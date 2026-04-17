انخفاض حاد في قيمة الدولار بعد فتح مضيق هرمز 💲📉 بداية تصحيح حاد؟ ❓

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.5%، مستأنفًا مساره الهبوطي عقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز.

ورغم محدودية التقلبات في بداية الجلسة، شهد سوق الصرف الأجنبي اضطرابًا في نهاية الأسبوع، ردًا على تقرير نشرته أكسيوس حول خطة سلام مُتفاوض عليها من ثلاث صفحات بين إيران والولايات المتحدة. وقد عزز إعلان وزير الخارجية الإيراني عن الفتح الكامل لمضيق هرمز من قوة الصفقة، مما زاد من تراجع الدولار وأثار حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم.

أدى انهيار عقود النفط إلى انخفاض الدولار، حيث تخلى الدولار عن مكاسبه المتراكمة نتيجةً للاضطرابات الجيوسياسية. ويتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي (USDIDX) عند أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر ونصف، ويؤكد عبور المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة مستويات (EMA10) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لثلاثين ومائة مستوى (EMA30 وEMA100) استمرار الزخم الهبوطي. ولم ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (RSI) بعدُ إلى ما دون مستوى ذروة الشراء، على الرغم من توقف السعر عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للموجة الصعودية الأخيرة. المصدر: xStation5

زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في شهرين

مع اندلاع الحرب في إيران، عادت النقاشات حول إمكانية تعادل اليورو/الدولار في حال استمرار تباطؤ الانتعاش الاقتصادي الأوروبي. إلا أن السوق استوعب سريعًا عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وعاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بعد فترة وجيزة من اختراقه قاعًا محليًا قرب 1.1400. ويتداول الزوج حاليًا فوق مستوى 1.18، عند مستويات ما قبل الصراع في الشرق الأوسط، حين كان التوقع السائد هو عودة خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

إلى جانب مكاسب زوج اليورو/الدولار الأمريكي (باللون الأصفر)، نلاحظ انتعاشًا قويًا في مؤشر انعكاس المخاطر في سوق الخيارات (باللون الأبيض). بعبارة أخرى، توقف المستثمرون فجأة عن التحوط ضد انخفاضات زوج اليورو/الدولار الأمريكي (لمدة شهر واحد في هذه الحالة). المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

عودة البنوك المركزية إلى الواجهة

مع التراجع التدريجي للصراع في الشرق الأوسط، ستصبح السياسة النقدية مجددًا المحرك الرئيسي لتقلبات سوق الصرف الأجنبي. على مدار أسبوعين، لاحظنا انخفاضًا واضحًا في عوائد السندات على جانبي المحيط الأطلسي، مما يشير إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون منذ فترة انخفاض مخاطر الارتفاع طويل الأجل في أسعار الطاقة، وبالتالي عودة رفع أسعار الفائدة عالميًا. وقد تخلت سوق المقايضات بالفعل عن تسعير رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بينما لا يزال احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو قائمًا بنسبة 98%. كما تعززت مواقف المستثمرين بتصريحات ماديس مولر، رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم، الذي "لم يستبعد اتخاذ إجراء في أبريل". ومع ذلك، فقد قيلت هذه الكلمات قبل فتح مضيق هرمز، وهو ما يفسر الضغط على فارق السندات بين ألمانيا والولايات المتحدة.

لحق سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي فعلياً بالفارق بين عوائد السندات الألمانية والأمريكية لأجل عامين، والذي ارتفع باستمرار رغم الاضطرابات الجيوسياسية. وبينما يُقلل احتمال انتهاء الحرب وفتح مضيق هرمز من مخاطر رفع أسعار الفائدة على جانبي المحيط الأطلسي، ينبغي أن يظل البنك المركزي الأوروبي أكثر تشدداً نسبياً من الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان سيناريو ما قبل الحرب لديه يتضمن المزيد من خفض أسعار الفائدة، وبالتالي ضغطاً هبوطياً على الدولار. المصدر: أبحاث XTB

ألكسندر جابلونسكي

محلل XTB