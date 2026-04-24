🚩انخفض سهم شركة Avid Budget Meme بعد أن أنهى الذعر ارتفاعه بنسبة 600%

شهدت أسهم شركة تأجير السيارات Avis Budget (CAR.US) تقلبات حادة بين ارتفاع حاد وانخفاض مفاجئ في غضون أيام قليلة، مما يُظهر مدى سرعة انهيار ديناميكيات المضاربة. بدأ هذا التحرك بضغط بيعي قوي، تلاه على الفور تقريبًا عودة سريعة نحو مستويات تقييم أكثر منطقية. ويشهد السهم الآن ارتفاعًا طفيفًا، في محاولة للاستقرار بعد حالة الذعر التي شهدها خلال الجلستين الماضيتين. وقد بدأت المقارنات تظهر مع حالات أسهم الشركات التي ظهرت في ظل ظاهرة "الميم" مثل GameStop، ويبدو أن هذه المقارنات مُبررة جزئيًا على الأقل. تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 8 مليارات دولار أمريكي.

أبرز النقاط:

ارتفاع قياسي بنسبة 600% (من أقل من 100 دولار أمريكي إلى أكثر من 700 دولار أمريكي)

انخفاض بأكثر من 70% خلال يومين بعد الذروة

أرباح البيع على المكشوف ليوم واحد: حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي

بلغت نسبة المراكز المدينة حوالي 64% من الأسهم المتاحة للتداول الحر

التقلب الضمني في خيارات الأسهم: 235%

نقطة البداية: محدودية العرض وتزايد الضغط على مراكز البيع على المكشوف

بدأت القصة بهيكل سوقي محدد للغاية. جمعت شركة Avis Budget بين ارتفاع نسبة المراكز المدينة ومحدودية الأسهم المتاحة للتداول الحر. عمليًا، هذا يعني أن عددًا كبيرًا من المستثمرين كانوا في وضع يسمح لهم بتوقع انخفاض الأسعار، بينما ظل العرض الفعلي للأسهم المتاحة للشراء محدودًا. خلق هذا الخلل ظروفًا مثالية لارتفاع حاد في الأسعار. حتى الطلب المعتدل كان من الممكن أن يؤدي إلى ردود فعل سعرية مبالغ فيها بسبب محدودية العرض الهيكلية.

تركيز الملكية كعامل محفز رئيسي

كان أحد العوامل الحاسمة وراء هذا الارتفاع هو هيكل ملكية الشركة. سيطر صندوقان تحوطيان على أكثر من 70% من الأسهم مجتمعة، مما حدّ بشكل كبير من الأسهم المتاحة للتداول الحر. في مثل هذه الظروف، يمكن أن تؤدي التغيرات الطفيفة نسبيًا في الطلب إلى تقلبات سعرية كبيرة بشكل غير متناسب. وجاء عامل محفز إضافي من شركة Pentwater Capital التي كشفت عن مركز كبير لديها، وهو ما فسره السوق على أنه إشارة إلى دعم مؤسسي.

ضغط البيع على المكشوف: آلية تعزيز ذاتي

مع ارتفاع سعر السهم، برزت ديناميكية ضغط البيع على المكشوف الكلاسيكية. أُجبر المستثمرون الذين راهنوا على الانخفاض على إغلاق مراكزهم، وإعادة شراء الأسهم بأسعار متزايدة الارتفاع. كل عملية إعادة شراء قسرية ولّدت طلبًا إضافيًا، مما دفع السعر إلى مزيد من الارتفاع. في ذروة الارتفاع، بلغت نسبة مراكز البيع على المكشوف حوالي 64% من الأسهم المتاحة للتداول الحر، مما ضاعف التأثير. الخلاصة واضحة: لم يرتفع السعر بسبب تحسن العوامل الأساسية، بل لأن هيكل السوق أجبر المشاركين على الشراء.

CAR.US (الفاصل الزمني D1)