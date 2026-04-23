انخفض سهم ServiceNow بنسبة 13% بعد إعلان الأرباح 📉 هل بدأت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات من جديد؟

قد يبدو الانخفاض الحاد في أسهم ServiceNow عقب نتائج الربع الأول من عام 2026 مبالغًا فيه للوهلة الأولى. لم تخيب الشركة الآمال بالمعنى التقليدي: فقد بلغت إيراداتها 3.77 مليار دولار أمريكي مقابل 3.75 مليار دولار أمريكي متوقعة، بينما وصل ربح السهم المعدل إلى 0.97 دولار أمريكي، وهو ما يتوافق تمامًا مع التوقعات. مع ذلك، انخفض سعر السهم بشكل ملحوظ، إذ كان السوق يتوقع أكثر من مجرد نتائج "جيدة". في حالة ServiceNow، كان المستثمرون يتطلعون إلى تسارع واضح، وتحقيق عائد أكبر من الذكاء الاصطناعي، وتأكيد على أن الشركة لا تزال واحدة من أكثر الأصول ديناميكية في قطاع البرمجيات بأكمله. كما يتعرض قطاع البرمجيات بشكل عام لضغوط في تداولات ما قبل افتتاح السوق. انخفض سهم Snowflake بنحو 3%، وSalesforce بأكثر من 4%، وHubSpot بنسبة 4.5%، وWorkday بنسبة 5%، وAtlassian بنحو 6%. كما انخفض سهم IBM بأكثر من 7% بعد الإعلان عن بيانات ضعيفة لإيرادات البرمجيات.

أكبر خيبة أمل: نمو الاشتراكات

كانت القضية الرئيسية في التقرير هي إيرادات الاشتراكات، وهي جوهر نموذج أعمال ServiceNow. بلغت الإيرادات 3.67 مليار دولار، محققةً بذلك زيادة طفيفة ونموًا سنويًا بنسبة 22%. مع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون أداءً أقوى بكثير. أوضحت الإدارة أن حوالي 75 نقطة أساس من النمو قد فُقدت نتيجةً لتأخيرات في إتمام عدة صفقات كبيرة في الشرق الأوسط، مرتبطة بالصراع الإقليمي المستمر.

يبدو هذا، من حيث الجوهر، وكأنه مشكلة توقيت وليس مؤشرًا على ضعف الطلب. مع ذلك، في ظل ظروف السوق الحالية، يتفاعل المستثمرون مع زخم السوق أكثر من تفاعلهم مع التفاصيل الدقيقة.

لم تُطمئن التوقعات المُعدَّلة السوق.

في الظروف العادية، كان من شأن رفع التوقعات السنوية أن يدعم السهم. رفعت ServiceNow توقعاتها لإيرادات الاشتراكات السنوية إلى ما بين 15.74 و15.78 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 15.53 و15.57 مليار دولار. أكدت المديرة المالية، جينا ماستانتونو، أن التوقعات المُحدَّثة تتضمن بالفعل افتراضات متحفظة بشأن تأخير توقيت الصفقات في الشرق الأوسط.

هذه إشارة مهمة، تُشير إلى أن الإدارة لا ترى ضعفًا هيكليًا في الطلب. مع ذلك، فسّر المستثمرون هذه الخطوة على أنها محاولة لتهدئة المعنويات أكثر من كونها حافزًا قويًا لتحقيق تحول جذري.

لا تزال سردية الذكاء الاصطناعي تسبق تحقيق الربحية.

من منظور القطاع، لم يعد السؤال الرئيسي حول شركة ServiceNow هو ما إذا كانت تنمو، بل ما إذا كان نموها سريعًا بما يكفي لتبرير مكانتها كمستفيد رئيسي من الذكاء الاصطناعي. لطالما قدّمت الشركة نفسها على أنها "مركز تحكم الذكاء الاصطناعي" لعملاء المؤسسات. تكمن المشكلة في أن السوق الآن لا يكتفي بسردية مقنعة، بل يطالب بأثر مالي ملموس.

أشارت الإدارة إلى أن خط إنتاج الذكاء الاصطناعي الخاص بها يسير على الطريق الصحيح لتجاوز مليار دولار من الإيرادات في عام 2026، مع اقتراح الرئيس التنفيذي بيل ماكديرموت أن 1.5 مليار دولار قد يكون رقمًا أكثر واقعية. ورغم أن التوقعات المستقبلية واعدة، إلا أنها لم تعد كافية إذا لم تُظهر النتائج الفصلية نقطة تحول واضحة.