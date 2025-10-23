ارتفع بنك ماكرو بنسبة 5% بفضل دعم الخزانة الأمريكية للبيزو الأرجنتيني 🗽

- ارتفع بنك ماكرو بنسبة 5% اليوم، بفضل دعم الخزانة الأمريكية للبيزو الأرجنتيني.
- ارتفع بنك ماكرو بنسبة 5% اليوم، بفضل دعم الخزانة الأمريكية للبيزو الأرجنتيني.
- من المقرر إجراء أهم انتخابات أرجنتينية في 26 أكتوبر.
ارتفعت أسهم البنوك الأرجنتينية بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن وزارة الخزانة الأمريكية باعت دولارات للحفاظ على البيزو الأرجنتيني. ارتفع بنكو ماكرو بأكثر من 5٪ اليوم وانتعش بقوة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر. وقد كان سبب عمليات البيع الأخيرة في الغالب هو دعم معارضي خافيير ميلي في الانتخابات الإقليمية، مما يجعل المستثمرين الأجانب قلقين بشأن الاقتصاد الأرجنتيني والظروف المالية المستقبلية. إذا دعم دونالد ترامب، سيفوز ميلي في الانتخابات، فقد نتوقع تحسن المشاعر حول الأسهم الأرجنتينية. تم تحديد موعد الانتخابات في 26 أكتوبر. في الشهر الماضي، حققت جميع البنوك الأرجنتينية الأكثر أهمية مكاسب في الأسهم تجاوزت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع ارتفاع بنكو ماكرو بأكثر من 40٪، وقفز بنسبة 41٪، وارتفع فينانسيرو غاليسيا بنسبة 25٪ تقريبًا، وربح بنكو بي بي في إيه الأرجنتين بنسبة 17٪.
المصدر: xStation5
