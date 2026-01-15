انفصال أوروبا والولايات المتحدة بسبب غرينلاند

في الآونة الأخيرة، يتابع المستثمرون والمحللون والمعلقون والجمهور بقلق بالغ الخطاب العدائي غير المعتاد لإدارة الرئيس الأمريكي تجاه الحلفاء الأوروبيين. وتُعدّ غرينلاند، الجزيرة المتجمدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 55 ألف نسمة، محور النزاع. وليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها الولايات المتحدة أو دونالد ترامب بالسيطرة على غرينلاند. إلا أن الولايات المتحدة لم تُبدِ من قبل عزماً على السيطرة على الجزيرة، في حين تُصرّ أوروبا على موقفها وترفض أي تغييرات إقليمية. هل يُمكن أن يشهد المحيط الأطلسي تصعيداً؟ وما الذي يُبرر تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند؟

غرينلاند - هل هي مجرد جليد وثلج؟

تُبرر الولايات المتحدة موقفها بأمنها القومي، مؤكدةً أن السيطرة على الجزيرة ضرورية لأمنها القومي. تكمن المشكلة في وجود قاعدة عسكرية أمريكية في بيتوفيك. إضافةً إلى ذلك، تستفيد الولايات المتحدة حالياً من التعاون مع دول الناتو في مراقبة المحيط الأطلسي والدائرة القطبية الشمالية. في عالمٍ تهيمن عليه الأقمار الصناعية والرادارات بعيدة المدى وأنظمة السونار المتطورة، لا يُعدّ توسيع البنية التحتية في غرينلاند غير ضروري فحسب، بل هو أمرٌ عبثيٌّ تمامًا. وبالمثل، فإنّ التلميحات إلى "استيلاء" روسيا أو الصين على غرينلاند أمرٌ عبثيٌّ أيضًا.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس

هناك أيضًا مسألة طرق الشحن والتجارة المحتملة في القطب الشمالي، ولكن حتى هنا، تواجه شكوك المحللين وتصريحات السياسيين تناقضات داخلية. من سيبحر في هذه الطرق المستقبلية؟ تنتهج الولايات المتحدة سياسة انعزالية وتخوض حربًا تجارية مع أكبر شركائها، وهما الاتحاد الأوروبي والصين. أوروبا راضية تمامًا عن الطرق عبر المحيط الأطلسي وقناة السويس وقناة بنما، بينما تعاني روسيا من كارثة اقتصادية محتها من الخريطة الاقتصادية العالمية. هل الأمر يتعلق بشيء آخر؟

ضربت أزمة المعادن الأرضية النادرة الأسواق المتقدمة كطوفان جليد يتحرك ببطء شديد. انتظر جميع المشاركين وصناع القرار حتى هددت الصين باستخدام التبعيات القائمة كأداة ضغط قبل الاعتراف بالمشكلة.

في هذا السياق، يشير الكثيرون إلى حقيقة تبدو بديهية، وهي وجود رواسب هائلة من معادن لا حصر لها (بما في ذلك ما يُسمى بالمعادن الأرضية النادرة) في الجزيرة. إلا أن هذه الملاحظة ليست دقيقة تمامًا. تمتلك غرينلاند رواسب ضخمة من موارد استراتيجية متفاوتة الأهمية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة، تمتلك رواسب أكبر بكثير على أراضيها. حتى تلك الموجودة في جبال روكي، وصحراء موهافي، وألاسكا، أو التايغا الشمالية، أسهل وصولًا بكثير من أي رواسب في غرينلاند. تقع غرينلاند في الدائرة القطبية الشمالية، حيث تغطي الصفائح الجليدية 80% من مساحتها. يصعب الوصول إلى هذه الرواسب لدرجة أن تعدين الذهب أو الماس فيها غير مُجدٍ اقتصاديًا. هذا فضلًا عن أن الولايات المتحدة لا تمتلك مرافق لتكرير هذه الموارد.

يشير آخرون إلى أن الأمر لا يتعلق بالاستخراج، بل بالسيطرة عليها. منع الصين، التي استحوذت، من بين جهات أخرى، على حصة 12% في منجم كفانيفيلد في غرينلاند عام 2021. إلا أن هذا التفسير مُضلل أيضًا. لم يقتصر الأمر على توقف عمليات منجم كفانيفيلد بسبب التلوث الإشعاعي، بل إن معظم مشاريع التعدين في المنطقة لا تزال في مراحلها الأولى، وتسيطر الصين بالفعل على نحو 80% من سوق المعادن الأرضية النادرة. فهل سيُغير قطع استغلال رواسبها غير المستغلة في جرينلاند شيئًا؟ لا شيء يُشير إلى ذلك.

