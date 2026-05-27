ملخص اليوم – انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تراجع المؤشرات رغم الآمال الوهمية للسلام

🌍 الجغرافيا السياسية
- تتضارب المؤشرات في السوق بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
- صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه "غير راضٍ" عن سير المحادثات، مما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع.
- ورفض البيت الأبيض التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن مسودة اتفاق مؤقت - يُزعم بموجبه عودة حركة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها في غضون شهر - واصفًا إياها بأنها "مختلقة تمامًا"، ونفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.
- أضاف دونالد ترامب أنه لن يسيطر أحد على المضيق، وأن الولايات المتحدة ستراقبه. كما أشار إلى أن طهران لن تعيد أصولها المجمدة البالغة 24 مليار دولار إلا عندما تبدأ إيران "بالتصرف بشكل لائق"، وهو ما يظل نقطة خلاف رئيسية إلى جانب قضية حرية المرور عبر هرمز.
- أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الساعات والأيام القادمة ستُظهر ما إذا كان التقدم ممكنًا، مضيفًا أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس يشاركون بشكل مكثف في المحادثات.
سوق الأسهم الأمريكية (وول ستريت)
- سجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر بعد ارتفاع مبدئي عند افتتاح التداول، منهيةً بذلك سلسلة من الارتفاعات التاريخية شبه اليومية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. وخلال الجلسة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنحو 0.1%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز (US30) بنحو 0.4%.
- قادت البنوك الكبرى الانخفاضات، في حين توقف صعود أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي كانت تشهد ازدهاراً سابقاً. وشهد قطاع التكنولوجيا أكبر تدفقات رأس مال تجزئة خارجة منذ ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات بنك أوف أمريكا للأوراق المالية.
- رفع محللو غولدمان ساكس توقعاتهم لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 8000 نقطة (مقارنةً بـ 7600 نقطة سابقاً)، مشيرين إلى موسم أرباح قوي للغاية في الربع الأول. انضمت هذه الشركات إلى مورغان ستانلي ودويتشه بنك، اللتين تستهدفان أيضاً الوصول إلى 8000 نقطة.
- في دائرة الضوء على الشركات: انخفضت أسهم جي بي مورغان تشيس وغيرها من البنوك الكبرى عقب تصريحات جيمي ديمون في مؤتمر بيرنشتاين، حيث أشار إلى أن تكاليف عام 2026 قد تتجاوز التوقعات قليلاً، بينما تبقى توقعات صافي دخل الفوائد دون تغيير. في الوقت نفسه، يتوقع بنك أوف أمريكا نمو إيرادات المبيعات والتداول بنحو 15% على أساس سنوي في الربع الثاني.
- قدّم الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ توقعات متفائلة، متوقعاً زيادة إنتاج طائرات 737 ماكس، واعتماد الطرازات المتأخرة، ودعماً من الإنفاق الدفاعي. وفي سياق متصل، قد تحدد أرباح شركة سيلزفورس بعد إغلاق السوق ما إذا كان السهم سيخرج من حالة الركود الأخيرة.
- قبل الظهور المرتقب لشركة سبيس إكس في السوق، عدّلت فوتسي راسل قواعدها الخاصة بالإدراج السريع للشركات الكبرى في مؤشراتها الرئيسية.
- وافقت شركة لولوليمون أثليتيكا على تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارتها، منهيةً بذلك نزاعًا طويل الأمد مع مؤسسها تشيب ويلسون، بينما ستقدم شركة بلاكستون تمويلًا يصل إلى 1.3 مليار دولار لشركة أبوجي ثيرابيوتكس.
أسواق الأسهم الأوروبية والبريطانية
- أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على استقرار، متراجعًا عن مكاسبه السابقة تحت وطأة الأخبار الجيوسياسية. وانخفض قطاع التكنولوجيا (مؤشر ستوكس للتكنولوجيا) بنسبة 1.2%، متأثرًا بانخفاض أسهم أشباه الموصلات.
- وارتفاع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية بنسبة 0.11%، بينما تتداول العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 حاليًا بانخفاض قدره 0.23%.
📈 الاقتصاد الكلي والسندات
- ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس، مما أدى إلى انخفاض طلبات الرهن العقاري للأسبوع المنتهي في 22 مايو.
- يترقب المستثمرون بيانات الدخل الشخصي ونفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادرة يوم الخميس، بالإضافة إلى تقارير مخزونات التجزئة الصادرة يوم الجمعة.
- استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.49%.
- استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.99% (دون تغيير يُذكر)، بينما انخفضت عوائد السندات البريطانية بنقطتين أساسيتين إلى 4.86%.
💱 العملات
- حافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على استقراره عند 1.1623، مع أنه في وقت سابق، مدفوعًا بتراجع حاد في أسعار النفط، اقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف مايو (1.1660).
- انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 1.3421 دولار.
- انخفض الين الياباني بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً 159.54 ينًا على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
🛢️ السلع الأساسية
- شهدت أسعار النفط الخام انخفاضات حادة عقب موجة من التقلبات. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.3% إلى 89.5 دولارًا للبرميل، متجاوزًا حاجز 90 دولارًا النفسي.
- تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لعطلة يوم الاثنين، لم يُصدر تقرير مخزونات وزارة الطاقة الأمريكية اليوم، بينما من المقرر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي بعد إغلاق السوق.
- وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى أنه وفقًا لمسودة الاتفاقية، قد يعود الوضع إلى طبيعته في مضيق هرمز بعد شهر واحد فقط من التوقيع. ومع ذلك، انخفض في الوقت نفسه حجم السفن العابرة، سواء بشكل قانوني أو مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، مقارنةً بنهاية الأسبوع الماضي.
- وانخفضت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 1.2% اليوم، لتصل إلى 4450 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر مارس.
- شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بنحو 4% اليوم لتتجاوز 3.1 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.
العملات الرقمية
- سجلت البيتكوين انخفاضًا بنحو 1.5%، لتتداول عند مستوى 74,800 دولار.
- تراجعت الإيثيريوم بنسبة 1%، لتصل إلى حوالي 2,050 دولار.
