شركة سانوفي تحت الضغط بعد تأخير إدارة الغذاء والدواء وفشل التجارب

تعرضت أسهم شركة سانوفي لضغوط كبيرة عقب صدور أخبار سلبية بشأن دواء توليبروتينيب، وهو دواء مبتكر قيد التطوير لعلاج التصلب المتعدد. أعلنت الشركة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لن تصدر قرارًا تنظيميًا بحلول الموعد المقرر أصلاً في 28 ديسمبر 2025. لم يُحدد جدول زمني جديد بعد، وتتوقع سانوفي الحصول على توجيهات إضافية من إدارة الغذاء والدواء بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026. في الوقت نفسه، وبناءً على طلب الجهة التنظيمية، تم إطلاق برنامج يتيح لبعض المرضى الحصول على العلاج قبل صدور القرار الرسمي.

وقد تفاقم وضع الشركة بسبب نتائج التجارب السريرية. ففي دراسة واسعة النطاق من المرحلة الثالثة، لم يحقق توليبروتينيب النتائج المرجوة لمرضى التصلب المتعدد الأولي المترقي. لم يُبطئ الدواء من تطور المرض مقارنةً بالدواء الوهمي، مما دفع سانوفي إلى التخلي عن خططها للحصول على موافقة لهذا الاستخدام، الذي يصيب حوالي عشرة بالمائة من مرضى التصلب المتعدد.

رداً على ذلك، أعلنت الشركة أنها ستجري اختباراً لتقييم انخفاض قيمة مشروع توليبروتينيب، ومن المتوقع ظهور النتائج في يناير. وفي الوقت نفسه، أكدت سانوفي توقعاتها المالية لعام 2025، مشددةً على إيمانها بإمكانات الدواء في استخدامه الرئيسي. إلا أن السوق تفاعل بقلق، حيث انخفضت أسهم الشركة في بورصة باريس بأكثر من ثلاثة بالمئة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها في ثلاثة أشهر. وبدأت الأسواق تشكك في تقديرات ذروة المبيعات السابقة التي بلغت حوالي 1.7 مليار دولار سنوياً، على الرغم من أن بعض المحللين ما زالوا يرون قيمة في الاستخدام الرئيسي للمشروع.

المصدر: xStation5