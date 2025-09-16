اقرأ أكثر

انخفاض أسعار الكاكاو بنسبة 3% على الرغم من أدنى مخزونات ICE منذ مايو 📉

٧:٤٦ م ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفضت أسعار الكاكاو الآجلة اليوم بأكثر من 3% بعد أن ارتفعت يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مدعومةً باضطرابات الطقس في غرب أفريقيا التي تُهدد غلة المحاصيل وتُقلل من المعروض على المدى القريب.

 

  • في ساحل العاج، منعت الأمطار الغزيرة المزارعين من العمل في الحقول وأبطأت نقل حبوب الكاكاو إلى الموانئ. في الوقت نفسه، تُلحق ظروف الجفاف الضرر بالمحاصيل في غانا ونيجيريا.
  • يحذر المحللون من أن الجمع بين الأمطار الغزيرة ومخاطر الجفاف يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن موسم الحصاد الرئيسي، الذي يبدأ في أكتوبر.
  • انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الموانئ الأمريكية إلى 2.09 مليون كيس - وهو أدنى مستوى لها منذ مايو - مما يُبرز ضيق سلسلة التوريد.
  • تباطأت الصادرات من ساحل العاج. منذ بداية السنة التسويقية، شحن المزارعون 1.82 مليون طن من الكاكاو، بزيادة قدرها 5.8% على أساس سنوي، ولكن أقل بكثير من معدل النمو الهائل البالغ 35% المُسجل في ديسمبر.
  • كما عانى ما يُسمى بالمحصول المتوسط ​​في ساحل العاج من تأخر هطول الأمطار، مما حدّ من نمو القرون، مما أدى إلى ضعف الغلة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 400 ألف طن هذا العام، بانخفاض قدره 9% عن 440 ألف طن في العام السابق.

 من المتوقع أيضًا أن تشهد نيجيريا، خامس أكبر منتج للكاكاو في العالم، انخفاضًا في الإنتاج. وتتوقع جمعية الكاكاو النيجيرية أن يبلغ إنتاج موسم 2025/2026 نحو 305 آلاف طن، بانخفاض قدره 11% عن 344 ألف طن المتوقعة لهذا العام.

المصدر: xStation5

