​سعر الإعلان بنسبة 12% على أساس سنوي. وهذا مؤشر بالغ الأهمية، فشركة ميتا لا تكتفي بعرض المزيد من الإعلانات فحسب، بل بفضل استهداف الذكاء الاصطناعي المُحسّن، باتت قادرة على بيعها بأسعار أعلى بكثير.

التوقعات والنفقات الرأسمالية: نقطة خلاف في وول ستريت

على الرغم من النتائج الممتازة للربع الأول، ركز السوق على التوقعات والتكاليف، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بأكثر من 3% في التداولات المسائية، ثم اتسع هذا الانخفاض لاحقًا إلى حوالي 5.5%.

توقعات إيرادات الربع الثاني: نطاق يتراوح بين 58 و61 مليار دولار. في حين أن هذه الأرقام جيدة، إلا أن المتوسط ​​(59.5 مليار دولار) يتماشى تقريبًا مع التوقعات (59.57 مليار دولار)، مما شكّل إشارة للسوق المُبالغ في تقييمها لجني الأرباح ("لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في التوقعات").

إجمالي التكاليف (السنة المالية 2026): تم الإبقاء عليها ضمن نطاق يتراوح بين 162 و169 مليار دولار. والجدير بالذكر أنه لم يتم رفع التوقعات هنا، على عكس الوضع مع النفقات الرأسمالية.

النفقات الرأسمالية (السنة المالية 2026): شهد هذا البند التغيير الأكبر، حيث تم رفع التوقعات إلى نطاق يتراوح بين 125 و145 مليار دولار. يخشى المستثمرون أن يبدأ الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (مراكز البيانات، والرقائق الإلكترونية) في استنزاف التدفق النقدي الحر خلال الأرباع القادمة.

من الميتافيرس إلى الذكاء الخارق

أجرى زوكربيرج تغييرًا رمزيًا في استراتيجية الشركة هذا الربع.

مختبرات ميتا للذكاء الخارق: هذا هو الاسم الجديد الذي يهدف إلى جذب انتباه المستثمرين. ويهدف إطلاق النموذج الأول من هذا المختبر إلى أن يكون خطوة نحو "الذكاء الخارق الشخصي لمليارات البشر".

مختبرات الواقع: كانت الخسارة التشغيلية (4.03 مليار دولار) أقل من المتوقع (4.77 مليار دولار)، مما يشير إلى أن ميتا بدأت في تقليص الإنفاق غير الفعال في هذا القطاع لصالح تطوير نماذج لغوية ضخمة.

خلاصة: حققت ميتا أرقامًا تحلم بها معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن ردة فعل سعر السهم تعكس سيناريو "بيع الأسهم بعد الإعلان" الكلاسيكي. تلقى السوق تأكيدًا على نجاح الذكاء الاصطناعي (نمو بنسبة 12% في أسعار الإعلانات)، لكنه شعر في الوقت نفسه بالقلق إزاء مشروع قانون زوكربيرج لبناء "ذكاء خارق شخصي".

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تبني ميتا للذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة سريعة جدًا مقارنةً بالشركات الأخرى، وقد شهدنا على مدى عدة فصول نموًا حقيقيًا في إجمالي الإيرادات بفضل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورغم أن مشاريع ميتا الطموحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لم تُكلل بالنجاح دائمًا، إلا أنه طالما تحقق الشركة أرباحًا بمليارات الدولارات، فبإمكانها مواصلة التجارب.

على الرغم من أن المستثمرين قد يبدون أقل رضا، إلا أن ميتا لا تزال من بين الشركات الأقل سعرًا من حيث القيمة السوقية ضمن قطاع التكنولوجيا الأوسع. تتميز الشركة بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ حوالي 22 ونسبة سعر إلى مبيعات مستقبلية أقل من 7. بعد عشرين دقيقة من إعلان النتائج، كان سعر السهم يتداول عند حوالي 631 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنسبة 20% من أعلى مستوياته التاريخية.