انخفاض القهوة 5% في سوق التداول 📉 عمليات جني الأرباح تضرب السوق رغم انخفاض مخزونات البن العربي

انخفضت العقود الآجلة لبن أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنحو 5% اليوم، متراجعةً بشكل حاد بعد انتعاشها القوي من أدنى مستوياتها في يونيو. وتتعرض الأسعار لضغوط نتيجة توقعات محصول برازيلي وفير، واحتمالية تسارع عمليات الحصاد مع تحسن الأحوال الجوية. ومع ذلك، يتناقض هذا الانخفاض الحاد مع استمرار شح المعروض في السوق الفعلية، حيث لا تزال المخزونات المعتمدة لدى بورصة إنتركونتيننتال قريبة من أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف تقريبًا. في الوقت نفسه، لا تزال السوق تأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بظاهرة النينيو، والتي قد تزداد أهميتها بالنسبة للإنتاج البرازيلي في الموسم المقبل. ولذلك، يبدو أن الانخفاض الذي يبلغ نحو 5% يعكس بشكل أساسي التركيز المتجدد على وفرة الإمدادات على المدى القريب، في حين تبقى المخاطر المحيطة بتوافر بن أرابيكا عالي الجودة مرتفعة.
- انخفضت العقود الآجلة لبن أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنحو 5% اليوم، على الرغم من استفادة السوق من انخفاض المخزونات وعلاوة الأحوال الجوية حتى الأسبوع الماضي.
- يبقى العامل الرئيسي المُؤثر سلبًا على الأسعار هو توقعات العرض: إذ تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية إنتاجًا عالميًا قياسيًا للبن يصل إلى 189.7 مليون كيس في موسم 2026/2027، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي.
- ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يُمكن للبرازيل حصاد حوالي 71.9 مليون كيس من البن، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، مما يُشكل عاملًا مُوازنًا أساسيًا لانخفاض مخزونات البورصة.
- في الوقت نفسه، انخفضت مخزونات بن أرابيكا المُعتمدة من بورصة إنتركونتيننتال (ICE) مؤخرًا إلى حوالي 244 ألف كيس، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف تقريبًا.
- وقد سار حصاد البرازيل بوتيرة أبطأ من العام الماضي، إلا أن الظروف الأكثر جفافًا قد تُتيح للمُنتجين تسريع العمل الميداني، مما يزيد من ضغط العرض على السوق.
- ولا تزال جودة جزء من محصول أرابيكا الجديد في البرازيل مصدر قلق، حيث تُشير التقارير إلى ضعف جودة المذاق وحجم الحبوب، مما قد يُحد من سرعة تجديد مخزونات بورصة إنتركونتيننتال (ICE).
- ويبقى النينيو عامل خطر رئيسي لما تبقى من الموسم. قد تؤثر الاضطرابات المحتملة في هطول الأمطار ودرجات الحرارة على ظروف الإزهار وتوقعات المحاصيل المستقبلية.
عودة المحاصيل القياسية إلى الواجهة
لا يزال احتمال وفرة المعروض في موسم 2026/2027 هو الحجة الأساسية للبائعين. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج البن العالمي بنسبة 6% ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 189.7 مليون كيس، مع زيادة إنتاج أرابيكا بنحو 12% على أساس سنوي. كما يُتوقع ارتفاع المخزونات النهائية العالمية بمقدار 1.9 مليون كيس لتصل إلى 26.3 مليون كيس.
تبقى البرازيل عنصرًا حاسمًا في هذه التوقعات. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج 71.9 مليون كيس، وهو ما يمثل زيادة بنحو 14% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، قد تُسهم الظروف الجوية الأكثر جفافًا في تسريع عمليات الحصاد بعد التأخيرات السابقة الناجمة عن هطول الأمطار.
يُعد احتمال وصول البن البرازيلي إلى السوق بوتيرة أسرع حاليًا أقوى حجة من جانب العرض. بعد الانتعاش القوي السابق في الأسعار، قد يقوم المستثمرون بالتالي بتحويل انتباههم مرة أخرى نحو حجم وتوافر المحصول الحالي بدلاً من التركيز بشكل حصري على مخاطر الطقس المستقبلية.
