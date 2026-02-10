🚨 انخفاض سعر البيتكوين إلى 69,000 دولار 📉 هل هذا سيناريو تصحيح بنسبة 1:1؟

إذا افترضنا تكراراً مماثلاً لتلك الحركة السابقة، ليس فقط كتراجع، بل أيضاً من حيث الارتداد والتماسك الذي تلاه، فقد تبرز منطقة 72,000-73,000 دولار كمنطقة مقاومة مهمة. وهذا يُشابه الارتداد السابق الذي بلغ حوالي 20%، عندما ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 80,000 دولار في نوفمبر إلى حوالي 97,000 دولار في أوائل عام 2026.

إذا مرّت فترة زمنية مماثلة قبل حدوث دافع قوي آخر (ربما موجة هبوط أخرى)، فقد لا تظهر ذروة التقلبات التالية حتى أبريل. وإذا ما سارت الحركة التالية على نفس منوال الانخفاض السابق بنسبة 1:1، فقد ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى حوالي 49,000 دولار، انطلاقًا من مستوى 72,000 دولار.

