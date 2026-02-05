🚨انخفاض حاد في سعر البيتكوين بنسبة 4% إلى 69 ألف دولار📉 عمليات بيع مكثفة على الإيثيريوم والريبل

انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى ما دون 70,000 دولار أمريكي، ويختبر حاليًا مستوى 69,500 دولار أمريكي، بانخفاض يقارب 4%. في الوقت نفسه، يقترب الإيثيريوم من اختبار مستوى 2,000 دولار أمريكي، بينما انخفضت عملة الريبل البديلة الشهيرة بنسبة 10%، مما يُطيل أمد موجة البيع. يتداول البيتكوين عند أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2024، قبل فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. لم ينجح موقف الإدارة الأمريكية الجديدة الداعم للعملات الرقمية في وقف حالة الذعر، ويبدو أن السوق قد دخل الآن مرحلة "اكتشاف القاع".

البيتكوين (الإطار الزمني أسبوع واحد)

يتداول البيتكوين حاليًا بأقل من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 أسبوع (EMA200)، الموضح بالخط الأحمر، بنسبة 5% تقريبًا، مما يشير بشكل عام إلى منتصف المرحلة الهابطة من السوق. إذا تكرر سيناريو عام 2022، فقد يواجه البيتكوين موجة هبوط أخرى، على الأرجح نحو 50,000 دولار أمريكي. وقد تجاوز الانخفاض عن الذروة بالفعل 40%.

المصدر: xStation5

يبدو أنه في هذه المرحلة من السوق الهابطة، قد يكون من المنطقي استخدام الدورة السابقة كنقطة مرجعية جزئية. لا يُستبعد أن يعيد السعر اختبار ما يُسمى بـ"دلتا السعر على البلوك تشين" هذا العام، وهو مؤشر "كلي" مُركّب للبيتكوين يعتمد على مناطق الدعم طويلة الأجل ومتوسط ​​سعر الشراء المُحقق، والذي يبلغ حاليًا حوالي 45,000 دولار أمريكي. في السوقين الهابطتين السابقتين، عمل مستوى الدلتا كدعم كلي.

المصدر: BGeometrics

يبلغ مؤشر القوة النسبية الأسبوعي للإيثيريوم 33، مقارنةً بـ 29 للبيتكوين. ورغم انخفاض الإيثيريوم بنسبة 65% عن أعلى مستوياته، فإنه قد يواجه صعوبة في استعادة قوته حتى يظهر طلب قوي وأساسي على البيتكوين. في الأسواق الهابطة السابقة، كان انخفاض الإيثيريوم عادةً أشد بكثير من انخفاض البيتكوين نفسه. وتشير أحدث التقارير على سلسلة الكتل أيضًا إلى بيع إيثيريوم بملايين الدولارات الأمريكية من محافظ مرتبطة بمؤسس المشروع، فيتاليك بوتيرين.

المصدر: xStation5