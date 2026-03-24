انفجارات في مصفاة تكساس - ماذا يعني حريق بورت آرثر بالنسبة للسوق؟

اندلع حريق في مصفاة تابعة لشركة فاليرو، إحدى الشركات الرائدة في سوق الهيدروكربونات المحلية. قبل بضعة أشهر، وقّعت الشركة اتفاقية مع شيفرون لمعالجة النفط الخام الفنزويلي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كان مصدر الحريق وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين. تمت السيطرة على الحريق، لكن الدخان لا يزال يتصاعد فوق الموقع. تمثل مصفاة فاليرو ما يقارب 2% من إجمالي طاقة التكرير في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر، استنادًا إلى أحدث تقارير مخزونات النفط الخام، أن أكبر النقص في سلسلة التوريد يتركز في جانب التكرير وليس في النفط الخام نفسه. ومن الجدير بالذكر أن المصفاة تُعدّ من المنتجين الرئيسيين، من بين أمور أخرى، لوقود الطائرات. وهو حاليًا أندر أنواع الوقود بسبب الصراع في الخليج العربي. في الوقت الراهن، لا يوجد ما يشير إلى انخفاض إجمالي إنتاج المصفاة بشكل ملحوظ يؤثر على السوق أو الاقتصاد.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد حذروا دونالد ترامب من احتمالية حدوث "مفاجآت" وارتفاع في الأسعار. لا يوجد حاليًا أي دليل على ذلك، ولكن ليس من قبيل الشك غير المبرر أن هذا الحادث قد لا يكون حادثًا عرضيًا، وأنه قد لا يكون الحدث الوحيد من هذا النوع الذي سنشهده في الأسابيع المقبلة.