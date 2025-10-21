⏬انخفاض الفضة بنسبة 5%

تشمل العوامل الرئيسية تراجع المخاطر السياسية الأمريكية، وتجدد التفاؤل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واختراقًا فنيًا لخط الاتجاه الصعودي المتسارع.

تشمل العوامل الرئيسية تراجع المخاطر السياسية الأمريكية، وتجدد التفاؤل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واختراقًا فنيًا لخط الاتجاه الصعودي المتسارع.

تشمل العوامل الرئيسية تراجع المخاطر السياسية الأمريكية، وتجدد التفاؤل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واختراقًا فنيًا لخط الاتجاه الصعودي المتسارع.

تشمل العوامل الرئيسية تراجع المخاطر السياسية الأمريكية، وتجدد التفاؤل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واختراقًا فنيًا لخط الاتجاه الصعودي المتسارع.

تشمل العوامل الرئيسية تراجع المخاطر السياسية الأمريكية، وتجدد التفاؤل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واختراقًا فنيًا لخط الاتجاه الصعودي المتسارع.

تشمل العوامل الرئيسية تراجع المخاطر السياسية الأمريكية، وتجدد التفاؤل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واختراقًا فنيًا لخط الاتجاه الصعودي المتسارع.

يأتي هذا التصحيح في أعقاب موجة من الخوف من فوات الفرصة لدى متداولي التجزئة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة عكسية من قبل المستثمرين المخضرمين.

يأتي هذا التصحيح في أعقاب موجة من الخوف من فوات الفرصة لدى متداولي التجزئة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة عكسية من قبل المستثمرين المخضرمين.

يأتي هذا التصحيح في أعقاب موجة من الخوف من فوات الفرصة لدى متداولي التجزئة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة عكسية من قبل المستثمرين المخضرمين.

يأتي هذا التصحيح في أعقاب موجة من الخوف من فوات الفرصة لدى متداولي التجزئة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة عكسية من قبل المستثمرين المخضرمين.

يأتي هذا التصحيح في أعقاب موجة من الخوف من فوات الفرصة لدى متداولي التجزئة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة عكسية من قبل المستثمرين المخضرمين.

يأتي هذا التصحيح في أعقاب موجة من الخوف من فوات الفرصة لدى متداولي التجزئة، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إشارة عكسية من قبل المستثمرين المخضرمين.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 5%، لتهبط إلى ما دون مستوى 50 دولارًا، مسجلةً أكبر خسارة يومية لها منذ أبريل.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 5%، لتهبط إلى ما دون مستوى 50 دولارًا، مسجلةً أكبر خسارة يومية لها منذ أبريل.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 5%، لتهبط إلى ما دون مستوى 50 دولارًا، مسجلةً أكبر خسارة يومية لها منذ أبريل.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 5%، لتهبط إلى ما دون مستوى 50 دولارًا، مسجلةً أكبر خسارة يومية لها منذ أبريل.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 5%، لتهبط إلى ما دون مستوى 50 دولارًا، مسجلةً أكبر خسارة يومية لها منذ أبريل.

انخفضت أسعار الفضة بنحو 5%، لتهبط إلى ما دون مستوى 50 دولارًا، مسجلةً أكبر خسارة يومية لها منذ أبريل.

يأتي هذا التصحيح بعد فترة انتشرت فيها صور طوابير طويلة أمام متاجر السبائك التقليدية عالميًا، مما يشير إلى تصاعد حالة الخوف من تفويت الفرص (FOMO) بين عملاء التجزئة غير الملمين سابقًا بالمعادن الثمينة. ويُعتبر دخول المستثمرين الأقل خبرة إلى السوق غالبًا إشارةً عكسية.

في حين أن أساسيات السوق لا تزال قوية، إلا أن التراجعات سمة شائعة، خاصةً عند توافق عدة عوامل محفزة:

انحسار المخاطر السياسية في الولايات المتحدة: ظهرت أمس أنباء عن اتفاق محتمل بين الجمهوريين والديمقراطيين هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام الحكومة الأمريكية لاستئناف عملياتها. ومن المحتمل أن يُزيل هذا التطور طبقة من المخاطر الجيوسياسية من السوق.

تفاؤل تجاري: أعلن دونالد ترامب أن اتفاقية التجارة مع الصين ستكون "رائعة"، ويخطط للقاء شي جين بينغ في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ) في وقت لاحق من هذا الشهر.

تحول مخزونات كومكس: بدأت مخزونات الفضة في كومكس بالانخفاض، وهو اتجاه قد يُشير إلى عودة المعدن إلى لندن.

تُسجل الفضة أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل. تاريخيًا، كانت التحركات بهذا الحجم نادرة للغاية. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

قد يشير انخفاض مخزونات الفضة في بورصة كومكس إلى عودة الوضع إلى طبيعته في البورصة وعودة بعض المعادن إلى لندن. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

لمحة فنية

يتراجع السعر بشكل ملحوظ اليوم، ليس فقط دون 50 دولارًا للأونصة، بل مخترقًا أيضًا قمم عام 2011. علاوة على ذلك، يجري كسر خط الاتجاه الصعودي المتسارع، الذي بدأ في النصف الثاني من سبتمبر. في حال امتد هذا التصحيح إلى ما بعد جني أرباح لمرة واحدة، فسيكون مستوى الدعم الرئيسي التالي حوالي 47 دولارًا للأونصة، متزامنًا مع المتوسط ​​المتحرك لـ 30 يومًا.