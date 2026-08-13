انخفاض القهوة 5% في سوق التداول 📉 عمليات جني الأرباح تضرب السوق رغم انخفاض مخزونات البن العربي

انخفضت العقود الآجلة لبن أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بنحو 5% اليوم، متراجعةً بشكل حاد بعد انتعاشها القوي من أدنى مستوياتها في يونيو. وتتعرض الأسعار لضغوط نتيجة توقعات محصول برازيلي وفير، واحتمالية تسارع عمليات الحصاد مع تحسن الأحوال الجوية. ومع ذلك، يتناقض هذا الانخفاض الحاد مع استمرار شح المعروض في السوق الفعلية، حيث لا تزال المخزونات المعتمدة لدى بورصة إنتركونتيننتال قريبة من أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف تقريبًا. في الوقت نفسه، لا تزال السوق تأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بظاهرة النينيو، والتي قد تزداد أهميتها بالنسبة للإنتاج البرازيلي في الموسم المقبل. ولذلك، يبدو أن الانخفاض الذي يبلغ نحو 5% يعكس بشكل أساسي التركيز المتجدد على وفرة الإمدادات على المدى القريب، في حين تبقى المخاطر المحيطة بتوافر بن أرابيكا عالي الجودة مرتفعة.

انخفضت العقود الآجلة لبن أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) بنحو 5% اليوم، على الرغم من استفادة السوق من انخفاض المخزونات وعلاوة الأحوال الجوية حتى الأسبوع الماضي.

يبقى العامل الرئيسي المُؤثر سلبًا على الأسعار هو توقعات العرض: إذ تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية إنتاجًا عالميًا قياسيًا للبن يصل إلى 189.7 مليون كيس في موسم 2026/2027، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يُمكن للبرازيل حصاد حوالي 71.9 مليون كيس من البن، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، مما يُشكل عاملًا مُوازنًا أساسيًا لانخفاض مخزونات البورصة.

في الوقت نفسه، انخفضت مخزونات بن أرابيكا المُعتمدة من بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) مؤخرًا إلى حوالي 244 ألف كيس، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف تقريبًا.

وقد سار حصاد البرازيل بوتيرة أبطأ من العام الماضي، إلا أن الظروف الأكثر جفافًا قد تُتيح للمُنتجين تسريع العمل الميداني، مما يزيد من ضغط العرض على السوق.

ولا تزال جودة جزء من محصول أرابيكا الجديد في البرازيل مصدر قلق، حيث تُشير التقارير إلى ضعف جودة المذاق وحجم الحبوب، مما قد يُحد من سرعة تجديد مخزونات بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ).

ويبقى النينيو عامل خطر رئيسي لما تبقى من الموسم. قد تؤثر الاضطرابات المحتملة في هطول الأمطار ودرجات الحرارة على ظروف الإزهار وتوقعات المحاصيل المستقبلية.

عودة المحاصيل القياسية إلى الواجهة

لا يزال احتمال وفرة المعروض في موسم 2026/2027 هو الحجة الأساسية للبائعين. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج البن العالمي بنسبة 6% ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 189.7 مليون كيس، مع زيادة إنتاج أرابيكا بنحو 12% على أساس سنوي. كما يُتوقع ارتفاع المخزونات النهائية العالمية بمقدار 1.9 مليون كيس لتصل إلى 26.3 مليون كيس.

تبقى البرازيل عنصرًا حاسمًا في هذه التوقعات. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج 71.9 مليون كيس، وهو ما يمثل زيادة بنحو 14% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، قد تُسهم الظروف الجوية الأكثر جفافًا في تسريع عمليات الحصاد بعد التأخيرات السابقة الناجمة عن هطول الأمطار.

يُعد احتمال وصول البن البرازيلي إلى السوق بوتيرة أسرع حاليًا أقوى حجة من جانب العرض. بعد الانتعاش القوي السابق في الأسعار، قد يقوم المستثمرون بالتالي بتحويل انتباههم مرة أخرى نحو حجم وتوافر المحصول الحالي بدلاً من التركيز بشكل حصري على مخاطر الطقس المستقبلية.