🚨انخفاض الفضة 1.5% - هل الاتجاه الصعودي في خطر؟

انخفض سعر الفضة (SILVER) بأكثر من 1.5% اليوم بعد ارتفاع حاد حقق مكاسب تجاوزت 100% منذ أدنى مستوى محلي له في 28 أكتوبر 2025. وبالنظر إلى الرسم البياني، لا تزال الاتجاهات الصعودية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل قائمة. ومع ذلك، لم يتمكن المعدن من تجاوز 93 دولارًا للأونصة بشكل حاسم، ويؤدي التراجع الحالي إلى عودة الأسعار نحو منطقة 90 دولارًا.
- في الرسم البياني، استمرت الموجة الصعودية السابقة التي بدأت في 31 يوليو 79 يومًا قبل أن يبدأ تصحيح أعمق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار نحو 45 دولارًا للأونصة ووصولها إلى ذروتها في 17 أكتوبر. والآن نلاحظ أن موجة صعودية قوية أخرى بدأت في 28 أكتوبر واستمرت 79 يومًا حتى اليوم، إلا أن الأسعار تتراجع الآن. حققت هذه الدفعة الثانية مكاسب مضاعفة تقريبًا: فخلال حركة صيف وخريف 2025، ارتفع سعر الفضة بنحو 53%، بينما شهدت حركة الخريف والشتاء ارتفاعًا تجاوز 100%.
- إذا تراجعت المؤشرات الفنية وانخفضت الأسعار إلى ما دون 90 دولارًا للأونصة، فقد يُؤثر ضغط جني الأرباح على السوق ويُحدّ من أي تسارع محتمل في عمليات الشراء.
- بالنظر إلى تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن الفضة بتاريخ 6 يناير، نلاحظ أن المنتجين (التجاريين) يحتفظون بمركز بيع كبير للتحوط (صافي بيع -25,545 عقدًا)، بينما تحتفظ الصناديق الاستثمارية (الصناديق المُدارة) بصافي مركز شراء +15,822 عقدًا.
- ازدادت مراكز الشراء اعتبارًا من 6 يناير، ولكن ليس بسبب إضافة الصناديق مراكز شراء، بل كان ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بتغطية مراكز البيع. كما خفّض المنتجون مراكز البيع بشكل طفيف، لكن التغيير كان ضئيلاً: 529 عقدًا مقابل مركز بيع صافٍ لا يزال كبيرًا يتجاوز 25,500 عقد.
- يُلاحظ أيضًا وجود مراكز شراء طويلة لدى جهات أخرى خاضعة للإبلاغ وأخرى غير خاضعة له، مما يشير إلى وجود مراكز شراء قوية بين المشاركين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة. ويبلغ صافي مراكز الشراء لدى الجهات غير الخاضعة للإبلاغ أكثر من 22.4 ألف عقد.
بعد ارتداد سعر الفضة فوق 90 دولارًا للأونصة، كان التحرك ديناميكيًا للغاية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التركيز العالي على مراكز البيع. ويمثل أكبر ثمانية مستثمرين في مراكز البيع الصافية 37.6% من إجمالي مراكز البيع الصافية. إلا أن الزخم يتلاشى تدريجيًا، وتظهر على الارتفاعات علامات مبكرة على التراجع.
الفضة (D1)
قد تكون منطقة دعم مهمة في حال حدوث تراجع سعري حول 70 دولارًا، حيث تشكلت قاعدة قوية في مطلع عامي 2025 و2026.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: البنوك وشركات التكنولوجيا تدفع المؤشرات للارتفاع 🏭 الصناعة الأمريكية تحافظ على قوتها
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (16.01.2026)
الأكبر في فئتها: ماذا تقول أرباح بلاك روك عن السوق؟
إفتتاح الأسواق الأمريكية : أرباح البنوك والصناديق تدعم التقييمات