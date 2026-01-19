🚨 انخفض US100 بنسبة 1.5%، متراجعاً عن مكاسب هذا العام وسط مخاوف من حرب تجارية 📉

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1.5% اليوم، متراجعةً إلى ما دون مستويات افتتاح جلسة 2 يناير 2026، ومُبددةً بذلك جميع مكاسبها منذ بداية العام. وسيتم إغلاق تداول الأسهم الأمريكية اليوم بمناسبة عطلة رسمية، إلا أن الأسواق تفاعلت بشكل حاد مع عناوين الأخبار التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية والمملكة المتحدة (من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير)، وهدد برفعها إلى 25% في حال عدم إبرام اتفاقية شراء غرينلاند. ويرى المستثمرون أن هذه الخطوة مبالغ فيها، حيث انخفض الدولار بدلاً من أن يرتفع، وتدهورت معنويات المخاطرة بشكل عام. كما أن أي تصعيد محتمل في العلاقات بين واشنطن وبروكسل قد يكون له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في أوروبا.
- وانخفض مؤشر داكس الألماني (DAX) بأكثر من 1.2%. يُثير انخفاض مؤشر US100 قلقًا بالغًا، لا سيما مع فشل النتائج القياسية الأخيرة لشركة TSMC والتفاؤل المفرط في قطاع أشباه الموصلات في دفع المؤشر إلى مستويات قياسية جديدة. كما تعرضت أسهم شركات البرمجيات لضغوط على مدى أشهر، حيث شهدت انخفاضات في أسهم شركات مثل Salesforce وServiceNow. وتراجعت أسهم Meta Platforms وMicrosoft أيضًا. وإذا استمر موضوع الرسوم الجمركية مطروحًا، فمن المرجح حدوث تصحيح أعمق في أسواق الأسهم الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يبدو من غير الواقعي إتمام اتفاقية غرينلاند قبل الأول من فبراير.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: "بيع أمريكا" يدفع الأصول الأمريكية إلى حافة الهاوية (20.01.2026)
الدولار ينهار تحت وطأة الفوضى الجيوسياسية 📉 بيع كل شيء أمريكي يعود إلى الواجهة❗️
البنوك تخشى ترامب 📉 هل هناك تخطيط مركزي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 10% 🔥📈