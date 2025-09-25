انخفاض سعر الكاكاو بنحو 2% عن مستوى 7000 دولار وسط هطول أمطار غزيرة في أفريقيا 📉

انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 40% منذ أن بلغت ذروتها عند حوالي 13000 دولار أمريكي للطن في عام 2024، حيث يتم تداولها الآن دون النطاق الرئيسي والنفسي والفني البالغ 7000 دولار أمريكي للطن.

يأتي هذا الانخفاض مع تحسن توقعات العرض وضعف الطلب، مما يعكس ارتفاع العام الماضي الذي غذته الجفاف وأمراض المحاصيل وضعف الحصاد في غرب إفريقيا.

يعزز هطول الأمطار الغزيرة وازدهار الأشجار في ساحل العاج وغانا توقعات الإنتاج، مما يخفف المخاوف من نقص المعروض.

من المتوقع أن تشهد غرب إفريقيا، المسؤولة عن 70% من إنتاج الكاكاو العالمي، انتعاشًا في الحصاد بعد الطقس القاسي والركود الناجم عن الأمراض في العام الماضي.

قد تؤدي أسعار الكاكاو المرتفعة، إلى جانب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشوكولاتة، إلى زيادة إضعاف طلب المستهلكين.

يرى المحللون أن هذا يُمثل عائقًا إضافيًا للأسعار مع اقتراب عام ٢٠٢٥.

سيؤدي ارتفاع الإنتاج هذا العام إلى زيادة كبيرة في العرض، مما يُساعد على تصحيح الخلل الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع في عام ٢٠٢٤.

يتوقع رابوبنك فائضًا كبيرًا في موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مع تحقيق مكاسب في الإنتاج في الإكوادور والبرازيل وبيرو ونيجيريا والكاميرون، إلى جانب انتعاش في غرب أفريقيا.

من المتوقع أن تتجه أسعار الكاكاو نحو الانخفاض تدريجيًا على المديين القصير والمتوسط، على الرغم من احتمالية حدوث انتعاشات قصيرة الأجل.