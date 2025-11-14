🚩انخفاض حاد في العقود الآجلة للكاكاو والقهوة وسط اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية 📉

اليوم، تشهد العقود الآجلة للقهوة والكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) تراجعًا في قيمتها. ويعود ذلك إلى كشف البيت الأبيض عن اتفاقيات إطارية تجارية جديدة مع الأرجنتين وغواتيمالا والسلفادور والإكوادور، تهدف إلى خفض أسعار البقالة الأمريكية - وخاصةً القهوة والموز والكاكاو ولحم البقر وبعض الواردات الزراعية الأخرى. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب وعود متكررة من الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الرئيسيين بتقديم مساعدات لتخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن المسؤولين تجنبوا تقديم أي تقديرات ملموسة لمدى تأثير هذه الاتفاقيات على خفض التكاليف على المستهلكين. وعلق المسؤول الأمريكي أمس قائلاً: "(...) نتوقع تأثيرًا إيجابيًا على القهوة والكاكاو من هذه الصفقات". وترى الأسواق هذه الخطوة كإشارة إلى تحسن ظروف العرض، وربما تخفيف كبير للرسوم الجمركية، وخاصةً مع البرازيل.

تُظهر بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2025) زيادات حادة في أسعار الأغذية الرئيسية المستوردة.

القهوة +١٨.٩٪

الموز +٦.٩٪

لحم البقر +١٤.٧٪

يشير الاقتصاديون إلى أن بعض هذه الزيادات في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية في عهد ترامب، وخاصةً على السلع التي لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها بكميات كبيرة، مثل القهوة. ورغم الاتفاقيات الجديدة، لا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 50% على البرازيل، أحد أهم موردي القهوة ولحوم البقر لأمريكا، سارية، مما يحد من إمكانية تخفيف الأسعار. وستبقى قواعد الرسوم الجمركية دون تغيير بالنسبة إلى:

غواتيمالا، السلفادور، الإكوادور: تبقى الرسوم الجمركية المتبادلة عند 10%.

الإكوادور: تبقى الرسوم الجمركية المتبادلة الإضافية عند 15%.

يقول البيت الأبيض إن الأطر الجديدة ستزيل الرسوم الجمركية على منتجات مؤهلة محددة لا يمكن إنتاجها بكميات كافية في الولايات المتحدة - لكن التفاصيل المتعلقة بالمنتجات والكميات لا تزال غامضة.

بالنسبة للأرجنتين، تخطط الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية على بعض الموارد الطبيعية والمدخلات المتعلقة بالأدوية غير المتوفرة محليًا.

أكد مسؤولو الإدارة على الآثار الإيجابية المحتملة على أسعار القهوة والكاكاو - لكنهم أقروا صراحةً بأنهم لا يستطيعون تحديد الأثر أو ضمان مقدار الوفورات التي ستصل إلى المستهلكين.

وأشار المسؤولون إلى أن الآثار الفعلية للأسعار تعتمد على كيفية استيعاب الرسوم الجمركية على طول سلسلة التوريد، سواء من قبل المستوردين أو تجار الجملة أو تجار التجزئة - وكذلك على عوامل لا يمكن السيطرة عليها مثل اضطرابات المحاصيل الناجمة عن الطقس.

ويتوقع البيت الأبيض توقيع اتفاقيات التجارة المتبادلة مع الدول الأربع وإعلانها في غضون أسبوعين، على الرغم من أن العديد من الحواجز غير الجمركية لا تزال قائمة.

وتتبع هذه الصفقات نمطًا أوسع نطاقًا للجهود التجارية التي بذلتها الإدارة خلال رحلة ترامب إلى آسيا، حيث تم الإعلان عن اتفاقيات إطارية مماثلة مع فيتنام (منتج رئيسي لقهوة روبوستا) وتايلاند، وتم تفصيل اتفاقيات متبادلة كاملة مع ماليزيا وكمبوديا.

مخططات الكاكاو والقهوة (الفاصل الزمني اليومي)

تشهد العقود الآجلة لكلٍ من الكاكاو والقهوة انخفاضًا اليوم. هبطت أسعار القهوة إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بينما تُعتبر الكاكاو الأرخص منذ بداية عام ٢٠٢٤. انخفض مؤشر القوة النسبية للكاكاو إلى ما دون ٣٠، مما يشير إلى حالة من ذروة البيع. في حالة القهوة، يمكننا أن نرى نموذج الرأس والكتفين المعكوس مع منطقة دعم رئيسية تتراوح بين ٣١٥ و٣٢٠ نقطة.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5