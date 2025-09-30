انخفض US100 على الرغم من ارتفاع Nvidia📉

خطر إغلاق الحكومة الأمريكية يعيق مكاسب وول ستريت 🏛️

تباينت معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم الأمريكية اليوم، على الرغم من الارتفاع القياسي الذي شهدته أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US)، التي أصبحت أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 4.5 تريليون دولار، بارتفاع تجاوز 2%. ويشهد قطاع التكنولوجيا الأمريكي أداءً قويًا؛ حيث ارتفعت أسهم كور ويف (CRWV.US) بأكثر من 12% عقب تقارير تفيد بأن الشركة ستوفر قوة حوسبة لشركة ميتا بلاتفورمز (META.US). من ناحية أخرى، انخفضت أسهم إنتل بنحو 3%، ويعزى ذلك على الأرجح إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة.

في غضون ذلك، حذّر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن الولايات المتحدة تتجه حاليًا نحو إغلاق حكومي. وعلى منصة كالشي للتنبؤات، يتوقع المشاركون الآن احتمالًا بنسبة 80% لإغلاق الحكومة بعد منتصف ليل 1 أكتوبر. وقد تلاشت إلى حد كبير المكاسب الأولية التي حققتها بيانات JOLTS، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات، ومؤشر شيكاغو الفيدرالي الإقليمي.

تُلقي المخاوف قصيرة الأجل بشأن إغلاق الحكومة، وعدم اليقين بشأن توقيت إصدار بيانات الاقتصاد الكلي (من بينها قراءة غير مؤكدة لبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة)، ومشاكل سوق العمل المحتملة، ومدة أي إغلاق محتمل، بثقلها على وول ستريت. يُكافح مؤشر US100 للحفاظ على مكاسبه، حيث يتداول حاليًا عند حوالي 24,780 نقطة، بانخفاض 0.13%. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر USDIDX بنحو 0.1%. يستفيد الذهب من هذا الغموض، ومن المتوقع أن يُنهي شهر سبتمبر على مكاسب تُقارب 10%.

المصدر: xStation5

في الأيام الأخيرة، اختبرت أسهم Nvidia المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 50 جلسة (EMA50) بالقرب من 175 دولارًا، ثم ارتدت، وتتداول الآن عند أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 186 دولارًا للسهم. المصدر: xStation5