انخفاض US100 بنسبة 0.7٪ 📉

البيانات الأمريكية القوية تدفع المؤشرات الأمريكية للانخفاض قبل افتتاح وول ستريت 🗽

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الأمريكي (US100) بأكثر من 0.7% بعد أن قللت البيانات الأمريكية القوية من احتمالات دورة تيسير نقدي قوية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.3%، ومُحققًا تحسنًا ملحوظًا عن القراءة السابقة البالغة -0.5%. كما سجلت طلبيات السلع المعمرة في أغسطس ارتفاعًا قويًا بنحو 3% على أساس شهري، متجاوزةً توقعات انخفاض بنسبة -0.3%، وأفضل بكثير من القراءة السابقة البالغة -2.7%.

وبالمثل، ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 2.5% في الربع الثاني، مقارنةً بتوقعات بلغت 1.6% و0.5% فقط سابقًا. علاوة على ذلك، انخفضت طلبات إعانة البطالة - التي أثارت المخاوف قبل أسبوعين بقراءة بلغت 263 ألفًا - إلى 218 ألفًا، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 233 ألفًا والقراءة السابقة البالغة 232 ألفًا. وارتفع الدولار الأمريكي استجابةً للبيانات المتشددة.

من ناحية أخرى، يبدو موقف سكوت بيسنت ودونالد ترامب بشأن أسعار الفائدة "واضحًا" عمليًا: فمن شبه المؤكد أن مؤيدي النهج الحمائمي سيسيطرون على مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، ويخفضون أسعار الفائدة. والسؤال هو: هل يُمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "المبالغة" إذا تحول مرة أخرى نحو مخاطر التضخم وقرر إجراء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا الخريف؟

يبدو أن عدم اليقين بشأن عواقب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدًا - خوفًا من تجدد التضخم - هو ما دفع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من الأسهم، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم. يأتي هذا على الرغم من أن البيانات الأمريكية القوية من المفترض، نظريًا، أن تكون إيجابية لوول ستريت، لأنها تقلل من احتمالية حدوث ركود أو أزمة اقتصادية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية.

صرح شميد، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم بأن سوق العمل الأمريكي "متوازن"، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية - وهو تعليق متشدد إلى حد ما. في غضون ذلك، أشار غولسبي إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أكثر حدة إذا تحولت البيانات الأمريكية إلى "ركود تضخمي". مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 3% على أساس سنوي، وقوّة طلبات إعانة البطالة، وقوة طلبيات السلع المعمرة، فإنّ الركود التضخمي ليس المصطلح المناسب لوصف الوضع الراهن.

قبل حوالي 20 دقيقة من افتتاح وول ستريت، انخفض مؤشر US100 بأكثر من 0.7%، بينما انخفض مؤشر US2000 بشكل أكثر حدة، متراجعًا بنحو -1.5%.

المصدر: xStation5