إنفيديا تتجه إلى الفضاء. شركة سبيس إكس تبني أقمارًا صناعية تعمل برقائقها.

تخيل لحظةً يصبح فيها مركز البيانات ليس مجرد مبنى في تكساس، بل قمرًا صناعيًا يدور على ارتفاع مئات الكيلومترات فوق رؤوسنا. يبدو هذا خيالًا علميًا؟ يبدو أن إيلون ماسك يؤمن بإمكانية تحويله إلى مشروع تجاري. تُسرّع شركة سبيس إكس خططها لبناء بنية تحتية مدارية للذكاء الاصطناعي. من المتوقع إطلاق أولى الأقمار الصناعية إلى المدار بحلول أواخر عام ٢٠٢٧، مع خطة لتوسيع نطاق المشروع بشكل كبير في العام التالي. الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين هو أن تقنية إنفيديا ستكون في صميم هذا النظام.

بالنسبة للمستثمرين، لا تكمن الأهمية في دخول إنفيديا إلى الفضاء فحسب، بل في كونه مؤشرًا آخر على استمرار نمو سوق تقنيتها. تتجاوز إنفيديا بشكل متزايد النموذج التقليدي الذي يقتصر على بيع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لمراكز البيانات. من المتوقع أن يصبح نظام فيرا جزءًا من بنية تحتية أوسع مصممة لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة تتجاوز مجرد توليد الاستجابات، لتتمكن من تنفيذ سلاسل كاملة من المهام. تُعد سبيس إكس عميلًا رئيسيًا آخر يستخدم هذه البنية، إلى جانب شركات مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك. وهذا يعزز وجهة النظر القائلة بأن شركة Nvidia تحاول الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمرحلة التالية من تطوير الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التنافس فقط في سوق الرقائق الفردية.

مع ذلك، يتطلب مشروع القمر الصناعي نفسه بعض الحذر. ففي هذه المرحلة، لا يُعدّ تطورًا من شأنه تغيير النموذج المالي لشركة إنفيديا. لا يزال الإطلاق الأول بعيدًا، بينما تبقى الجدوى الاقتصادية لوضع مراكز البيانات في المدار موضع تساؤل كبير. فتكلفة إطلاق المعدات وصيانتها، والتعامل مع قيود الطاقة والحرارة، فضلًا عن عرض نطاق الاتصالات، كلها أمور تُثير الشكوك حول قدرة مراكز البيانات الفضائية على منافسة البنية التحتية الأرضية. بالنسبة لمستثمري إنفيديا، فإن الأهم اليوم هو الطلب على منصة فيرا وبنية الذكاء الاصطناعي ككل، أكثر من مليارات الدولارات التي قد تُدرّها مراكز البيانات المدارية بعد بضع سنوات.

أما من منظور سوق الأسهم، فهناك استنتاج بالغ الأهمية. إذا زادت سبيس إكس بالفعل من طلبها على قوة الحوسبة، فإن إنفيديا ستكون في الجانب الصحيح من هذا التوجه. فالشركة لا تحتاج إلى امتلاك الأقمار الصناعية للاستفادة من تطويرها، بل يكفيها توفير البنية التحتية الحاسوبية الأساسية. ولذلك، ينبغي النظر إلى هذا الخبر في المقام الأول كإشارة أخرى تؤكد اتساع نطاق الطلب على تقنية إنفيديا. لا يُغيّر هذا الأمر جوهريًا من قيمة الشركة، ولكنه يُعزز مكانة Nvidia كمُورّد للبنية التحتية اللازمة لتشغيل منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها، بدءًا من مراكز البيانات التقليدية ووكلاء الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى التطبيقات الفضائية المُحتملة في المستقبل.

والأهم من ذلك، يُبيّن هذا التقرير سبب اهتمام السوق الشديد بخطوات Nvidia القادمة. لم يعد المستثمرون ينظرون فقط إلى عدد الرقائق التي ستبيعها الشركة في الربع القادم، بل يتزايد التساؤل حول عدد التطبيقات الجديدة لبنية الذكاء الاصطناعي التي ستظهر خلال السنوات القادمة، وحجم الإنفاق الذي سيُوجّه إلى Nvidia. إذا واصلت SpaceX توسيع نطاق المشروع، فسيكون ذلك مثالًا آخر على كيفية توليد تطوير الذكاء الاصطناعي طلبًا على قوة الحوسبة في قطاع جديد كليًا. في هذه المرحلة، يصعب الحديث عن أي تأثير ملموس على إيرادات Nvidia، ولكن من منظور طويل الأجل، يُشكّل هذا الأمر جزءًا آخر من الصورة.

بالنسبة لمساهمي Nvidia، يعني هذا في المقام الأول استمرار وجود عامل تحفيزي قوي طويل الأجل. لا تزال المخاطر الواضحة تتمثل في تقييم الشركة، والتساؤل حول مدى استمرار نمو الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بوتيرته الحالية. لا تُجيب أخبار SpaceX اليوم على هذه التساؤلات، لكنها تُسلط الضوء على أمرٍ هام: سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يزال يتوسع، وتواصل Nvidia توسيع نطاق منتجاتها لتشمل قطاعات جديدة. وهذا، وليس مجرد إمكانية إرسال رقائقها إلى الفضاء، هو الاستنتاج الأهم للمستثمرين.

المصدر: xStation5