حتى أكثر المحاولات تحفظًا لاستغلال الموارد في المنطقة تتطلب تمويلًا وتكنولوجيا ضخمة، تفتقر إليها الولايات المتحدة.

من يمتلك هذه التكنولوجيا، ومن يفتقر في الوقت نفسه إلى رواسب جيولوجية بديلة؟ لا تمتلك أوروبا هذه الموارد، ومن بين المتخصصين في استخراجها المملكة المتحدة والدول الاسكندنافية، بما فيها الدنمارك، المالكة الحالية لجرينلاند. جدير بالذكر أن الجزيرة تحتوي على 37 من أصل 50 معدنًا رئيسيًا وفقًا لتصنيف المعادن الأرضية النادرة الأوروبي.

لقد شهدت شركات المعادن الأرضية النادرة فترة ازدهار كبيرة. فهل هذه بداية النمو أم نهايته؟

شركات المعادن الأرضية النادرة الأمريكية تنمو بوتيرة أسرع، والتوقعات لها عالية للغاية. فهل تكفي الإعانات والاستثمارات السخية لمواكبة هذا النمو؟

لهيب الصراع وظلال التبعية

دونالد ترامب رجلٌ قاد ست شركات إلى الإفلاس. لا يوجد ما يدعو للشك في فهمه لمقومات قوة أي منظمة أو مصدر قيمتها. اليوم، لم تعد تلك المنظمة هي الكازينوهات أو الفنادق، بل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو). يرى العديد من المحللين أن حتى أكثر الإدارات الرئاسية الأمريكية اختلالاً وعدم كفاءة لن تتمكن من زعزعة ركيزة الموقف الأمريكي، ألا وهي حلف الناتو. هذا اليقين لا يشاركه فيه، من بين آخرين، جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض.

الإدارة الأمريكية الحالية لا تنظر إلى أوروبا كحليف أو شريك، بل كخصم، إن لم يكن عدوًا. هذا ليس مجرد تخمين أو استنتاج، بل هو "سياسة أمنية جديدة" واضحة المعالم للولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.

باختصار، تتمتع أوروبا بمجموعة من المزايا الاستراتيجية والهيكلية على الولايات المتحدة، وقد انهار "الفزاعة" المتمثلة في الجيش الروسي، والتي سمحت للولايات المتحدة بتنفيذ سياستها من موقع قوة، على مشارف أوكرانيا. ويعاني الاقتصاد الأمريكي من تدهور متزايد، ويتساءل الحلفاء المستاؤون بشكل متزايد عما إذا كان موقع الولايات المتحدة في ميزان القوى العالمي مبررًا.

ترغب الولايات المتحدة في تطويق أوروبا - استراتيجيًا واقتصاديًا، تُعد غرينلاند نقطة انطلاق هذه الخطة. يريد ترامب وأنصاره إدارة سياستهم الخارجية على افتراض أن أوروبا "ضعيفة" - أيًا كان المقصود بذلك. لا يمكنهم فعل ذلك في ظل وجود تبعيات هيكلية واستراتيجية لا تزال، في بعض الحالات، تصب في مصلحة أوروبا بشكل كبير.

أما القضية الأهم التي يلاحظها المزيد والمزيد من الناس مع مرور الوقت فهي شركة ASML. فبدون آلات ASML، لن يكون هناك وجود لشركات مثل Nvidia وIntel وTSMC. تُعدّ آلات الطباعة الحجرية من شركة ASML أكثر الأنظمة تعقيدًا التي بنتها البشرية حتى الآن. وتتخلف كل من الولايات المتحدة والصين بسنوات، إن لم يكن عقودًا، عن قدرات الشركة الأوروبية. كما يتميز هذا النظام بمقاومته الشديدة لمحاولات سرقة التكنولوجيا.

نظام سويفت: على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تُعتبر المركز المالي العالمي، إلا أن نظام سويفت نظام أوروبي.

مع ذلك، لا تنتهي الميزة المالية لأوروبا عند هذا الحد. فدين أوروبا أقل من دين الولايات المتحدة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). إضافةً إلى ذلك، تمتلك أوروبا غالبية ديونها، وهو ما لا ينطبق على الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يمتلك الأوروبيون حاليًا حوالي 20% من إجمالي ديون الولايات المتحدة.

