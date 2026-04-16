📌 انخفاض البيتكوين رغم التوقعات الإيجابية في وول ستريت: نظرة فنية

على الرغم من قوة المعنويات في سوق الأسهم الأمريكية، تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 74,000 دولار بقليل، مُكافحًا للحفاظ على اتجاهه الصعودي. وقد عاودت ضغوط البيع الظهور حول النطاق السعري الرئيسي بين 74,000 و76,000 دولار. يظهر الضعف الفني بوضوح على الرسم البياني، وإذا لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 75,000 دولار والثبات عنده على المدى القريب، فقد يتحول السيناريو الأساسي نحو جني أرباح متسارع. قد يؤدي هذا إلى استسلام المشترين وعودة السعر نحو 68,000 دولار أو أقل. قد يشير الانخفاض إلى ما دون 68,000 دولار إلى تزايد الضغط لإعادة اختبار أدنى مستويات أواخر يناير وأوائل فبراير 2026.

وبالنظر إلى تصحيحات فيبوناتشي، نجد بعض أوجه التشابه بين الحركة الهبوطية الحالية والسابقة. عادت ضغوط البيع للظهور مجدداً حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لانخفاض يناير، تماماً كما مثّل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية خلال الموجة الهبوطية السابقة التي بدأت في خريف 2025 وانتهت بانخفاض حاد بعد الارتداد قرب 97,700 دولار. حالياً، يبدو أن المنطقة بين 74,000 و75,000 دولار تلعب دوراً فنياً مشابهاً كمنطقة مقاومة رئيسية قد تؤدي إلى انهيار كبير نحو الأعلى أو موجة هبوطية قوية أخرى.

