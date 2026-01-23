انخفاض الكاكاو بنسبة 7% 📉

انخفضت أسعار العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) في بورصة ICE الأمريكية بأكثر من 7% اليوم. وتُعزى هذه الانخفاضات الحادة في الأسعار إلى المخاوف من فائض متزايد في المعروض خلال موسم 2025/2026، بالإضافة إلى عمليات تصفية واسعة النطاق للمراكز الطويلة. وقد انقلبت السوق سريعًا على المسار الذي ساد عامي 2024 و2025، حيث ساهمت عوامل عديدة في خفض الأسعار، منها تحسن ملحوظ في توقعات الإنتاج (يعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تحسن الأحوال الجوية في غرب إفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج وغانا)، وزيادة الإنتاج في أمريكا الجنوبية، وضعف الطلب من المصنّعين. وبعد انخفاض الأسعار بنحو 50% في عام 2025، تسارع انعكاس الاتجاه الصعودي السابق مع بداية عام 2026.

ما الذي يُحرك سوق الكاكاو حاليًا؟

وفقًا للمنظمة الدولية للكاكاو (ICCO)، استنادًا إلى مسحها السنوي، فقد بلغت مخزونات الكاكاو المُقدّرة 1.1 مليون طن في نهاية موسم 2024/2025، بزيادة قدرها 4.2% عن العام السابق. يقل هذا الرقم عن التقدير الإحصائي للمنظمة البالغ 1.3 مليون طن. تشير النتيجة إلى أن الفجوة بين العرض والطلب كانت أقل من المتوقع والبالغ 49 ألف طن، إلا أن المخزونات زادت بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

بيانات التصنيع الضعيفة تُشير إلى ضعف الطلب

أوروبا: -8.3% على أساس سنوي (أسوأ أداء في الربع الرابع خلال 12 عامًا)

آسيا: -4.8% على أساس سنوي

أمريكا الشمالية: +0.3% على أساس سنوي (استقرار نسبي)

هل ستنخفض أسعار الشوكولاتة؟

أدت الارتفاعات السابقة في أسعار الكاكاو إلى ارتفاع أسعار الشوكولاتة في متاجر التجزئة، ما دفع المستهلكين إلى تقليل مشترياتهم أو اللجوء إلى خيارات أرخص. وتشير التوقعات لهذا الموسم إلى فائض يتراوح بين 175,000 و250,000 طن (أو أكثر) بفضل تحسن ظروف الزراعة في غرب أفريقيا وانتعاش الإنتاج في أمريكا الجنوبية.

في ساحل العاج، أثرت زيادة المخزونات وازدحام الموانئ سلبًا على السوق، وقامت الحكومة بشراء 123,000 طن من الكاكاو غير المباع لتحقيق الاستقرار. كما طالب المزارعون باستقالة رئيس هيئة تنظيم الكاكاو ( CCC )، مشيرين إلى وجود اختناقات في سلسلة التوريد.

لم تشهد غرب أفريقيا أي تهديدات جوية جديدة كبيرة، ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع أكثر.

لا يزال منتجو الشوكولاتة في وضع دقيق: فانخفاض أسعار الكاكاو قد يُحسّن هوامش الربح، لكن بعض التكاليف لا تزال ثابتة بموجب عقود آجلة وُقعت خلال فترة ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، يرفض المستهلكون الاستمرار في دفع أسعار مرتفعة.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه هبوطيًا بشكل واضح، وتشير الأحجام المتزايدة إلى أن عمليات البيع واسعة النطاق وقوية. وبدون انتعاش الطلب أو تغير مفاجئ في الأحوال الجوية، من المرجح أن يبقى الكاكاو تحت ضغط أساسي.

لا يزال المصنّعون يطحنون حبوب الكاكاو باهظة الثمن التي اشتروها قرب ذروة السوق في السنوات الأخيرة، ولهذا السبب رفع الكثيرون الأسعار، وقلّصوا أحجام المنتجات، أو استبدلوا زبدة الكاكاو بالدهون النباتية الأرخص للحفاظ على الربحية. هل سينخفض ​​سعر الشوكولاتة؟ يبدو ذلك مرجحًا جدًا - إذا استمرت ظروف الإنتاج المواتية.

ستحتاج الأسعار إلى التكيف مع الطلب لتحفيز الاستهلاك مجددًا مع الحفاظ على جدوى التصنيع اقتصاديًا. من المنطقي للمنتجين تأمين الإمدادات بأسعار أقل بشكل ملحوظ وخفض أسعار التجزئة لزيادة الأحجام وعمليات الطحن. تحاول أسهم شركات مثل هيرشي ومونديليز وباري كاليبو الاستقرار والتعافي مع بدء السوق في رؤية فرصة للحد من "تراجع الطلب" بفضل انخفاض أسعار الكاكاو.

مخطط الكاكاو (D1، H4)

يختبر السعر اليوم الحد الأدنى لقناة سعرية هابطة، ويتداول بخصم واضح مقارنةً بالمتوسطين المتحركين EMA200 وEMA50. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة تشبع بيعي، وتتجه العقود الآجلة نحو انخفاض يزيد عن 20%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 18 شهرًا. وقد تجاوز الانخفاض من أعلى مستوياته 65%.

المصدر: xStation5



المصدر: xStation5