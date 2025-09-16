انخفاض أسعار الكاكاو بنسبة 3% على الرغم من أدنى مخزونات ICE منذ مايو 📉

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.

تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.