تُعدّ أوروبا أيضاً قوة عظمى في مجموعة واسعة من المواد الكيميائية المتخصصة ومنتجات الصناعات الدقيقة. منتجات قد لا يسمع بها معظم الناس، ولكن بدونها قد تتوقف خطوط التجميع وورش العمل في جميع أنحاء العالم بين عشية وضحاها.

في الولايات المتحدة، يكتسب موضوع التفوق العسكري الأمريكي المزعوم، باعتباره الحجة النهائية، زخماً متزايداً. هذه الميزة حقيقية، لكنها أقل بكثير مما يتصوره الرأي العام أو صناع القرار الأمريكيون. تفوق الولايات المتحدة كمي في المقام الأول، ويقتصر على أنواع محددة من القوات. من الناحية التكنولوجية، يتساوى الجانبان في القدرات، لكن الأوروبيين يتقدمون في مجال التدريب. تُعدّ مناورات مثل "قيادة المهمة" و"العلم الأحمر" و"المحارب المشترك" أمثلة صارخة على ذلك. شهدت السنوات الثلاثون الماضية سلسلة من الإهانات والهزائم للولايات المتحدة في معظم المواجهات المحاكاة مع القوات الأوروبية. لا يزال الأمريكيون غير مسيطرين تماماً بعد نجاحهم في فنزويلا. يبدو أنهم ينسون أن قتال القوات غير النظامية التابعة لديكتاتورية اقتصادية منهارة في أمريكا الجنوبية ليس كقتال أفضل جنود العالم في بيئتهم الطبيعية. تتذكر الدنمارك هذا جيدًا، إذ ردّت في مواجهة التهديدات الصريحة قائلةً: "سنطلق النار أولًا ثم نسأل لاحقًا".

ماذا يعني هذا بالنسبة للأسواق والشركات؟

أصبحت السياسة الأمريكية اليوم أشبه بطاولة روليت، وليست خريطة ثابتة. فهي قابلة للتغيير جذريًا من يوم لآخر. ومع ذلك، فقد برز تهديد ومخاطرة غير مسبوقة. وبغض النظر عن التطورات اللاحقة، يجدر بنا النظر في دلالات الوضع الراهن على السوق.

أولًا وقبل كل شيء، يُتوقع أن تتخذ أوروبا، في ضوء هذه التهديدات غير المسبوقة، مسارًا أكثر شمولية في توسيع قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية. وقد يتضح سريعًا أن التقييمات القياسية الحالية لشركات مثل راينميتال وهينسولدت لا تزال قابلة للارتفاع.

ضعف الدولار. تتزايد التساؤلات حول مكانة الدولار كعملة احتياطية في ظل ظهور "مراكز ثقل" جديدة في السياسة والاقتصاد العالميين. ومع ذلك، تُعد هذه المشكلة الأقل أهمية بالنسبة للعملة الأمريكية. أعلن دونالد ترامب صراحةً أن على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم تطبيق سياسته بدلاً من التركيز على حماية قيمة العملة أو استقرار النظام المالي. إضافةً إلى ذلك، فإن اتباع نهج تصادمي متزايد تجاه الحلفاء القلائل المتبقين للولايات المتحدة، في ظل تزايد الديون والعجز، سيؤثر سلباً على جاذبية السندات الأمريكية، وبالتالي على الدولار نفسه.

في ظل تنامي التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما في المجال الاقتصادي، يُتوقع أن تسعى أوروبا إلى تعزيز الشركات والقطاعات التي تتمتع فيها بميزة هيكلية أو التي يمكنها اكتسابها بتكلفة معقولة. ومن بين الشركات الراسخة التي قد تستفيد من الإعفاءات أو الاتفاقيات الجديدة أو الدعم أو غيرها من أشكال الترويج: ASML، وسيمنز، ونوفو نورديسك، وباسف، وأسترازينيكا، وروتش هولدينغ، وساب، وإريكسون، وبوش. أما في قطاعي أشباه الموصلات والبطاريات، فتتمتع أوروبا بإمكانية تحقيق استقلال كامل، ومع مرور الوقت، انتزاع حصة سوقية من الولايات المتحدة والصين. تضم البورصات الأوروبية بالفعل مجموعة من الشركات الجاهزة لمزيد من التطوير، مثل شركة فارتا إيه جي.

مع ذلك، قد تنضم شركات تصنيع السيارات الأوروبية، التي تواجه صعوبات متزايدة في إنتاج وبيع السيارات المذكورة، إلى هذا التوجه. إذ تمتلك كل من مجموعة فولكس فاجن، وبي إم دبليو، ودايملر فرقًا نشطة تعمل على تصميم وإنتاج بطاريات وأنظمة طاقة متطورة.

