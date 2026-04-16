انخفض سهم نتفليكس بنسبة 9% بعد صدور تقرير أرباح الربع الأول 📉

انخفضت أسهم نتفليكس بأكثر من 9% بعد إغلاق السوق، على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2026. ويعود رد فعل السوق السلبي بشكل رئيسي إلى التوقعات المستقبلية الأكثر حذرًا، والتي جاءت دون التوقعات في عدة مجالات رئيسية. وكانت أهم أرقام الربع الأول هي ربحية السهم والإيرادات - وكلاهما تجاوز توقعات السوق، إلا أن المستثمرين لم يركزوا على ذلك، إذ أثبتت التوقعات المستقبلية أهميتها البالغة. كما أعلنت الشركة الرائدة في مجال البث المباشر أن رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك، ريد هاستينغز، سيتنحى عن منصبه بعد 29 عامًا.

ربحية السهم: 1.23 دولار أمريكي مقابل 0.66 دولار أمريكي على أساس سنوي

الإيرادات: 12.25 مليار دولار أمريكي مقابل 12.17 مليار دولار أمريكي متوقعة

تُقدّم عناصر أخرى من التقرير صورةً أكثر دقة. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 5.09 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.67 مليار دولار أمريكي، ما يُمثّل مفاجأة إيجابية واضحة. في الوقت نفسه، جاءت التوقعات للربع الثاني أقل من التوقعات السائدة: تتوقع الشركة ربحية للسهم الواحد تبلغ 0.78 دولار أمريكي (مقابل 0.84 دولار أمريكي)، وإيرادات تبلغ 12.57 مليار دولار أمريكي (مقابل 12.64 مليار دولار أمريكي)، ودخلًا تشغيليًا يبلغ 4.11 مليار دولار أمريكي (مقابل 4.34 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح التشغيلي 32.6%، مقارنةً بتوقعات بلغت 34.4%.

أما بالنسبة للعام بأكمله، فلا تزال نتفليكس تتوقع نموًا مستقرًا نسبيًا، على الرغم من اختلاف بعض المؤشرات عن توقعات السوق. وتتوقع الشركة أن يبلغ التدفق النقدي الحر حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي (مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت حوالي 11 مليار دولار أمريكي؛ مقابل توقعات بلغت 12.05 مليار دولار أمريكي). من المتوقع أن تتراوح الإيرادات السنوية بين 50.7 مليار دولار و51.7 مليار دولار (مقابل 51.37 مليار دولار)، ما يعني نموًا يتراوح بين 12% و14%. ويُتوقع أن يبلغ هامش الربح التشغيلي السنوي 31.5% (مقابل 32%)، بينما لا تزال إيرادات الإعلانات لعام 2026 على المسار الصحيح للوصول إلى حوالي 3 مليارات دولار. وقد يكون السوق يأمل ضمنيًا في مراجعة تصاعدية لهذا الرقم.

هل حققت Netflix مستوى قياسيًا من التفاعل مع المحتوى؟

من الجدير بالذكر أن Netflix حققت مستوى قياسيًا من تفاعل المستخدمين في الربع الأول، وهو أحد أهم مؤشرات جودة المنصة الداخلية للشركة. وتتوسع الشركة في تقديم صيغ محتوى جديدة، بما في ذلك البودكاست المرئي والفعاليات المباشرة (مثل بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية، التي حطمت أرقام المشاهدة القياسية في اليابان). يشير هذا إلى تحول يتجاوز نموذج البث التقليدي.

كما تتوسع Netflix في مجال الألعاب، حيث أطلقت تطبيقًا مستقلًا للأطفال، مما يدل على تنويع منتجاتها. في الوقت نفسه، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها التقنية، ويتجلى ذلك في استحواذها على InterPositive (أداة GenAI للمبدعين) واستخدامها للذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم. يشير هذا إلى استمرار الاستثمار في كفاءة الإنتاج والتخصيص.

كما تخطط الشركة لإعادة تصميم تطبيق الهاتف المحمول، بما في ذلك إضافة صيغ الفيديو العمودية، والتي قد تكون استجابة للمنافسة من منصات مثل TikTok. وقد لاقت الزيادات الأخيرة في الأسعار استحسانًا في السوق، مما يشير إلى انخفاض حساسية المستخدمين للسعر نسبيًا (قدرتهم على التأثير في تحديد الأسعار). تؤكد نتفليكس أيضاً على ثقتها الكبيرة في نموها على المدى الطويل، مشيرةً إلى "مسار نمو طويل الأمد"، ما يدل على إمكانات توسع أكبر. وبينما تُقرّ الشركة بالمنافسة الشديدة في هذا القطاع، فإنها تُشدد على أن استراتيجيتها تقوم على التحسين المستمر للمنتجات والتنفيذ الأسرع مقارنةً بمنافسيها.

