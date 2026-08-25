انخفاض النفط إلى أقل من 90 دولارًا🛢️ 📉

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3%، لتهبط دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، إلى نطاق 87-88 دولارًا. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% إلى 82 دولارًا. وقد نتجت هذه الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستلجأ على الأرجح إلى العقوبات بدلًا من المزيد من العمليات العسكرية للضغط على إيران.

الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات: ما نعرفه حتى الآن

كان آخر تطور في الصراع في الشرق الأوسط هو انتهاء فترة التفاوض التي استمرت 60 يومًا، والتي اختُتمت بإعلان ترامب عن خطط لـ"يوم النصر الاقتصادي" ضد إيران. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، هدد الرئيس الأمريكي أي دولة تدعم كياناتها إيران بأي شكل من الأشكال، متوعدًا بعزلها التام. ولكن كيف سيبدو هذا على أرض الواقع؟

أهم إعلانات وزارة الخزانة الأمريكية:

عقوبات مباشرة على كيانات وسفن: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات مباشرة على أكثر من 70 كيانًا وشخصًا وسفينة مرتبطة بإيران. تشمل القائمة 26 كيانًا وشخصًا من البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، إلى جانب إجراءات تستهدف القطاع المصرفي الإيراني (بما في ذلك بنك ملي) وإلغاء الإعفاءات الحالية من العقوبات.

استهداف خمسة قطاعات رئيسية: تركز حزمة العقوبات الجديدة على خمسة ركائز اقتصادية أساسية لطهران: الشحن، والطيران، والأصول الرقمية، والتكنولوجيا، وتجارة الذهب. وينص توجيه ترامب على حملة فورية على تهريب النفط، وتحويل الأموال، وشركات الصرافة، والشركات الوهمية، وسجلات السفن، وخطوط المقايضة.

عقوبات ثانوية: حذرت واشنطن الحكومات الأجنبية من أن السماح للشركات أو المطارات أو المؤسسات المالية المحلية بدعم إيران سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية انتقامية. وبحسب ما ورد، تم تحديد جداول زمنية صارمة لقطع العلاقات، كما هدد بيسنت بفرض عقوبات على مؤسسة مالية رئيسية بحلول نهاية الأسبوع بسبب علاقاتها مع إيران.

العقوبات تقلل من مخاطر التصعيد... ولا تُحدث فرقًا يُذكر في الوقت الراهن

من جهة، قد تبدو العقوبات وكأنها مرحلة أخرى من حرب لا نهاية لها؛ إلا أنها، بالنسبة للأسواق، تُقلل بشكل كبير من حجم المخاطر الجيوسياسية، كما أن استراتيجية واشنطن العامة تُفسح المجال لمزيد من الانخفاض في أسعار النفط. لماذا؟

أولًا، إن تغيير واشنطن لهجتها يُقلل من احتمالية تصعيد عسكري آخر.

ثانيًا، لا تزال الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، ما يعني أنه في غياب ضربة اقتصادية مباشرة على بكين، لن تواجه تدفقات النفط الخام العالمية ظروفًا أسوأ مما هي عليه الآن.

ثالثًا، ينظر السوق إلى موقف واشنطن الجديد على أنه "كلام أكثر منه فعل". فبدون عقوبات ثانوية على شركاء إيران الرئيسيين، من غير المرجح أن يُحدث هجوم اقتصادي حاسم اضطرابًا كبيرًا في سوق النفط. علاوة على ذلك، سيبقى الحجم الحقيقي للعقوبات محدودًا، حيث تعتمد إدارة ترامب على "المفاوضات الهادئة".

رابعًا، لا يقف الطرف الآخر مكتوف الأيدي. فقد هددت إيران الولايات المتحدة وحلفاءها بالاستعداد لهجوم مضاد بدلًا من افتراض أن إيران ستدافع عن نفسها فقط. رفعت الصين راية صفراء، مهددةً بقطع الإمدادات الدوائية والمعادن الحيوية/العناصر الأرضية النادرة. ووصفت قطر العقوبات بأنها أحادية الجانب. وتفيد التقارير بأن باكستان تُعدّ عرض سلام آخر للولايات المتحدة، بينما يُقال إن الدبلوماسيين الأمريكيين يخططون للعودة إلى الشرق الأوسط.

كل هذا يُخفّض من قدرة الولايات المتحدة على تحمّل الضغط، ولذلك يرى السوق في الوضع الراهن فرصةً لانخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها المحلية.

التحليل الفني: النفط (يومي)

لا تزال العقود الآجلة لخام برنت (OIL) تحت ضغط بيع واضح، حيث تختبر حاليًا منطقة دعم رئيسية على الرسم البياني اليومي. ويظل الدعم الأساسي للسعر اليوم هو اختبار التقاء متوسطين متحركين أسيين رئيسيين: المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 30 يومًا (87.52 دولارًا) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (87.01 دولارًا)، مدعومًا بالقرب من 86.40 دولارًا بمستوى تصحيح فيبوناتشي 50%. في الوقت نفسه، يستقر مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا عند مستوى محايد يبلغ 50.3 نقطة. يُتيح غياب إشارات التشبع البيعي مساحةً واسعةً للبائعين للتحرك، مما يفتح المجال أمام انخفاضٍ أكبر. وسيؤدي كسر مستوى الدعم هذا إلى هبوطٍ نحو مستوى فيبوناتشي 61.8% (84.43 دولارًا).

المصدر: xStation5