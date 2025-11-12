إنفينيون بعد الأرباح: نمو هائل ووعود ضخمة

تُعد شركة إنفينيون تكنولوجيز إحدى الشركات الرائدة محليًا في سوق أشباه الموصلات. وتُعدّ الشركة الألمانية من الشركات القليلة بهذا الحجم في أوروبا. تتميز محفظة منتجات الشركة بتنوعها الكبير، مما يُصب في مصلحتها في سوقٍ يشهد تقلباتٍ متزايدة.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الشركة، لم تُلبِّ الشركة توقعات المستثمرين من حيث الإيرادات وأرباح السهم الواحد، ومع ذلك فقد نمت الشركة بأكثر من 6%. ما الذي يُبرر للشركة، في نظر المستثمرين، مكافأة نتائجها التي جاءت دون التوقعات بهذا النمو الكبير؟

بلغت الإيرادات وأرباح السهم الواحد التي نشرتها الشركة 3.7 مليار يورو و0.22 مليار يورو على التوالي، مُقارنةً بتوقعات بلغت 3.72 مليار يورو و0.33 مليار يورو على التوالي. وقد جاء نصف إيرادات الشركة من قطاع السيارات.

وكان التقرير الذي نشرته الشركة هو التقرير الختامي للسنة المالية. كما جاءت الإيرادات السنوية أقل من التوقعات عند 14.8 مليار يورو، لتصل إلى 14.6 مليار يورو. وظل هامش الربح الإجمالي ثابتًا عند 40%. أول الأخبار الجيدة للمستثمرين هو هامش الربح الصافي، الذي ارتفع، على الرغم من عدم وجود أي تغييرات في القيمة الإجمالية، إلى ما يصل إلى 18% مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 15%، مما يدل على قدرة الشركة الاستثنائية على ضبط التكاليف على مدار العام.

مع ذلك، فإن المستثمرين وإدارة الشركة لا ينظرون إلى النتائج السابقة، بل إلى وعود المستقبل.

رفعت الشركة أهدافها للسنة المالية القادمة بشكل كبير. ففي الربع الأول وحده، أعلنت عن نمو في الإيرادات يتجاوز 3.6 مليار دولار، محافظةً على هامش ربح إجمالي لا يقل عن 40% وهامش ربح صافٍ عند مستويات مرتفعة.

كما نشرت الشركة افتراضات نموذج التشغيل المستهدف، والذي يفترض نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 10% مع هامش ربح صافٍ يصل إلى 25%.

لن يقتصر تحقيق هذه الأهداف على زيادة حصة الشركة في السوق فحسب، بل سيشمل أيضًا سلسلة من الاستثمارات الكبيرة والجريئة، والتي تشمل مصانع في دريسدن وفيلاخ.

كما أن السرد المتعلق بالحياد المناخي مهم أيضًا. ما يُشار إليه غالبًا بأنه أكبر تهديد للنمو في أوروبا، ترى الشركة فيه فرصة استراتيجية لها، وهي مستعدة له جيدًا.

حاليًا، يثق السوق برؤية الشركة الجريئة للتطوير، لكن خيبة الأمل في نتائج الربع القادم، وخاصةً فيما يتعلق بهامش الربح الصافي، قد تؤدي إلى تصحيح كبير في تقييم الشركة.

IFX.DE (D1)

المصدر: xStation5