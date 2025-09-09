انخفضت أسهم Apple بنسبة 0.5٪ خلال حدث Apple 📉

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل (AAPL.US) اليوم عن مجموعة من تحديثات منتجاتها، بما في ذلك آيفون 17، وسماعات AirPods الجديدة، وأحدث جيل من ساعاتها الذكية. ومع ذلك، لم تشهد أسهمها تقلبات كبيرة، حيث انخفضت بنحو 0.5%. ويبدو أن المستثمرين حذرون بشأن استراتيجية التسعير التي تنتهجها آبل والميزات الجديدة التي تقدمها. إذا اعتبر السوق في النهاية أن الإعلانات غير كافية، فقد نشهد ضغطًا هبوطيًا نحو منطقة 220-225 دولارًا أمريكيًا، حيث تقع المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية، EMA50 وEMA200.

قد يؤدي غياب أي ارتفاعات محتملة في أسعار Apple Watch و AirPods إلى الضغط على هوامش الربح.

قد تساعد الزيادات المحتملة في أسعار iPhone 17 (بين 50 و100 دولار أمريكي) في تعويض تكاليف التعريفات الجمركية ودعم الإيرادات.

تُبرز ميزات الصحة والذكاء الاصطناعي الجديدة (بما في ذلك الترجمة الفورية في AirPods ) تركيز آبل على مجالات النمو المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية.

لا يزال اهتمام المستهلكين قويًا، حيث استقطب بث Apple على يوتيوب أكثر من 650,000 مشاهد قبل الحدث.

iPhone 17

الجيل الجديد من أجهزة iPhone يُعلن عنه رسميًا.

الألوان: أرجواني، أزرق ضبابي، أسود، أبيض، ومريمية.

Ceramic Shield 2 : مقاومة للخدش أكثر بثلاث مرات.

iOS 26 : يُقدم تصميمًا جديدًا "زجاجًا سائلًا"، وهو متاح أيضًا للأجهزة القديمة.

توقعات الأسعار: يتوقع المحللون، بمن فيهم دان آيفز من Wedbush ، ارتفاعًا محتملًا في الأسعار يتراوح بين 50 و100 دولار أمريكي بسبب الرسوم الجمركية.

ساعة آبل السلسلة 11 وساعة ألترا 3

السعر لم يتغير:

ساعة SE 3 : ابتداءً من 249 دولارًا أمريكيًا

ساعة السلسلة 11: ابتداءً من 399 دولارًا أمريكيًا

ساعة ألترا 3: ابتداءً من 799 دولارًا أمريكيًا

ساعة السلسلة 11: أنحف وأكثر ساعات آبل راحةً حتى الآن، تتميز بمودم 5 G جديد، وكفاءة طاقة مُحسّنة، وعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة.

ميزة الصحة: ​​مراقبة ارتفاع ضغط الدم (بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية).

ساعة ألترا 3: شاشة مُحسّنة، اتصال عبر الأقمار الصناعية، ودعم 5 G .

سماعات AirPods Pro 3

السعر لم يتغير: 249 دولارًا أمريكيًا، متوفرة ابتداءً من 19 سبتمبر.

الميزات الجديدة:

ترجمة فورية للمحادثات (مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

إلغاء ضوضاء مُحسّن وصوت مكاني

عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات

خمسة خيارات للحجم لملاءمة أفضل

رسم بياني لسهم آبل (الفاصل الزمني D1)



المصدر: xStation5