أهم المؤشرات المالية لشركة نتفليكس

المصدر: Netflix

تفاصيل إيرادات نتفليكس حسب المنطقة

المصدر: Netflix



أهم النتائج يعود نمو الإيرادات إلى مزيج من زيادة عدد المشتركين، وارتفاع الأسعار، وزيادة عائدات الإعلانات. وهذا يدل على أن نموذج أعمال نتفليكس يتجه نحو مزيد من التنوع. كان لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أثر إيجابي على النتائج، ما يعني أن جزءًا من نمو الإيرادات لم يكن مدعومًا بالأداء التشغيلي فحسب، بل أيضًا بعوامل الاقتصاد الكلي.

تأثر جزء كبير من زيادة ربحية السهم برسوم إنهاء لمرة واحدة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي متعلقة بصفقة وارنر بروس، مسجلة ضمن بند "الفوائد والإيرادات الأخرى". وهذا يشير إلى أن جزءًا من تحسن الأرباح غير متكرر. يتوسع هامش التشغيل سنويًا، مما يؤكد تحسن الكفاءة التشغيلية وليس مجرد تأثيرات التوسع. في الوقت نفسه، تُعلن نتفليكس بوضوح عن أولوياتها المالية، مشيرةً إلى تحوّل تدريجي من نهج "النمو بأي ثمن" إلى نموذج أكثر توازنًا يركز على: ← نمو الإيرادات ← هامش الربح التشغيلي ← التدفق النقدي الحر يُصبح قطاع الإعلانات قطاعًا متزايد الأهمية، حيث تتوقع الشركة أن يتضاعف تقريبًا بحلول عام 2026، مما يجعله أحد المحركات الرئيسية للنمو. من المتوقع أن تتركز تكاليف المحتوى (استهلاك المحتوى) في النصف الأول من العام، وهو ما يُفسر ضعف هوامش الربح في الربع الثاني ويُبرز موسمية التكاليف. تُشير نتفليكس إلى تحسن هوامش الربح في النصف الثاني من العام (الربع الثالث - الربع الرابع)، مما يُوحي بأن ضغوط التكاليف الحالية مؤقتة وليست هيكلية. من المتوقع أن يظل نمو الإيرادات في الربع الثاني قويًا (حوالي 13%)، على الرغم من ضعف توقعات الربحية، مما يُشير إلى تباين بين ديناميكيات الإيرادات واتجاهات التكاليف. رؤى رئيسية حول التدفق النقدي



يُظهر قسم التدفقات النقدية أن نتفليكس دخلت عام 2026 بوضع سيولة قوي للغاية. فقد ارتفع التدفق النقدي التشغيلي إلى 5.3 مليار دولار أمريكي من 2.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 5.1 مليار دولار أمريكي من 2.7 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها. يمثل هذا تحسنًا ملحوظًا، مع الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة كان مدفوعًا برسوم إنهاء لمرة واحدة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي متعلقة بصفقة وارنر بروس. وهذا يعني أنه على الرغم من قوة توليد النقد ظاهريًا، إلا أن هذا التحسن ليس متكررًا بالكامل.

كما رفعت الشركة توقعاتها للتدفق النقدي الحر لعام 2026 إلى حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي من التقدير السابق البالغ 11 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك أيضًا بشكل كبير إلى هذا التأثير لمرة واحدة. في الوقت نفسه، لم تُغير نتفليكس نهجها في تخصيص رأس المال.

وتواصل الشركة إعطاء الأولوية لإعادة الاستثمار في أعمالها - سواءً من خلال النمو الذاتي أو عبر عمليات الاستحواذ والاندماج الانتقائية - مع الحفاظ على السيولة، ولا تُعيد الفائض النقدي إلى المساهمين إلا بعد ذلك. يشير هذا إلى أن الإدارة لا تزال تركز على النمو طويل الأجل والمرونة المالية بدلاً من تحقيق عوائد قصيرة الأجل للمساهمين. في نهاية الربع، سجلت نتفليكس ديونًا إجمالية قدرها 14.4 مليار دولار أمريكي، ونقدًا وما يعادله بقيمة 12.3 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الرصيد النقدي المرتفع التوقف المؤقت لعمليات إعادة شراء الأسهم خلال صفقة الاستحواذ على وارنر بروس، والذي أعقبه استلام رسوم إنهاء الصفقة. وبعد قرارها عدم زيادة عرضها للاستحواذ على وارنر بروس، استأنفت نتفليكس عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث اشترت 13.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع، مع بقاء 6.8 مليار دولار أمريكي ضمن التفويض الحالي. وهذا يُبرز مرونة رأسمالية قوية مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة الميزانية العمومية.



سهم نتفليكس (الإطار الزمني اليومي)

تشير ردة فعل السوق بعد إغلاق السوق إلى احتمال إعادة اختبار السعر لمستوى الدعم الرئيسي غدًا، المحدد بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) عند حوالي 97 دولارًا أمريكيًا للسهم. قد يشير الثبات عند هذا المستوى إلى عودة الزخم الصعودي، بينما قد يُفسر كسره دونه على أنه تأكيد على استمرار الاتجاه الهبوطي، وذلك بعد انتعاش بنسبة تقارب 40% من أدنى مستوياته في يناير.

المصدر: xStation5