رسم بياني اليوم 🚩 انخفض سعر البيتكوين بنسبة 50% منذ أعلى مستوى له على الإطلاق

انخفض سعر البيتكوين بنحو 30% خلال الشهر الماضي، ووصل التراجع من أعلى مستوى تاريخي له قرب 126 ألف دولار إلى حوالي 50%. هل يُبرر هذا الوضع الفني التفاؤل بشأن احتمال حدوث انتعاش؟ لم يصمد الزخم الصعودي الأخير، حيث واجه السعر ضغط بيع قويًا عند حوالي 72,300 دولار بعد ارتداده بنحو 20% من أدنى مستوى محلي.

سرعًا ما استعاد البائعون السيطرة، مما أدى إلى نطاق تداول استمر لعدة أيام بين 65 ألف دولار و71 ألف دولار. ومع مرور الوقت، شهد هذا النطاق قمتين أدنى تدريجيًا، وانتهى نطاق التداول في نهاية المطاف بموجة هبوطية أخرى دفعت البيتكوين نحو منطقة 63 ألف دولار. ونتيجة لذلك، يتداول البيتكوين اليوم بنسبة 5% فقط فوق أدنى مستوى محلي له مؤخرًا.



إذا ما اعتبرنا الانخفاض الحاد السابق في أكتوبر، والذي أعقبه فترة استقرار استمرت لأسابيع، نموذجًا يُحتذى به، فيمكننا افتراض أن الحد الأعلى للحركة التصحيحية الحالية قد يتوافق مجددًا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%. وهذا يعني أن سعر البيتكوين قد يرتفع مجددًا نحو 74.3 ألف دولار تقريبًا قبل الوصول إلى نقطة حاسمة.



ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 20% تقريبًا عن المستويات الحالية. وبالنظر إلى بداية نوفمبر وبداية ديسمبر 2025، نلاحظ أيضًا أن السعر انخفض مرتين نحو أدنى مستوى محلي للتصحيح (حوالي 80 ألف دولار آنذاك). وهذا يشير إلى أنه ليس من المؤكد أن يتحول الانخفاض الحالي فورًا إلى موجة هبوطية مستمرة أخرى قد تدفع الأسعار إلى ما دون 60 ألف دولار.

عمومًا، يبدو أن مرحلة الاستقرار قد تستغرق وقتًا أطول. وقد يكون من بين العوامل التي قد تُحفز موجة بيع أخرى ضعفًا متجددًا في وول ستريت وعودة قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا الاتجاه لا يزال في مراحله الأولى وغير المؤكدة.