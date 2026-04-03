انخفاض مؤشر داكس بنسبة 12% عن أعلى مستوى له على الإطلاق 🚩 راقب هذين السهمين في أبريل

انخفض مؤشر داكس الألماني من حوالي 25,400 نقطة إلى 22,400 نقطة، حيث عكست عقود DE40 الآجلة أداء المؤشر الفوري بدقة متناهية. ومن المرجح أن يتجه اهتمام المستثمرين في أبريل/نيسان نحو شركتين ألمانيتين رئيسيتين: الأولى هي دويتشه بنك، عملاق القطاع المالي، الذي كشف مؤخرًا عن انكشاف كبير على قطاع التكنولوجيا والإقراض الائتماني الخاص، مما أثار مخاوف المستثمرين؛ والثانية هي شركة BASF، عملاق الصناعات الكيميائية الذي حقق أداءً جيدًا بشكل مفاجئ رغم ارتفاع أسعار الطاقة.

المصدر: xStation5

دويتشه بنك (DBK.DE)

شهد سهم دويتشه بنك تراجعًا حادًا عن أعلى مستوياته في يناير، حيث انخفض من حوالي 34 يورو إلى 25 يورو. ويتجاوز هذا التراجع بشكل ملحوظ تصحيح السوق الأوسع، ويُعدّ أحد أشدّ الانخفاضات حدةً في السنوات الأخيرة، إذ يقارب 30%.

في أبريل، سينصبّ التركيز على نتائج الربع الأول للبنك، والمقرر إصدارها في 29 أبريل. وستكون هذه الأرقام بمثابة اختبار حاسم لقدرة دويتشه بنك على الحفاظ على الزخم القوي الذي شهده في نهاية العام الماضي.

لا تزال المؤشرات الأساسية قوية في الوقت الحالي، حيث أظهرت التقارير الأخيرة أرباحًا قبل الضرائب بلغت 9.7 مليار يورو، بينما تضاعف صافي الدخل إلى 7.1 مليار يورو. كما لا تزال عوائد المساهمين داعمة، إذ أعلنت الإدارة عن خطة لتوزيع رأس المال بقيمة 2.9 مليار يورو، تشمل 1.9 مليار يورو كأرباح موزعة و1 مليار يورو لإعادة شراء الأسهم.

السؤال الأهم في الأسابيع المقبلة هو ما إذا كانت الظروف المواتية للتداول وإبرام الصفقات ستكون كافية لتعويض ضعف المعنويات تجاه القطاع المصرفي.

تسارعت وتيرة البيع بعد أن كشف البنك عن نمو محفظة قروضه الخاصة إلى 25.9 مليار يورو، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر في هذا القطاع سريع النمو ولكنه يزداد هشاشة.

وبينما يؤكد دويتشه بنك على معاييره الائتمانية المتحفظة ويصرح بأنه لا يواجه مخاطر مباشرة كبيرة، فإنه يُقر بوجود مخاطر ائتمانية غير مباشرة محتملة ناتجة عن ترابط انكشافاته ضمن منظومة الائتمان الخاص الأوسع.

في الوقت نفسه، ارتفع انكشاف البنك على قطاع التكنولوجيا - بما في ذلك قطاع البرمجيات الذي شهد أداءً ضعيفًا مؤخرًا - إلى 15.8 مليار يورو من 11.7 مليار يورو في العام السابق، مما يزيد من حساسيته للتقلبات الدورية والضغوط المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.