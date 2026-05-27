ملخص اليوم – انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تراجع المؤشرات رغم الآمال الوهمية للسلام

🌍 الجغرافيا السياسية

أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الساعات والأيام القادمة ستُظهر ما إذا كان التقدم ممكنًا، مضيفًا أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس يشاركون بشكل مكثف في المحادثات.

أضاف دونالد ترامب أنه لن يسيطر أحد على المضيق، وأن الولايات المتحدة ستراقبه. كما أشار إلى أن طهران لن تعيد أصولها المجمدة البالغة 24 مليار دولار إلا عندما تبدأ إيران "بالتصرف بشكل لائق"، وهو ما يظل نقطة خلاف رئيسية إلى جانب قضية حرية المرور عبر هرمز.

ورفض البيت الأبيض التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن مسودة اتفاق مؤقت - يُزعم بموجبه عودة حركة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها في غضون شهر - واصفًا إياها بأنها "مختلقة تمامًا"، ونفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.

صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه "غير راضٍ" عن سير المحادثات، مما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع.

سوق الأسهم الأمريكية (وول ستريت)

سجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر بعد ارتفاع مبدئي عند افتتاح التداول، منهيةً بذلك سلسلة من الارتفاعات التاريخية شبه اليومية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. وخلال الجلسة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) بنحو 0.1%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز ( US30 ) بنحو 0.4%.

قادت البنوك الكبرى الانخفاضات، في حين توقف صعود أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي كانت تشهد ازدهاراً سابقاً. وشهد قطاع التكنولوجيا أكبر تدفقات رأس مال تجزئة خارجة منذ ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات بنك أوف أمريكا للأوراق المالية.

رفع محللو غولدمان ساكس توقعاتهم لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 8000 نقطة (مقارنةً بـ 7600 نقطة سابقاً)، مشيرين إلى موسم أرباح قوي للغاية في الربع الأول. انضمت هذه الشركات إلى مورغان ستانلي ودويتشه بنك، اللتين تستهدفان أيضاً الوصول إلى 8000 نقطة.

في دائرة الضوء على الشركات: انخفضت أسهم جي بي مورغان تشيس وغيرها من البنوك الكبرى عقب تصريحات جيمي ديمون في مؤتمر بيرنشتاين، حيث أشار إلى أن تكاليف عام 2026 قد تتجاوز التوقعات قليلاً، بينما تبقى توقعات صافي دخل الفوائد دون تغيير. في الوقت نفسه، يتوقع بنك أوف أمريكا نمو إيرادات المبيعات والتداول بنحو 15% على أساس سنوي في الربع الثاني.

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ توقعات متفائلة، متوقعاً زيادة إنتاج طائرات 737 ماكس، واعتماد الطرازات المتأخرة، ودعماً من الإنفاق الدفاعي. وفي سياق متصل، قد تحدد أرباح شركة سيلزفورس بعد إغلاق السوق ما إذا كان السهم سيخرج من حالة الركود الأخيرة.

قبل الظهور المرتقب لشركة سبيس إكس في السوق، عدّلت فوتسي راسل قواعدها الخاصة بالإدراج السريع للشركات الكبرى في مؤشراتها الرئيسية.