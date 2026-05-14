ملخص اليوم: لا تزال حالة الاندفاع في السوق مستمرة 🚀

🔑 محرك السوق الرئيسي

كان المحفز الرئيسي للجلسة بأكملها هو قمة ترامب-شي التاريخية في بكين، والتي وصفها جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأنها حدث ذو أهمية تاريخية. وقد أكد شي جين بينغ لقادة الأعمال المجتمعين، بمن فيهم إيلون ماسك وتيم كوك وهوانغ، أن "أبواب الصين للانفتاح ستُفتح على مصراعيها". كما ساهم في هذا الارتفاع أرباح سيسكو القياسية والإدراج المذهل لشركة سيريبراس سيستمز، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، في بورصة ناسداك.

🌍 الجغرافيا السياسية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن السعودية والإمارات العربية المتحدة شنتا ضربات سرية على الأراضي الإيرانية ردًا على هجمات استهدفت النظامين الملكيين، في سابقة تاريخية، حيث استهدفت الدولتان إيران بشكل مباشر، مما يشير إلى تحول كبير في ديناميكيات القوى الإقليمية. وخلال قمة بكين، أعلن ترامب أن شي جين بينغ أبدى استعداده للمساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وأكد أن بكين لن تزود طهران بمعدات عسكرية. أبدت الصين اهتمامًا بشراء كميات أكبر من النفط الخام الأمريكي، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة هامة لخفض التصعيد على طرق إمداد الطاقة العالمية. ولا تزال تايوان نقطة توتر، حيث حذر شي جين بينغ من أن دعم استقلال تايوان يُعد تجاوزًا لـ"الخط الأحمر".

📊 بيانات الاقتصاد الكلي

جاءت بيانات التضخم في أسعار المنتجين الأمريكية الصادرة أمس أعلى بكثير من التوقعات: فقد بلغ التضخم السنوي 6.0% مقابل 4.8% وفقًا لتوقعات المحللين، بينما ارتفع المؤشر الشهري بنسبة 1.4% مقابل 0.5% وفقًا للتوقعات. وكان رد فعل السوق هادئًا بشكل مفاجئ، حيث تراوحت احتمالية رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام بين 33 و35%. وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الصادرة اليوم متوافقة مع التوقعات عند 0.5% على أساس شهري، على الرغم من ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 1.9% مقابل 1.0% وفقًا لتوقعات المحللين، وارتفاع أسعار الصادرات بنسبة 3.3% مقابل 1.2% وفقًا للتوقعات. خيب الاقتصاد البولندي الآمال: نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026 بنسبة 0.5% فقط مقارنةً بالربع السابق، وهو أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من أن التوقعات العامة للعام بأكمله لا تزال تشير إلى نمو قوي بنحو 3.5%.

📈 المؤشرات

أغلقت بورصة وول ستريت اليوم على مكاسب قوية: استعاد مؤشر داو جونز مستوى 50,000 نقطة النفسي، بينما سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق خلال اليوم. في أوروبا، تصدر مؤشر داكس قائمة الرابحين بمكاسب بلغت 1.3%، مدعومًا بارتفاع سهم سيمنز بأكثر من 3%، على الرغم من إغلاق العديد من البورصات الأوروبية بمناسبة عطلة رسمية. أما في آسيا، فكان الأداء متباينًا: ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.8%، ليصل إلى ما يقارب 90% منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1%.

