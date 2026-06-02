لم يتمكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من الارتفاع رغم بيانات التضخم في منطقة اليورو التي فاقت التوقعات، مما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين بشأن قوة اليورو وسط إشارات اقتصادية متباينة من المنطقة. فمن جهة، يبدو أن ضغوط التضخم تعود للظهور، ومن جهة أخرى، لا تزال القطاعات الدورية، مثل قطاع التصنيع، تُظهر ضعفًا، كما يُظهر سوق العمل مؤشرات مقلقة على تباطؤ النمو.

وأظهر التقرير الأولي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو ارتفاع التضخم العام بنسبة 3.2% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات ودون تغيير عن القراءة السابقة. مع ذلك، فاجأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الجميع بارتفاعه، حيث تسارع إلى 2.6% مقابل توقعات بلغت 2.4% والقراءة السابقة البالغة 2.2%.

ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا في منتصف قناة سعرية صاعدة. ويبدو أن منطقة المقاومة الرئيسية تقع حول مستوى 1.167-1.170، بينما يبقى مستوى 1.160 مستوى دعم مهمًا. يقع المتوسطان المتحركان EMA50 وEMA200 (الخطان البرتقالي والأحمر) بالقرب من مستويات السوق الحالية، مما يشير إلى أن منطقة 1.164 قد تُمثل نقطة ارتكاز قصيرة الأجل.

وبالنظر إلى أن الانتعاش الحالي المعتدل نسبيًا يأتي بعد انخفاض حاد من منطقة 1.20، فمن المحتمل أن يكون الزوج بصدد تشكيل نموذج علم هابط. وسيؤدي كسر مستوى 1.160 إلى تعزيز هذا السيناريو الفني، وربما يُشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي العام.

