ارتفاع سهم ألفابت في تعاملات ما قبل السوق رغم الضغوط التنافسية!

- تتفاوض شركة أنثروبيك مع جوجل على صفقة سحابية بمليارات الدولارات، من شأنها تسريع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
- على الرغم من المؤشرات الإيجابية، تواجه ألفابت ضغوطًا تنافسية من OpenAI ومتصفحها الجديد ChatGPT Atlas.
ارتفعت أسهم ألفابت في تداولات ما قبل السوق، عقب أنباء عن أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" تجري مفاوضات متقدمة مع جوجل بشأن صفقة محتملة لخدمات الحوسبة السحابية بمليارات الدولارات. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر جوجل كلاود قوة حوسبة هائلة تُمكّن أنثروبيك من مواصلة تطوير وتوسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها.
وقد تلقت أنثروبيك، المعروفة بمساعد الذكاء الاصطناعي "كلود"، والذي ينافس بشكل مباشر برنامج ChatGPT من OpenAI، دعمًا ماليًا كبيرًا من جوجل. يُبرز هذا التعاون المحتمل الأهمية الحاسمة للبنية التحتية السحابية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، ويُظهر عزم ألفابت على تعزيز دورها كمزود خدمات رئيسي للشركات المبتكرة في هذا المجال.
على الرغم من أن المفاوضات جارية ولم يتم تأكيدها رسميًا بعد، إلا أن هذه الشراكة قد تُحقق فوائد مالية كبيرة لجوجل كلاود، وتُسرّع من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها أنثروبيك. كما تُشير إلى أن ألفابت تستثمر بنشاط في علاقات استراتيجية تُمكّنها من المنافسة بفعالية في سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ألفابت تواجه أيضًا منافسة متزايدة في قطاع الذكاء الاصطناعي. انخفض سعر سهم شركة OpenAI أمس بأكثر من 2% بعد إعلانها عن متصفح الويب الجديد المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، ChatGPT Atlas. يُقدّم هذا المتصفح الجديد ميزاتٍ مثل مساعد ذكاء اصطناعي للمهام الإلكترونية ووظيفة ذاكرة تُحسّن دقة البحث، مُنافسًا بذلك جوجل كروم مباشرةً، وقد يُشكّل تهديدًا لإيرادات إعلانات Alphabet.
المصدر: xStation5
على الرغم من هذه التحديات، حافظت أسهم ألفابت على اتجاه تصاعدي قوي منذ بداية العام. ومن المتوقع أن تصدر الشركة تقريرها ربع السنوي في نهاية أكتوبر، والذي يترقبه المستثمرون بفارغ الصبر للاطلاع على المزيد من الرؤى حول مستقبل الشركة في ظل بيئة تكنولوجية سريعة التطور.
