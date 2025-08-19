📉 انخفض مؤشر US100 بنسبة 1.4٪

تراجع وول ستريت بسبب هبوط أسهم التكنولوجيا؛ وصعود لأسهم السلع الأساسية

شهد قطاع التكنولوجيا تصحيحًا في أعقاب النتائج القوية لشركة هوم ديبوت، مما زاد من حدة الجدل حول تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة. تقود العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) الانخفاضات، بينما يحافظ مؤشرا US30 وUS500 على ثباتهما بفضل انخفاض تعرضهما لأسهم التكنولوجيا. ويقود قطاعا أشباه الموصلات والبرمجيات خسائر اليوم.

التحركات الرئيسية:

انخفضت أسهم إنفيديا (NVDA.US) بأكثر من 3%، مع انخفاضات مماثلة في أسهم تايوان سيميكونداكتور وبرودكوم، حيث انخفضت الأخيرة بنحو 4 %.



تشهد أسهم إنتل (INTC.US: +7%) انتعاشًا بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية وشركة سوفت بنك اليابانية عن خطط لشراء حصة مشتركة قدرها 10% بقيمة حوالي ملياري دولار .



في قطاع البرمجيات، انخفضت أسهم بالانتير (PLTR.US) بنحو 10%، بينما تتعرض شركتا أوراكل (ORCL.US) وأبلوفين (APP.US) أيضًا لضغوط. حققت بالو ألتو نتوركس (PANW.US: +4%) ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان أرباحها .

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.4% اليوم، مع انخفاض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 20، مما يشير إلى حالة من البيع المفرط. وقد هيمن حجم البيع على السوق لعدة ساعات.

المصدر: xStation5

التقلبات القطاعية ضمن مؤشر S&P 500.

المصدر: Bloomberg Finance LP

حققت شركات تطوير العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية أكبر المكاسب. ويعزز التفاؤل في قطاع العقارات بيانات بدء بناء المساكن التي جاءت أقوى من المتوقع، وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيدعم سوق الإسكان بشكل أساسي. في الوقت نفسه، عززت نتائج هوم ديبوت زخم الإيرادات القوي لدى كبار تجار التجزئة وقدرتهم على الصمود في وجه رسوم ترامب الجمركية. وعلى الرغم من أن إيراداتها ومبيعاتها وأرباحها جاءت أقل قليلاً من التوقعات، إلا أن الشركة حافظت على توقعاتها رغم حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية واحتمال انتهاء الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد يعيد هذا التفاؤل تركيز المستثمرين نحو الأسهم الدفاعية، التي تأخرت في الأداء بسبب الثقة الراسخة في قطاع التكنولوجيا. كما تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة المكاسب.

ومع ذلك، فإن مزيجاً من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية القوية نسبياً ومخاطر التضخم المستمرة - التي أكدها أحدث مؤشر أسعار المنتجين، ومسح جامعة ميشيغان، وأرباح تجار التجزئة الآن - قد يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجنب تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر جداً، حتى مع تزايد ضغط ترامب على البنك المركزي.

أضافت وزارة التجارة الأمريكية اليوم 407 منتجات جديدة إلى قائمة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب. وتشير البيانات إلى أن الشركات الأمريكية المرتبطة بالنحاس ترفع أسعارها، بعد تخفيف تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية بشكل ملحوظ. ويستفيد منتجو الأسلاك من هذه "القوة التسعيرية"، وقد تحذو قطاعات أخرى حذوهم.

PLTR.US (الفاصل الزمني اليومي)



تتصدر أسهم بالانتير انخفاضات اليوم بين أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث اختبرت المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي).

المصدر: xStation5