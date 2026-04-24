🚩انخفض سهم شركة Avid Budget Meme بعد أن أنهى الذعر ارتفاعه بنسبة 600%

شهدت أسهم شركة تأجير السيارات Avis Budget (CAR.US) تقلبات حادة بين ارتفاع حاد وانخفاض مفاجئ في غضون أيام قليلة، مما يُظهر مدى سرعة انهيار ديناميكيات المضاربة. بدأ هذا التحرك بضغط بيعي قوي، تلاه على الفور تقريبًا عودة سريعة نحو مستويات تقييم أكثر منطقية. ويشهد السهم الآن ارتفاعًا طفيفًا، في محاولة للاستقرار بعد حالة الذعر التي شهدها خلال الجلستين الماضيتين. وقد بدأت المقارنات تظهر مع حالات أسهم الشركات التي ظهرت في ظل ظاهرة "الميم" مثل GameStop، ويبدو أن هذه المقارنات مُبررة جزئيًا على الأقل. تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 8 مليارات دولار أمريكي.
أبرز النقاط:
- ارتفاع قياسي بنسبة 600% (من أقل من 100 دولار أمريكي إلى أكثر من 700 دولار أمريكي)
- انخفاض بأكثر من 70% خلال يومين بعد الذروة
- أرباح البيع على المكشوف ليوم واحد: حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي
- بلغت نسبة المراكز المدينة حوالي 64% من الأسهم المتاحة للتداول الحر
- التقلب الضمني في خيارات الأسهم: 235%
- نقطة البداية: محدودية العرض وتزايد الضغط على مراكز البيع على المكشوف
بدأت القصة بهيكل سوقي محدد للغاية. جمعت شركة Avis Budget بين ارتفاع نسبة المراكز المدينة ومحدودية الأسهم المتاحة للتداول الحر. عمليًا، هذا يعني أن عددًا كبيرًا من المستثمرين كانوا في وضع يسمح لهم بتوقع انخفاض الأسعار، بينما ظل العرض الفعلي للأسهم المتاحة للشراء محدودًا. خلق هذا الخلل ظروفًا مثالية لارتفاع حاد في الأسعار. حتى الطلب المعتدل كان من الممكن أن يؤدي إلى ردود فعل سعرية مبالغ فيها بسبب محدودية العرض الهيكلية.
تركيز الملكية كعامل محفز رئيسي
كان أحد العوامل الحاسمة وراء هذا الارتفاع هو هيكل ملكية الشركة. سيطر صندوقان تحوطيان على أكثر من 70% من الأسهم مجتمعة، مما حدّ بشكل كبير من الأسهم المتاحة للتداول الحر. في مثل هذه الظروف، يمكن أن تؤدي التغيرات الطفيفة نسبيًا في الطلب إلى تقلبات سعرية كبيرة بشكل غير متناسب. وجاء عامل محفز إضافي من شركة Pentwater Capital التي كشفت عن مركز كبير لديها، وهو ما فسره السوق على أنه إشارة إلى دعم مؤسسي.
ضغط البيع على المكشوف: آلية تعزيز ذاتي
مع ارتفاع سعر السهم، برزت ديناميكية ضغط البيع على المكشوف الكلاسيكية. أُجبر المستثمرون الذين راهنوا على الانخفاض على إغلاق مراكزهم، وإعادة شراء الأسهم بأسعار متزايدة الارتفاع. كل عملية إعادة شراء قسرية ولّدت طلبًا إضافيًا، مما دفع السعر إلى مزيد من الارتفاع. في ذروة الارتفاع، بلغت نسبة مراكز البيع على المكشوف حوالي 64% من الأسهم المتاحة للتداول الحر، مما ضاعف التأثير. الخلاصة واضحة: لم يرتفع السعر بسبب تحسن العوامل الأساسية، بل لأن هيكل السوق أجبر المشاركين على الشراء.