انخفاض مخزونات بورصة إنتركونتيننتال (ICE) يحدّ من التوقعات الهبوطية
تكمن المشكلة في أن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة وفرة مماثلة في كمية البن المؤهل للتسليم بموجب عقود بورصة إنتركونتيننتال. فقد انخفضت مخزونات البن العربي المعتمد مؤخرًا إلى حوالي 244 ألف كيس، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف تقريبًا، وأقل بكثير من مستويات العام الماضي.
كما تُثار مخاوف بشأن جودة محصول البرازيل. فبحسب معلومات نقلتها شركة فيسبر استنادًا إلى تقرير صادر عن سوكافينا، لم يُلبِّ جزء من المحصول الجديد التوقعات من حيث جودة المذاق وحجم الحبوب. وهذا يعني أن حتى وفرة المحصول قد لا تُسهم سريعًا في سد النقص في البن الذي يفي بمتطلبات التسليم في البورصة.
لذا، يتوقع السوق وفرة في إنتاج البن، لكن لا يزال هناك مخزون احتياطي محدود متاح بسهولة عبر آلية التسليم في بورصة إنتركونتيننتال. هذا التباين يُفسر جزئيًا سبب استمرار تقلب أسعار البن العربي، وكيف يمكن للتغيرات المناخية أن تُؤدي إلى ردود فعل سعرية حادة.
لا يزال النينيو يشكل خطرًا على الموسم المقبل
يُعدّ النينيو عاملًا آخر يحول دون تفسير انخفاض اليوم بشكل قاطع على أنه هبوطي. ففي الأسابيع الأخيرة، بدأ السوق في استعادة ميزة الطقس، حيث شهد البن العربي انتعاشًا قويًا من أدنى مستوياته في أوائل يونيو. بالنسبة للبرازيل، ستكون فترة الإزهار بين سبتمبر ونوفمبر حاسمة. وقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وعدم انتظام هطول الأمطار إلى زيادة إجهاد النباتات وإضعاف إمكانات إنتاج المحاصيل المستقبلية. ولذلك، يُمثل النينيو في المقام الأول خطرًا على العرض المستقبلي، بينما يؤثر الحصاد البرازيلي الكبير على السوق حاليًا. هذا التمييز بالغ الأهمية: فقد يعكس البيع المكثف اليوم هيمنة عامل العرض على المدى القريب، لكن التوازن قد يتغير بسرعة بمجرد بدء فترة الإزهار.
ينبغي أيضًا النظر إلى تحرك اليوم في سياق الانتعاش السابق. ففي بداية أغسطس، كان البن العربي لا يزال يُتداول بنحو 30% أعلى من أدنى مستوى له في يونيو، حيث أخذ المستثمرون في الحسبان مخاطر النينيو وانخفاض مخزونات بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بشكل استثنائي. وبالتالي، فإن السوق عالق بين روايتين مختلفتين تمامًا. من جهة، يُشير الإنتاج العالمي القياسي، والمحصول البرازيلي الوفير، واحتمالية الحصاد الأسرع، إلى انخفاض الأسعار. ومن جهة أخرى، لا تزال المخزونات المعتمدة المنخفضة للغاية، والمخاوف المتعلقة بجودة جزء من محصول أرابيكا البرازيلي، ومخاطر ظاهرة النينيو، تُقيّد السوق المادية. يُعزز هذا الانخفاض ضغط العرض على المدى القريب، ولكنه لا يُعالج مشكلة شحّ المعروض من البن عالي الجودة. ستكون وتيرة حصاد البرازيل ومبيعات المنتجين، وتطورات مخزونات بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، ومع اقتراب شهر سبتمبر، ستكون الظروف الجوية خلال فترة الإزهار الحاسمة، عوامل بالغة الأهمية في تحديد اتجاه سعر أرابيكا القادم.
رسم بياني للبن (فترة يوم واحد)
بعد التوزيع في منطقة 340-350، تراجع العقد نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من آخر هبوط، والذي يقع حول 317. تُعد هذه المنطقة أيضًا منطقة فنية مهمة، حيث يتقارب المتوسطان المتحركان الأسيان لـ 200 يوم و50 يومًا (EMA200 وEMA50) بالقرب منها. قد يؤدي انخفاض مستمر دون هذه المنطقة إلى فتح الطريق نحو مستوى 290، الذي يتوافق مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6%. في المقابل، قد يؤدي ارتداد الأسعار من المنطقة الحالية إلى عودتها نحو مستوى 360، حيث يتزامن تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% مع ردود فعل سعرية ملحوظة شُوهدت في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: xStation5
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