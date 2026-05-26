ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تتجه نحو الانخفاض ⬇️ ما الذي يدفع الأسواق اليوم؟ ❓

تشهد مؤشرات الأسهم الأوروبية ضغوطًا اليوم بعد أن أدت الضربات الأمريكية الجديدة في جنوب إيران إلى تراجع التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام وشيك. انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2%، ومؤشر داكس بنسبة تتراوح بين 0.49% و0.7%، ومؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.78%، بينما يخالف مؤشر فوتسي 100 هذا الاتجاه بارتفاع يتراوح بين 0.7% و0.9% مدعومًا من شركات التعدين.
ويُعدّ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط العامل الرئيسي المؤثر على معنويات السوق، حيث نفّذ الجيش الأمريكي ضربات "دفاعية" في جنوب إيران خلال الليل، واعترف وزير الخارجية ماركو روبيو بأن مفاوضات السلام قد تستغرق "بضعة أيام أخرى". ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 3% اليوم ليقترب من 99 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.7% إلى 93 دولارًا (بعد استئناف التداول عقب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة). لا يزال الدولار الأمريكي ضمن نطاق تداول ضيق - ارتفع مؤشر DXY بنسبة +0.04% فقط ليصل إلى حوالي 98.96، بينما ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ثابتًا عند 1.1644.
على مستوى القطاعات في مؤشر يورو ستوكس 50، يُعدّ قطاعا السلع الاستهلاكية غير الأساسية (-1.79%) والصناعات (-1.66%) الأسوأ أداءً، بينما انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.30%. أما القطاعان الوحيدان اللذان حققا مكاسب فهما قطاعا المرافق (+1.00%) والطاقة (+0.27%)، واللذان يستفيدان من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفق رؤوس الأموال الدفاعية. المصدر: XTB
معلومات الشركات
تستحوذ أسهم فيراري وإيبردرولا حاليًا على اهتمام المستثمرين في أوروبا. المصدر: XTB
- انخفض سهم فيراري بنسبة تقارب 6%، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ أشهر، وذلك بعد أن كشفت الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة عن أول طراز كهربائي بالكامل لها، فيراري لوتشي، في وقتٍ يُقلّص فيه منافسوها (بورش، لامبورغيني) طموحاتهم في مجال السيارات الكهربائية، مُعللين ذلك بضعف الطلب. ويشير المحللون إلى أن الشركات الصينية لا تزال تتصدر قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، مما يضع العلامات التجارية الأوروبية التقليدية في موقف صعب.
- انخفض سهم سافران بأكثر من 3%، بينما انخفض سهم إيرباص بنسبة 1.6%، حيث يتعرض قطاع الطيران لضغوط من ارتفاع تكاليف التشغيل والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد. وانخفض سهم لوفتهانزا وريان إير بنسبة 1.4% و0.7% على التوالي في الأيام الأخيرة، في حين خفّض مورغان ستانلي تصنيفه لسهم لوفتهانزا.
- ارتفع سهم شركة إيبردرولا بنسبة تتراوح بين 1.44% و1.47%، ليصبح بذلك السهم الأفضل أداءً في مؤشر يورو ستوكس 50، وذلك بعد أن رفع بنك باركليز تصنيفه إلى "زيادة الوزن" وحدد سعرًا مستهدفًا جديدًا قدره 22.60 يورو، واصفًا الشركة بأنها "المعيار الذهبي" لشركات المرافق الأوروبية. ويتوقع البنك نموًا سنويًا في ربحية السهم بنحو 11% حتى عام 2030، مما يُبرز استقرار نموذج أعمال يعتمد بنسبة 55% على بنية تحتية للشبكات الخاضعة للتنظيم.
- كما ارتفع سهم شركة كينجفيشر بنحو 4.6%، ليُصنف ضمن أبرز الرابحين في مؤشر ستوكس 600، بعد أن أكدت الشركة قدرتها على تحقيق أهداف أرباحها السنوية على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول. وقد تنفس المستثمرون الصعداء لعدم تغيير التوقعات.
