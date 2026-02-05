🚨 انخفض مؤشر US100 بنسبة 2% وسط عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية

تواصل العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) تراجعها الذي شهدته بداية الأسبوع، حيث انخفضت بأكثر من 2% اليوم. وقد تفاقمت حالة التشاؤم في قطاع التكنولوجيا نتيجة لبيانات سوق العمل التي جاءت أضعف من المتوقع. فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة بأكثر من التوقعات، بينما قفزت حالات التسريح من العمل، وفقًا لتقرير تشالنجر، بأكثر من 200% على أساس سنوي في يناير. ونتيجة لذلك، يتداول مؤشر US100 حاليًا على بعد 300 نقطة فقط فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 جلسة (EMA200)، المحدد بالخط الأحمر. كما تتعرض المؤشرات النقدية لضغوط أيضًا: فقد انخفض مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.2%، بينما انخفض مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 1.3%.

بيانات سوق العمل الأمريكي

طلبات إعانة البطالة الأولية: 231 ألفًا مقابل 212 ألفًا متوقعة و209 آلاف في الأسبوع السابق

فرص العمل المتاحة (ديسمبر): 6.54 مليونًا مقابل 7.25 مليونًا متوقعة و7.14 مليونًا في الأسبوع السابق

فرص العمل المتاحة (يناير): 108.4 ألفًا مقابل 35.5 ألفًا في ديسمبر

مؤشر ناسداك 100 (الإطار الزمني اليومي)

ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية اليومي لعقود ناسداك 100 الآجلة إلى حوالي 34 اليوم، وهو مستوى لم يُسجل منذ تصحيح الخريف. ويقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا بالقرب من 25700 نقطة.

المصدر: xStation5

انتشرت النظرة السلبية السائدة في قطاع البرمجيات لتشمل قطاع التكنولوجيا الأوسع، وبات التراجع واضحًا في جميع القطاعات الفرعية تقريبًا. كما تشهد أسهم أشباه الموصلات انخفاضًا، مع تميز شركتي برودكوم (AVGO.US) وTSMC (TSM.US) كأبرز الرابحين. في المقابل، سجلت أسهم كبرى الشركات خسائر فادحة، منها أمازون وألفابت (بانخفاض يقارب 5%)، ومايكروسوفت (بانخفاض يزيد عن 3%)، وتسلا (بانخفاض يقارب 4%). ويسود ضعف في المعنويات أيضًا قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث أدت المخاوف بشأن انكشاف قطاع البرمجيات على القروض وتدهور معنويات السوق بشكل عام إلى عمليات جني الأرباح. كما تراجعت المكاسب الأخيرة لشركة إيلي ليلي (LLY.US) المصنعة لأدوية السمنة، حيث انخفض سهمها بأكثر من 7%.

المصدر: xStation5