DAXEX.DE (D1)

DXSE.DE (D1)

المصدر: xStation5

بعد عدة فصول من التصحيحات الحادة، تحافظ الشركات الصناعية والطبية الأوروبية بثقة متزايدة على مسارات نموها.

من قد يخسر أولاً؟ يجدر هنا التذكير بقضية "بطاطس الحرية". ففي عام 2001، غزت الولايات المتحدة أفغانستان، وفي عام 2002 سيطرت على العراق. قوبل هذا بانتقادات حادة من العديد من المراكز السياسية، وكانت فرنسا من أبرزها وأكثرها صخباً.

استشاط الرأي العام في الولايات المتحدة غضباً من محاولة التشكيك في "حربها على الإرهاب"، ما دفع إلى إطلاق مبادرة شعبية لتغيير اسم "البطاطس المقلية" إلى "بطاطس الحرية". ما دلالة هذه الحكاية في سياق التنافس المعاصر؟ من أبرز مظاهر الثقافة والحرفية الأوروبية في الولايات المتحدة ما يُسمى بـ"العلامات التجارية الفاخرة" مثل LVMH وHermès وKering. ليس من الصعب تصور أنه في ظل تصاعد التوترات وتصاعد حدة الخطاب، قد تقرر الولايات المتحدة فرض قيود و/أو مقاطعة منتجات هذه الشركات.

MC.FR (D1)

المصدر: xStation5

تشهد شركات السلع الفاخرة عودةً إلى النمو؛ فهل تستطيع الحفاظ عليه؟

هل ثمة ما يدعو للخوف؟

إن أي مواجهة مباشرة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون كارثة على السوق والعالم. ما هي المؤشرات الحقيقية التي تدل، ولنكن صريحين، على أن التهديدات الأمريكية ليست مجرد تكتيك تفاوضي؟

القاعدة الأمريكية في غرينلاند - في عام 2023، تم تغيير اسم القاعدة العسكرية من "ثول" إلى "بيتوفيك"، وهي كلمة من لغة الإنويت في غرينلاند، الذين يشكلون حوالي 80% من السكان. وقد تم تغيير اسم القاعدة بعد 70 عامًا. في الوقت نفسه، في عام 2024، نُقلت قيادتها إلى ما يُسمى "قوة الفضاء"، وهو فرع جديد كليًا من القوات المسلحة أنشأه ترامب خلال ولايته الأولى، مما أتاح الفرصة لتعيين عدد من "الموالين" في منصب قائدها. هل كل هذا مجرد صدفة؟

تُمارس الولايات المتحدة الأمريكية أنشطة تخريبية علنًا، ساعيةً للتأثير على مشاعر سكان الجزيرة، وتنظيم حركات انفصالية، بل وتقديم مساعدات اجتماعية لهم مقابل تغيير ولائهم.

ولا تقتصر أنشطة التصعيد القطبي على الجانب الأمريكي فحسب، فقد رفعت الدنمارك، كمعظم الدول الأوروبية، إنفاقها الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، إن لم تكن الأعلى في التاريخ. والمثير للدهشة أنه على الرغم من التوغلات غير القانونية والمتكررة للسفن والطائرات المسيّرة الروسية في المياه والفضاء الدنماركيين، فقد أنفقت الدنمارك أكثر من 6 مليارات دولار على توسيع وتحديث قواتها في القطب الشمالي.

كما أن الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في حلف الناتو ليست مكتوفة الأيدي، ففرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تتفاوض حاليًا لزيادة عدد الوحدات المتمركزة في الجزيرة، أو هي بصدد نقل قوات إليها.

وقد برزت رغبة ضم غرينلاند في السياسة الأمريكية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. ويُعدّ دونالد ترامب سياسيًا متدني الشعبية في الولايات المتحدة، ويحظى بكراهية شديدة خارجها. من المحتمل أن تحاول بعض عناصر المؤسسة الأمريكية استغلال الرئيس الجمهوري، الذي يشغل حاليًا ولايته الثانية، وطموحاته التوسعية، فضلًا عن نفور حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" من أوروبا وحلف الناتو، في محاولة للسيطرة على الجزيرة و/أو استعادة موقعها المهيمن على أوروبا، الذي فقدته الولايات المتحدة. هذا سيناريو مستبعد، لكنه في بداية هذا العام، لم يعد سيناريو خياليًا، بل أصبح خطرًا يجب أخذه في الحسبان.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق رأس المال المبتدئ في XTB