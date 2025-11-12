انخفاض النفط بأكثر من 1% 🛢️📉

يواصل النفط اتجاهه الهبوطي، مدفوعًا بضغط متواصل على الأسعار نتيجةً لفوائض كبيرة وطويلة الأجل من السلعة في السوق. وكان بعض المستثمرين ينتظرون تقرير أوبك الشهري كمصدر معلومات لدعم الطلب، إلا أن هذه التقارير لم تكن كافية.
ونتيجةً لذلك، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بنحو 1.4%.
النفط.WTI (H1)
المصدر: xStation5
