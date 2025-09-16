انخفاض مؤشر DE40 بنسبة 1.8٪ ليصل إلى أدنى مستوياته في يونيو 📉

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الألماني داكس (DE40) بأكثر من 1.8% اليوم، لتهبط إلى مستويات لم تشهدها منذ النصف الثاني من يونيو 2025. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى استسلام، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 20. وتقود شركات التأمين والبنوك الألمانية موجة البيع. حتى سهم راينميتال (RHM.DE) انخفض بنحو 1% اليوم، على الرغم من توصية بنك أوف أمريكا "بالشراء"، مشيرًا إلى استحواذ بحري بسعر مستهدف

كما نرى أدناه، تتأثر المعنويات العامة في سوق الأسهم الألمانية بموجة بيع واسعة النطاق. بناءً على تحليل حركة السعر، يُتوقع تصحيح بنسبة 1:1 من مستوى 23250. في الوقت الحالي، نرى انخفاضًا في العقود الآجلة الأخرى للمؤشرات الأوروبية، حيث انخفضت مؤشرات EU50 وFRA40 وSUI20 بنسبة تقارب 1.2%. أما المعنويات العامة في سوق الأسهم الأمريكية، فهي أكثر إيجابية بكثير، حيث انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.05% فقط.يبلغ 2225 يورو للسهم.

المصدر: xStation5