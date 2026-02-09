انخفاض ناتجاس بنسبة 6% بسبب تغيرات توقعات الطقس

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 6% مع بداية الأسبوع الجديد. وبالعودة إلى ذروة يوم الجمعة الماضي، نجد أن السعر قد انخفض بنسبة تصل إلى 12%. وتختبر الأسواق حاليًا مستوى 3.2 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى محلي سُجّل في أوائل الأسبوع الماضي. وفي حال اختراق هذا المستوى، ستصل الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف يناير، مع احتمال انخفاضها نحو منطقة الطلب المرتفع التي تتراوح بين 2.8 و3.0 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية.

العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض:

تغيرات توقعات الطقس: بعد موجة البرد القارس التي ضربت القطب الشمالي في يناير، تشير النماذج المناخية الآن إلى اتجاه نحو ارتفاع درجات الحرارة في مناطق رئيسية بالولايات المتحدة (مثل الغرب الأوسط والشمال الشرقي)، مما سيؤدي إلى انخفاض استهلاك الغاز لأغراض التدفئة .

ديناميكيات المخزون: كشف أحدث تقرير عن انخفاض كبير في المخزون بلغ 360 مليار قدم مكعب (للأسبوع المنتهي في 30 يناير). ومع ذلك، تشير توقعات درجات الحرارة القادمة إلى انخفاض ملحوظ في احتياجات التدفئة خلال شهر فبراير .

المخزونات: لا تزال المخزونات أعلى من مستويات العام الماضي، بينما تقل قليلاً عن متوسط ​​الخمس سنوات .

انخفاض الطلب الصناعي: يؤثر التراجع الموسمي في النشاط بقطاعي الكيماويات والطاقة، إلى جانب كفاءة التخزين العالية، سلبًا على الأسعار .

المخزونات والموسمية: لا تزال المخزونات قريبة نسبيًا من متوسط ​​الخمس سنوات. وتشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في استهلاك الغاز بدءًا من فبراير، مما سيؤدي إلى انخفاضات أسبوعية أقل في المخزونات مستقبلًا. المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

أيام درجة التدفئة (HDD): ارتفع عدد أيام درجة التدفئة المتوقعة ليوم 22 فبراير ليقترب من متوسط ​​الخمس سنوات. ومع ذلك، تشير البيانات الموسمية التاريخية إلى انخفاض واضح في احتياجات التدفئة خلال النصف الثاني من فبراير. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

التحليل الفني: انخفضت الأسعار بشكل حاد في بداية الأسبوع. إذا تم كسر مستوى الدعم قرب 3.2 دولار أمريكي، فقد يتجه السعر نحو منطقة الطلب التالية الواقعة بين 2.8 و3.0 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية. المصدر: xStation5