🚨انخفاض الفضة 1.5% - هل الاتجاه الصعودي في خطر؟

في الرسم البياني، استمرت الموجة الصعودية السابقة التي بدأت في 31 يوليو 79 يومًا قبل أن يبدأ تصحيح أعمق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار نحو 45 دولارًا للأونصة ووصولها إلى ذروتها في 17 أكتوبر. والآن نلاحظ أن موجة صعودية قوية أخرى بدأت في 28 أكتوبر واستمرت 79 يومًا حتى اليوم، إلا أن الأسعار تتراجع الآن. حققت هذه الدفعة الثانية مكاسب مضاعفة تقريبًا: فخلال حركة صيف وخريف 2025، ارتفع سعر الفضة بنحو 53%، بينما شهدت حركة الخريف والشتاء ارتفاعًا تجاوز 100%.