انهيار سوق الكاكاو مع بداية الموسم

تسطح منحنى الأسعار الآجلة: يشير منحنى الأسعار الآجلة شبه المسطح إلى زيادة ثقة السوق في استمرارية العرض، على الرغم من أن السعر يبدو مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية من الناحية الفنية.

تحسن في توقعات العرض: يُعزى هذا التراجع الحاد إلى وصول كميات فاقت التوقعات إلى الموانئ، وخطط المنتجين لرفع أسعار المزارعين، مما يُشير إلى ارتفاع الإنتاج في المستقبل.

انخفاض حاد في أسعار الكاكاو: انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 10% هذا الأسبوع، وبنحو 30% خلال ثلاثة أشهر، لتعود الأسعار إلى مستوياتها في أوائل عام 2024.

انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة الأخيرة. عادت الأسعار إلى مستوياتها التي شهدتها آخر مرة في بداية عام 2024، ومنحنى الأسعار المستقبلية شبه مستقر، مما يشير إلى زيادة ثقة السوق بشأن العرض.

الكاكاو هو أسوأ السلع أداءً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. المصدر: Bloomberg Finance LP

من المتوقع صدور أول بيانات هامة حول وصول شحنات الكاكاو إلى موانئ كوت ديفوار يوم الاثنين، وتشير التقارير الأولية إلى أن هذه الأرقام ستكون أفضل بكثير مما كان متوقعًا في البداية. علاوة على ذلك، تجاوزت أعداد الواصلين في الأسابيع الأخيرة أعداد العام الماضي بمراحل، مما يؤكد تحسنًا ملحوظًا في ديناميكيات العرض في سوق الكاكاو. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ترفع كل من غانا وكوت ديفوار الأسعار المدفوعة للمزارعين. لن يؤدي هذا إلى تحسين آفاق الإنتاج المستقبلية بفضل الاستثمارات المحتملة فحسب، بل قد يشجع المزارعين أيضًا على تفضيل قنوات البيع الرسمية على القنوات غير الرسمية لضمان أسعار أعلى.

سعر الكاكاو أقل بالفعل بفارق انحرافين معياريين عن متوسطه السنوي، مما يشير إلى انخفاض كبير في قيمته. ومع ذلك، تُظهر البيانات التاريخية أنه في عام ٢٠١٧، عندما كان معدل الانخفاض مماثلاً، انحرف السعر عن المتوسط ​​بما يصل إلى ثلاثة أضعاف. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

تشير العوامل الموسمية إلى أن أسعار الكاكاو انخفضت عادةً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، إلا أنه لوحظ ارتفاعٌ لاحقٌ بشكلٍ متكرر. ومع ذلك، إذا كان موسم الحصاد قويًا، فقد لا ترتفع الأسعار بالضرورة بما يتماشى مع متوسطاتها التاريخية.

الموسمية في تغير أسعار الكاكاو. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

يبدو منحنى أسعار الكاكاو الآجلة شبه مستقر مقارنةً بشكله قبل شهر واحد فقط. وهذا يدل على ثقة كبيرة من المستثمرين باستمرارية العرض. في الوقت نفسه، لا تزال السيولة في سوق العقود الآجلة منخفضة للغاية.

منحنى الكاكاو الأمامي مسطح تقريبًا. المصدر: Bloomberg Finance LP

وصلت أسعار الكاكاو إلى مستوى 7000 دولار للطن في بداية الأسبوع، لكنها تقترب الآن من مستوى 6000 دولار.