اقرأ أكثر

انخفاض مؤشر DE40 بنسبة 1.8٪ ليصل إلى أدنى مستوياته في يونيو 📉

٧:٢٣ م ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الألماني داكس (DE40) بأكثر من 1.8% اليوم، لتهبط إلى مستويات لم تشهدها منذ النصف الثاني من يونيو 2025. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى استسلام، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 20. وتقود شركات التأمين والبنوك الألمانية موجة البيع. حتى سهم راينميتال (RHM.DE) انخفض بنحو 1% اليوم، على الرغم من توصية بنك أوف أمريكا "بالشراء"، مشيرًا إلى استحواذ بحري بسعر مستهدف

كما نرى أدناه، تتأثر المعنويات العامة في سوق الأسهم الألمانية بموجة بيع واسعة النطاق. بناءً على تحليل حركة السعر، يُتوقع تصحيح بنسبة 1:1 من مستوى 23250. في الوقت الحالي، نرى انخفاضًا في العقود الآجلة الأخرى للمؤشرات الأوروبية، حيث انخفضت مؤشرات EU50 وFRA40 وSUI20 بنسبة تقارب 1.2%. أما المعنويات العامة في سوق الأسهم الأمريكية، فهي أكثر إيجابية بكثير، حيث انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.05% فقط.يبلغ 2225 يورو للسهم.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

18.09.2025
٩:٥٣ م

ملخص يومي: وول ستريت تواصل مكاسبها؛ والغاز الطبيعي يتراجع بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 💡

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوياتها التاريخية، وظلت قريبة منها حتى نهاية الجلسة.   يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في ضوء بيانات...

 ٨:٥٨ م

الفدرالي خفض الفائدة، ماذا ينتظر الأسواق؟

ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ...

 ٦:٣٢ م

عاجل: مخزون الغاز الطبيعي يفوق التوقعات!

تخزين الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 90 مليار دولار (المتوقع: 80 مليار دولار، السابق: 71 مليار دولار) أظهر تقرير إدارة معلومات...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات