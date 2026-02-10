🚨 انخفاض سعر البيتكوين إلى 69,000 دولار 📉 هل هذا سيناريو تصحيح بنسبة 1:1؟

انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى 69,000 دولار، ويُظهر الرسم البياني تشابهاً واضحاً بين موجة البيع التي حدثت في أواخر أكتوبر، عندما انخفض السعر من حوالي 112,000 دولار إلى حوالي 80,000 دولار، والانخفاض الأخير من حوالي 97,000 دولار إلى 60,000 دولار.
- إذا افترضنا تكراراً مماثلاً لتلك الحركة السابقة، ليس فقط كتراجع، بل أيضاً من حيث الارتداد والتماسك الذي تلاه، فقد تبرز منطقة 72,000-73,000 دولار كمنطقة مقاومة مهمة. وهذا يُشابه الارتداد السابق الذي بلغ حوالي 20%، عندما ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 80,000 دولار في نوفمبر إلى حوالي 97,000 دولار في أوائل عام 2026.
- إذا مرّت فترة زمنية مماثلة قبل حدوث دافع قوي آخر (ربما موجة هبوط أخرى)، فقد لا تظهر ذروة التقلبات التالية حتى أبريل. وإذا ما سارت الحركة التالية على نفس منوال الانخفاض السابق بنسبة 1:1، فقد ينخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 49,000 دولار، انطلاقًا من مستوى 72,000 دولار.
- في غضون ذلك، ارتد مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستويات ذروة البيع قرب 18، ويستقر الآن أسفل 32 بقليل. ولعكس اتجاه الهبوط بشكل كامل، من المرجح أن يحتاج البيتكوين إلى استعادة مستويات أعلى من 80,000 دولار. مع ذلك، يشير العرض الكبير المتوقع حول 72,000-73,000 دولار إلى أن السوق لا يزال حذرًا ومتأثرًا بشكل واضح.
البيتكوين (إطار زمني يومي واحد)
المصدر: xStation5
