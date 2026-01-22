انخفض النفط إلى ما دون 64 دولارًا بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة 📌 وانخفض الغاز الطبيعي على الرغم من تقرير المخزونات الإيجابي

أشارت بيانات سوق الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم إلى زيادة ملحوظة في مخزونات النفط الخام، وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الغاز الطبيعي. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا نحو مستوى 64 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، أدى التقرير "الداعم" لأسعار الغاز الطبيعي إلى عمليات جني أرباح، على الرغم من أن السيناريو الأساسي لا يزال يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي القوي.
- مخزونات النفط الخام (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية): +3.602 مليون برميل (التوقعات: -0.108 مليون برميل، القيمة السابقة: +3.391 مليون برميل)
- مخزونات البنزين (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية): +5.977 مليون برميل (التوقعات: +1.466 مليون برميل، القيمة السابقة: +8.977 مليون برميل)
- مخزونات المقطرات (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية): +3.348 مليون برميل (التوقعات: صفر، القيمة السابقة: -0.029 مليون برميل)
- مخزونات خام كوشينغ (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية): +1.478 مليون برميل (القيمة السابقة: +0.745 مليون برميل)
- مخزونات الغاز الطبيعي (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية): -120 مليار قدم مكعب (التوقعات: -98 مليار قدم مكعب، القيمة السابقة: -71 مليار قدم مكعب)
المصدر: xStation5
