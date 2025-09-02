انخفاضNATGAS بنسبة 3٪📉

⛈️انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة وضعف الطلب الموسمي

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) في مؤشر هنري هب بأكثر من 3% اليوم، متأثرةً بارتفاع مستويات الإنتاج وتوقعات انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة.

يشير موسم الذروة إلى أن الفجوة بين وفرة العرض وضعف الطلب قد تتسع "موسميًا"، مما يدفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها المسجلة في النصف الثاني من أغسطس.

من ناحية أخرى، إذا شهد الطقس في الولايات المتحدة تحولًا حادًا بين البرودة والدفء خلال الأسابيع المقبلة، فإن التعافي فوق 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يزال يبدو واقعيًا، لا سيما مع احتمال انخفاض الإنتاج أيضًا.

كما هو موضح في الخريطة أدناه، فإن توقعات درجات الحرارة في المناطق الأكثر كثافة سكانية وتأثرًا بالحرارة في الولايات المتحدة (الساحلين الغربي والشرقي) أقل من المتوسط، مما يعزز الزخم الهبوطي الحالي في أسعار الغاز.

المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، مركز التنبؤات المناخية

انخفض سعر الغاز الطبيعي (NATGAS) من قناته السعرية الصاعدة، وإذا انطلقت موجة هبوطية أخرى حول مستوى 2.90 دولار، فسيكون مستوى الدعم التالي قريبًا من 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى اتسم بتقلبات الأسعار السابقة. يشير تجاوز السعر 3 دولارات إلى محاولة استعادة الاتجاه الصعودي.

المصدر: xStation5