انخفاض أسعار الكاكاو بنسبة 3% على الرغم من أدنى مخزونات ICE منذ مايو 📉

انخفضت أسعار الكاكاو الآجلة اليوم بأكثر من 3% بعد أن ارتفعت يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مدعومةً باضطرابات الطقس في غرب أفريقيا التي تُهدد غلة المحاصيل وتُقلل من المعروض على المدى القريب.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.
- يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.
- انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.
- تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.
- كما عانى ما يُسمى بالمحصول المتوسط في ساحل العاج من تأخر هطول الأمطار، مما حدّ من نمو القرون، مما أدى إلى ضعف الغلة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 400 ألف طن هذا العام، بانخفاض قدره 9% عن 440 ألف طن في العام السابق.
من المتوقع أيضًا أن تشهد نيجيريا، خامس أكبر منتج للكاكاو في العالم، انخفاضًا في الإنتاج. وتتوقع جمعية الكاكاو النيجيرية أن يبلغ إنتاج موسم 2025/2026 نحو 305 آلاف طن، بانخفاض قدره 11% عن 344 ألف طن المتوقعة لهذا العام.
المصدر: xStation5