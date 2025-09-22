انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3% تقريبًا بسبب فائض المخزون 📉

ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 90 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، متجاوزةً التوقعات ومتوسط ​​السنوات الخمس، بينما انخفض الاستهلاك اليومي إلى 98.5 مليار قدم مكعب نتيجةً لاعتدال الطقس وانخفاض الطلب السكني/التجاري.

يبلغ إجمالي المخزونات الآن 6.3% فوق متوسط ​​السنوات الخمس، مما يوفر دعمًا قويًا مع اقتراب فصل الشتاء. انخفضت الأسعار بنحو 3% في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، حيث تتداول حاليًا حول 2.820، تحت ضغط وفرة المعروض، وضعف صادرات الغاز الطبيعي المسال، واعتدال الطقس.

يحد التخزين الوفير وثبات الإنتاج الأمريكي من مخاطر التراجع، على الرغم من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يرفع الطلب على قطاع الطاقة مؤقتًا. قد تدعم الاتجاهات طويلة الأجل، مثل ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال، والاستهلاك الصناعي، والكهرباء العالمية، سوقًا أقوى هيكليًا حتى عام 2026.

المصدر: xStation5