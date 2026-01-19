🚨 انخفض US100 بنسبة 1.5%، متراجعاً عن مكاسب هذا العام وسط مخاوف من حرب تجارية 📉

أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية والمملكة المتحدة (من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير)، وهدد برفعها إلى 25% في حال عدم إبرام اتفاقية شراء غرينلاند. ويرى المستثمرون أن هذه الخطوة مبالغ فيها، حيث انخفض الدولار بدلاً من أن يرتفع، وتدهورت معنويات المخاطرة بشكل عام. كما أن أي تصعيد محتمل في العلاقات بين واشنطن وبروكسل قد يكون له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في أوروبا.

