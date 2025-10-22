نظرة على مخطط - COCOA (22.10.2025)

بلغت مراكز البيع على المكشوف في لندن أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2022.

انخفضت صادرات كوت ديفوار من الكاكاو بنسبة 31% على أساس سنوي مع بداية موسم الحصاد الجديد (1-19 أكتوبر).

ارتفعت كميات طحن الكاكاو في أمريكا الشمالية بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث.

ارتفعت أسعار عقود الكاكاو الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) (COCOA) بنسبة تقارب 2% اليوم (22 سبتمبر).

يمر سوق الكاكاو حاليًا بحالة من التوازن الهش بعد موجة بيع حادة دفعت عقود ICE إلى ما دون 6000 دولار أمريكي للطن المتري. ورغم ظهور بعض محاولات التعافي قصيرة الأجل، إلا أن طبيعة هذه الخطوة تبدو أقرب إلى تصحيح فني منها إلى انعكاس هيكلي في الاتجاه. في جوهرها، لا يزال السوق عالقًا بين تحسن ظروف العرض وتباطؤ الطلب، مما يجعل المكاسب الأخيرة هشة.

تشير بيانات الطحن من آسيا (-17%) وأوروبا (-4.8%) بوضوح إلى أن الطلب العالمي على الكاكاو لا يزال ضعيفًا، حيث تواصل صناعة الشوكولاتة الاستجابة للأسعار القياسية السابقة من خلال الحد من الإنتاج. جاءت المفاجأة الإيجابية الوحيدة من أمريكا الشمالية، حيث ارتفعت عمليات الطحن بنسبة 3.2% على أساس سنوي - وهي نتيجة ربما ساعدت، إلى جانب بعض العوامل الداعمة الأخرى، المستثمرين على تبني نظرة أقل تشاؤمًا تجاه السوق الأوسع.

على صعيد العرض، تدهورت الأوضاع مؤقتًا. أظهرت بيانات من كوت ديفوار انخفاضًا بنسبة 31% في صادرات الكاكاو مع بداية الموسم الجديد، مما دفع بعض المستثمرين إلى تغطية مراكز البيع. على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة أحيانًا في غرب إفريقيا، لا تزال الظروف الجوية مواتية بشكل عام - فبينما قد تُعطل الأمطار اللوجستيات مؤقتًا، فإنها تدعم أيضًا نمو المحاصيل، مما يزيد من احتمالية حصاد وفير في شهري نوفمبر وديسمبر.

ومن الجدير بالذكر أن بيانات تحديد المواقع من سوق لندن تُظهر أشد مشاعر التشاؤم منذ أواخر عام 2022 - وهي فترة تزامنت أيضًا مع وصول الأسعار المحلية إلى أدنى مستوى لها وبداية موجة صعود جديدة. يشير منحنى العقود الآجلة الحالي (كونتانجو طفيف حتى الربع الثالث من عام 2025) إلى ثقة أكبر في العرض المستقبلي، على الرغم من أن السوق لا يزال يفتقر إلى محفز واضح مدفوع بالطلب.

من منظور موسمي، شهدت الفترة من أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر تاريخيًا أدنى مستويات أسعار الكاكاو محليًا. إذا استمر انخفاض الصادرات الإيفوارية، فقد تمثل المستويات الحالية منطقة تراكم محتملة. بعد أشهر من المكاسب الهائلة التي أعقبها تصحيح عميق، يدخل الكاكاو الآن مرحلة اكتشاف الأسعار واختبار التوازن. لا تزال المعنويات حذرة، لكن التركيز الكبير على المراكز القصيرة، إلى جانب مؤشرات عودة العرض إلى طبيعته، قد يخلق قريبًا ظروفًا لانتعاش فني.

المصدر: xStation5