CAR.US (الفاصل الزمني D1)
المصدر: xStation5
نقطة التحول: غياب رؤوس الأموال الجديدة
بدأ الانعكاس بمجرد أن فقدت تلك الآلية زخمها. بدأ الضغط على البائعين على المكشوف بالتراجع، بينما لم تتحقق تدفقات رؤوس الأموال الجديدة. كان ذلك كافيًا لكسر الاتجاه. بعد أن بلغ السهم ذروته فوق 713 دولارًا أمريكيًا، انخفض بنسبة 40% في جلسة واحدة، تلتها انخفاضات أخرى في الأيام اللاحقة. في المجمل، خسر السهم أكثر من 70% في فترة وجيزة جدًا - نهاية نموذجية لضغط بيعي مُنهك.
انعكاس الأدوار: البائعون على المكشوف يستعيدون السيطرة
قلب التصحيح الحاد ديناميكيات السوق رأسًا على عقب. بدأ المستثمرون الذين كانوا تحت الضغط سابقًا بتحقيق الأرباح.
وفقًا لشركة S3 Partners، حقق البيع المكثف مكاسب بلغت حوالي 2.8 مليار دولار للبائعين على المكشوف في يوم واحد، مما عوض تقريبًا الخسائر السابقة. في الوقت نفسه، يشير ارتفاع حجم البيع على المكشوف إلى أن السوق عاد سريعًا إلى التمركز تحسبًا لمزيد من الانخفاض.
العوامل الأساسية في الخلفية: نموذج نموذجي لأسهم "الميم"
لم يدعم الأداء المالي تحسن حركة السعر. فقد سجلت الشركة خسائر صافية في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن الارتفاع كان منفصلاً إلى حد كبير عن العوامل الأساسية.
يضع هذا شركة Avis Budget ضمن فئة "أسهم الميم" الأوسع، حيث تحركات الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- سرد السوق
- نشاط المستثمرين الأفراد
- آليات السوق (البيع على المكشوف، السيولة)، وليس الأرباح.
- نشاط الخيارات وتقلباتها: وقود للمضاربة
بلغ نشاط المشتقات مستويات نموذجية لفترات المضاربة المفرطة. تجاوز حجم تداول الخيارات 200,000 عقد يوميًا، بينما ارتفعت التقلبات الضمنية إلى 235%. واستجابةً لذلك، فرض الوسطاء متطلبات هامش بنسبة 100%، مما يعني وجوب تمويل المراكز نقدًا بالكامل - وهو إجراء يُلجأ إليه في فترات عدم استقرار السوق الشديد.
بعد الارتفاع والانهيار اللاحق، بدأ السوق بالتحول نحو تقييم يعتمد بشكل أكبر على العوامل الأساسية. وينعكس هذا أيضًا في توجهات المحللين، الذين أصبحوا أكثر حذرًا. تتبع هذه الحلقة نمطًا مألوفًا كما في حالات مثل GameStop أو Hertz:
- ارتفاع نسبة البيع على المكشوف
- محدودية المعروض من الأسهم
- تدفق رؤوس الأموال المضاربة
- ضغط البيع على المكشوف
- انحسار الطلب وتصحيح حاد.
في الوقت الراهن، لا يزال الغموض يكتنف السهم، وبينما لا يمكن استبعاد انتعاش قريب المدى، إلا أن المسار المستقبلي أقل وضوحًا بكثير مما كان عليه خلال ذروة الارتفاع.
ملخص السوق: المؤشرات تحاول التعافي على خلفية آمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ارتفاع سهم SAP بنسبة 6% بعد إعلان الأرباح 📈
إنتل: الذكاء الاصطناعي يحقق النتائج، وقد تكون وحدات المعالجة المركزية هي المرحلة التالية من هذه الثورة
أرباح قطاع الدفاع: ساب، سافران، لوكهيد مارتن
انخفض سهم ServiceNow بنسبة 13% بعد إعلان الأرباح 📉 هل بدأت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات من جديد؟