ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تتجه نحو الانخفاض ⬇️ ما الذي يدفع الأسواق اليوم؟ ❓

تشهد مؤشرات الأسهم الأوروبية ضغوطًا اليوم بعد أن أدت الضربات الأمريكية الجديدة في جنوب إيران إلى تراجع التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام وشيك. انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2%، ومؤشر داكس بنسبة تتراوح بين 0.49% و0.7%، ومؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.78%، بينما يخالف مؤشر فوتسي 100 هذا الاتجاه بارتفاع يتراوح بين 0.7% و0.9% مدعومًا من شركات التعدين.

ويُعدّ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط العامل الرئيسي المؤثر على معنويات السوق، حيث نفّذ الجيش الأمريكي ضربات "دفاعية" في جنوب إيران خلال الليل، واعترف وزير الخارجية ماركو روبيو بأن مفاوضات السلام قد تستغرق "بضعة أيام أخرى". ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 3% اليوم ليقترب من 99 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.7% إلى 93 دولارًا (بعد استئناف التداول عقب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة). لا يزال الدولار الأمريكي ضمن نطاق تداول ضيق - ارتفع مؤشر DXY بنسبة +0.04% فقط ليصل إلى حوالي 98.96، بينما ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ثابتًا عند 1.1644.

على مستوى القطاعات في مؤشر يورو ستوكس 50، يُعدّ قطاعا السلع الاستهلاكية غير الأساسية (-1.79%) والصناعات (-1.66%) الأسوأ أداءً، بينما انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.30%. أما القطاعان الوحيدان اللذان حققا مكاسب فهما قطاعا المرافق (+1.00%) والطاقة (+0.27%)، واللذان يستفيدان من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفق رؤوس الأموال الدفاعية. المصدر: XTB

تستحوذ أسهم فيراري وإيبردرولا حاليًا على اهتمام المستثمرين في أوروبا. المصدر: XTB