انخفاض مؤشر US100 بنسبة 1%

١١:٠٧ م ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاطر في سوق العمل لكنه يقول إنه لا داعي للتسرع في التخفيضات ⚔️

بعد القرار مباشرةً، شهدنا ضعفًا واضحًا للدولار استجابةً لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت متوافقةً مع التوقعات، ولكن كان هناك غموضٌ حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول خفضٍ لأسعار الفائدة هذا العام. في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بما مجموعه 100 نقطة أساس. ومع ذلك، لم يدم ضعف الدولار والمكاسب الأولية في وول ستريت طويلًا.

يشير متوسط ​​توقعات أسعار الفائدة لهذا العام إلى احتمال خفضين. يتوقع ما يصل إلى 9 أعضاء تخفيضاتٍ بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام. ويتوقع ميران (على الأرجح) تخفيضاتٍ أكبر بكثير، أقل من 3% هذا العام. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع توقعات النمو لهذا العام والأعوام القادمة، بينما خفض توقعات البطالة للمستقبل. هذا يشير إلى أنه لا يرى مخاطر ركود. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات التضخم دون تغيير مقارنةً بشهر يونيو، عندما كان تأثير الرسوم الجمركية غير مؤكد. هذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعتبر الرسوم الجمركية خطرًا واضحًا. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد رُفعت توقعات التضخم بشكل طفيف.

مع ذلك، كان مفتاح التقلبات هو تصريحات باول خلال المؤتمر الصحفي. فقد أقرّ بضعف سوق العمل، لكنه قال إن قرارات تأجيل التخفيضات كانت مناسبة. وكان البيان الحاسم الذي أدى إلى انخفاض مؤشري US100 وEURUSD هو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى التسرع في التخفيضات.

 

يختبر مؤشر US100 مستوى 24,000 نقطة. إذا أغلق عند هذه المستويات، فقد نشهد تشكيلًا لنجم المساء. المصدر: xStation5

زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتراجع خلال اليوم. المصدر: xStation5