💼 الأسهم

كانت شركة سيسكو نجمة الجلسة بلا منازع، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تتراوح بين 14 و18% بعد تحقيقها نتائج قياسية في الربع الثالث من السنة المالية 2026: إذ بلغت إيراداتها 15.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، بينما نمت طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكثر من 50%، مما رفع توقعات طلبات الذكاء الاصطناعي للعام بأكمله من 5 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار. وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 4% بعد تقارير رويترز التي أفادت بموافقة الولايات المتحدة على بيع رقائق H200 لعشر شركات صينية، حيث فُسِّرت مشاركة جنسن هوانغ الشخصية في وفد بكين كإشارة إلى فتح أحد أكبر الأسواق المستهدفة. كان الحدث الأبرز هو طرح أسهم شركة سيريبراس سيستمز، المتخصصة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، في بورصة ناسداك: حيث افتتحت الأسهم عند 350 دولارًا، أي بزيادة تقارب 90% عن سعر الاكتتاب البالغ 185 دولارًا، مما رفع قيمة الشركة، التي تأسست قبل عشر سنوات، إلى أكثر من 100 مليار دولار، ليصبح بذلك أكبر اكتتاب عام لشركة تقنية أمريكية منذ اكتتاب أوبر في عام 2019. في المقابل، تراجعت أسهم منصة دوكسيميتي الطبية الرقمية بنسبة تتراوح بين 21 و23% بعد توقعات مخيبة للآمال وموجة من التخفيضات في تصنيفاتها الائتمانية من قبل بنوك استثمارية كبرى. وبرز عامل خطر جديد لشركة آبل: فقد أفادت بلومبيرغ أن شركة أوبن إيه آي تتعاون بالفعل مع مكتب محاماة خارجي للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد آبل، بحجة أن دمج ChatGPT في نظام iOS لم يحقق الفوائد المالية المتوقعة، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مسار آبل لتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي، وأضاف تقلبات قصيرة الأجل لأسهم آبل (AAPL).

💱 العملات

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة، مدعومًا بمزيج من الإشارات الإيجابية من قمة ترامب-شي وبيانات مؤشر أسعار المنتجين الهامة: حيث ربح مؤشر الدولار الأمريكي 0.31%، بينما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1679. وتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط، حيث تراجع سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.73%. أما بين عملات الأسواق الناشئة، فقد تفوقت الوون الكوري الجنوبي والراند الجنوب أفريقي، بينما تراجع الريال البرازيلي إلى أدنى مستوياته عالميًا، متأثرًا بفضيحة سياسية تربط فلافيو بولسونارو بقضية بنك ماستر، والتي أدت أيضًا إلى انخفاض مؤشر إيبوفسبا بأكثر من 10% خلال الشهر الماضي.

🛢️ السلع

بلغ النحاس مستويات قياسية تاريخية، متجاوزًا 14,000 دولار للطن المتري في بورصة لندن للمعادن، مدفوعًا بأزمة إمدادات حمض الكبريتيك الناجمة عن حصار مضيق هرمز، وانخفاض إنتاج النحاس التشيلي بنسبة 6% في الربع الأول، وحظر الصين لصادرات حمض الكبريتيك اعتبارًا من 1 مايو. ومن العوامل الهيكلية الأخرى المؤثرة على الطلب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: إذ تستهلك مراكز البيانات فائقة التوسع ما بين 27 و33 طنًا من النحاس لكل ميغاواط من الطاقة المركبة، مع توقعات بوصول إجمالي الطلب في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 475,000 طن في عام 2026 وحده. وحافظ النفط الخام على مستويات فوق 100 دولار للبرميل: ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.68% إلى أكثر من 101 دولار، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.14% إلى 105.71 دولار. وانخفض الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.19% إلى 4,679 دولارًا للأونصة، في حين شهدت الفضة تصحيحًا حادًا، متراجعة بأكثر من 3% إلى حوالي 84.75 دولارًا للأونصة.

العملات الرقمية

تصدرت عملة البيتكوين جميع فئات الأصول بارتفاع قدره 2.68% لتصل إلى 81,433 دولارًا أمريكيًا، وسط تفاؤل واسع النطاق في قطاع العملات الرقمية بأكمله. وكان المحفز الرئيسي خطوة تشريعية تاريخية في الولايات المتحدة: حيث وافقت لجنة مجلس الشيوخ على قانون الوضوح، وهو مشروع قانون شامل لتنظيم سوق العملات الرقمية، ويمثل أول تنظيم شامل لهذا القطاع. وشهدت أسهم الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا: فقد ارتفع سهم Coinbase بنسبة 9%، وسهم Figure بنسبة 9%، وسهم Galaxy بنسبة 6%، بينما ارتفع سهم كل من Strategy وSharplink بنحو 7%.