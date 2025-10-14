انخفاض أسهم إنتل بنسبة 5٪ 📉

انتقد بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل، بشدة تطبيق "قانون تشيبس" الأمريكي، مؤكدًا أنه على الرغم من الاستثمارات الحكومية البالغة مليارات الدولارات، فإن التأثير الفعلي للبرنامج على تطوير إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ضئيل. أثارت تصريحاته خلال البرنامج نقاشًا حيويًا في السوق، وأدت إلى تحول مؤقت في المشاعر تجاه سهم الشركة.

كما انتقد جيلسنجر وزارة التجارة الأمريكية لتأخيرها الطويل في تنفيذ البرنامج. وأشار إلى أنه لأكثر من عامين ونصف، "لم يحدث شيء"، على الرغم من أن قانون تشيبس يهدف إلى تسريع بناء مصانع أشباه الموصلات المحلية وجعل الصناعة الأمريكية مستقلة عن الموردين الآسيويين.

وأكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل أن حصة الحكومة الأمريكية في الشركة، والتي تُقدر بنحو 11.1 مليار دولار، لا معنى لها إلا إذا تُرجمت فعليًا إلى إنشاء مصانع رقائق جديدة واستكمالها. على الرغم من ارتفاع أسهم إنتل بنحو 58% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن التوقعات لخمس سنوات لا تزال تُظهر انخفاض سعر السهم بأكثر من 30%. أقرّ جيلسنجر بأن الشركة ارتكبت سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، فخسرت ميزتها التكنولوجية وتأخرت عن ثورة الذكاء الاصطناعي. في غضون ذلك، هيمنت إنفيديا على سوق مراكز البيانات، واستحوذت AMD على حصة كبيرة من سوق المعالجات من إنتل. ومع ذلك، تجنب جيلسنجر بعناية الاعتراف بإسهامه المباشر في تلك "الأخطاء الاستراتيجية".

في الوقت نفسه، خفض محللو بنك أوف أمريكا توصية إنتل إلى "أداء ضعيف" وخفضوا سعرها المستهدف. وأشاروا إلى أن الشركة لا تزال تفتقر إلى محفظة منتجات ذكاء اصطناعي تنافسية وقدرات إعادة هيكلة محدودة، على الرغم من ميزانيتها العمومية القوية.

ردًا على تعليقات جيلسنجر، كان رد فعل المستثمرين متوترًا. انخفضت قيمة الشركة بنحو 4% في الجلسة الحالية مع ارتفاع حجم المعاملات. ذكّرت التعليقات السلبية المستثمرين بالمشاكل الهيكلية التي تعاني منها إنتل، والتي لا تزال الإدارة الحالية دون معالجة.

وكانت كلمات الرئيس التنفيذي السابق بمثابة تذكير للسوق بأنه في غياب إصلاحات حقيقية في الشركة، قد تفسح ارتفاعات أسعار الأسهم قصيرة الأجل المجال سريعًا لمزيد من الانخفاضات.

المصدر: xstation5

توقف السعر بعد الانخفاضات الأخيرة عند متوسط ​​EMA100 ومستوى FIBO 38.2. إذا أراد المشترون منع المزيد من الانخفاضات، فسيكون من الضروري الدفاع عن هذا الدعم. في حال عدم نجاحهم، من المرجح أن ينخفض ​​السعر إلى حوالي 33 دولارًا أمريكيًا، ثم إلى منطقة مقاومة واسعة أخرى بين مستويي FIBO 50 و61.8، والتي يقع أسفلها متوسط ​​EMA200.