انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% بسبب إعصار إيرين في المحيط الأطلسي والطقس البارد في الولايات المتحدة⛈️

انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي في مؤشر هنري هب (NATGAS) بنسبة تقارب 6% اليوم، لتسجل أدنى مستوياتها في تسعة أشهر تقريبًا. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستويات الإنتاج، وغياب توقعات بموجة حر في الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف الطلب في بداية سبتمبر. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على الأسعار انخفاض كميات الغاز المتدفقة إلى مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال.

ووفقًا لبيانات LSEG، ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 48 المتجاورة إلى 108.5 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس، مقارنةً بـ 107.8 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو. وتشير توقعات الطقس إلى أن الظروف ستبقى طبيعية في الغالب حتى أوائل سبتمبر، وهي توقعات أكثر برودة مما كان متوقعًا سابقًا. وقد بدأت بداية الصيف الحارة تفسح المجال لظروف أكثر اعتدالًا، في حين عزز المنتجون الإنتاج.

المصدر: NOAA

تتجاوز مخزونات الغاز الأمريكية حاليًا المتوسط الموسمي بنحو 6%، ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع مستويات التخزين بوتيرة أسرع من المعتاد في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز من 110 مليارات قدم مكعب يوميًا هذا الأسبوع إلى 105.7 مليار قدم مكعب يوميًا الأسبوع المقبل، وهو تعديل بالخفض مقارنةً بتوقعات يوم الاثنين.

وعلى أساس يومي، كان من المتوقع أن ترتفع شحنات غاز التغذية للغاز الطبيعي المسال إلى 15.3 مليار قدم مكعب يوميًا يوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 14.2 مليار قدم مكعب يوميًا يوم الاثنين، وذلك عقب تقليص الإنتاج في عدة مصانع، بما في ذلك منشأة سابين باس التابعة لشركة تشينير إنرجي.



إعصار إيرين

في غضون ذلك، يتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن يتجه إعصار إيرين الأطلسي، الذي يقترب حاليًا من جزر البهاما، شمالًا ثم شرقًا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع دون أن يصل إلى اليابسة.

ومع ذلك، قد يُسبب إيرين عاصفة استوائية يوم الخميس، ومن المرجح أن يُخفض درجات الحرارة على طول الساحل الشرقي.

ويُقدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن لدى إيرين فرصة بنسبة 60% لأن يشتد ويتحول إلى إعصار خلال الأسبوع مع تحركه غربًا. في حين أن الأعاصير قد تدعم أسعار الغاز في بعض الأحيان من خلال تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك، إلا أنها غالبًا ما تُقلل الطلب من خلال إغلاق مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال وقطع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات.



هذا يُقلل من استهلاك الغاز في محطات الطاقة. يأتي حوالي 2% فقط من إجمالي إنتاج الغاز في الولايات المتحدة من خليج المكسيك البحري، بينما يتم توليد أكثر من 40% من الكهرباء في الولايات المتحدة بواسطة محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. يمكن للأعاصير أيضًا أن تُساهم في أنماط الطقس الأكثر برودة.

المصدر: xStation5