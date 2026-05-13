انخفضت أسهم بيركنستوك إلى أدنى مستوى لها منذ طرحها للاكتتاب العام بعد صدور تقرير الأرباح 💥

جاءت نتائج شركة بيركنستوك (BIRK.US) للربع الثاني أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بأكثر من 7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. ورغم ارتفاع إيرادات الشركة بنحو 8% على أساس سنوي لتصل إلى 618.3 مليون يورو، إلا أن كلاً من المبيعات والأرباح التشغيلية لم ترقَ إلى مستوى توقعات المحللين. وكان المستثمرون يأملون في زخم نمو أقوى، لكن البيانات المالية أظهرت تباطؤًا طفيفًا مقارنةً بالعام الماضي.

ويُعزى السبب الرئيسي لضعف النتائج إلى عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الشركة. فقد أشارت الشركة إلى أن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط أدى إلى انخفاض الإيرادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 6 ملايين يورو، مما أدى إلى تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في تلك المنطقة. كما شكلت تقلبات أسعار الصرف غير المواتية والتعريفات الجمركية الأمريكية تحديًا إضافيًا، حيث أثرت سلبًا على هوامش الربح وصافي الربح النهائي، الذي انخفض بنسبة 22% على أساس سنوي.

نتائج الربع الثاني

الربح التشغيلي: 155.5 مليون يورو، بانخفاض 11% على أساس سنوي، والتوقعات: 168.1 مليون يورو

الإيرادات: 618.3 مليون يورو، بزيادة 7.7% على أساس سنوي، والتوقعات: 620.3 مليون يورو

الإيرادات في الأمريكتين: 324.4 مليون يورو، بزيادة 3.8% على أساس سنوي، والتوقعات: 325.9 مليون يورو

إيرادات قطاع الأعمال (B2B): 471.7 مليون يورو، بزيادة 9.1% على أساس سنوي، والتوقعات: 479.3 مليون يورو

إيرادات البيع المباشر للمستهلك (DTC): 146.4 مليون يورو، بزيادة 4% على أساس سنوي، والتوقعات: 145.9 مليون يورو

الإيرادات من أنشطة الشركة والأنشطة الأخرى: 0.28 مليون يورو، بانخفاض 75% على أساس سنوي، والتوقعات: 1.1 مليون يورو

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA): 198.3 مليون يورو، بانخفاض 0.9% على أساس سنوي، التوقعات: 199.5 مليون يورو

صافي الربح: 81.9 مليون يورو، بانخفاض قدره 22% على أساس سنوي، التوقعات: 109.4 مليون يورو

الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.50 يورو مقارنة بـ 0.55 يورو على أساس سنوي؛ التوقعات: 0.59 يورو

الإيرادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 235.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي

الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 58.6 مليون يورو، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي

التوقعات السنوية

لا تزال بيركنستوك تتوقع هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 30% إلى 30.5%، مع توقعات بنسبة 30.4%.

وتواصل بيركنستوك توقعاتها بنمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 13% و15% بأسعار صرف ثابتة.

التعليق والسياق

تواصل بيركنستوك توقعاتها بهامش ربح إجمالي معدل بنسبة تتراوح بين 57% و57.5% لعام 2026.

وتواصل بيركنستوك توقعاتها بأرباح معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 1.9 و2.05 يورو لعام 2026، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية وأسعار الصرف.

وقد أكدت الشركة خطتها الثلاثية، التي تتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 13% و15% بأسعار صرف ثابتة وهامش ربح معدل. هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتجاوز 30%

على الرغم من هذه الصعوبات، قرر مجلس إدارة بيركنستوك عدم تعديل توقعاته للعام بأكمله، متوقعًا نموًا في الإيرادات بنسبة 13-15%. وقد مثّل هذا الأمر خيبة أمل لبعض المستثمرين، إذ كان من المتوقع أن ترفع الشركة أهدافها للنصف الثاني من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال استراتيجية الرئيس التنفيذي، أوليفر رايخارت، حذرة، وتعتمد على مبيعات انتقائية والحفاظ على ضبط التكاليف، بهدف حماية العلامة التجارية في ظل حالة عدم اليقين المستمرة لدى المستهلكين.

تراجعت أسهم شركة بيركنستوك (BIRK.US) بشكل حاد عقب إعلان النتائج، متجاوزة أدنى مستوياتها السابقة ومسجلة أدنى مستوى لها منذ طرحها للاكتتاب العام. ويشهد سعر السهم اتجاهًا هبوطيًا قويًا، حيث يتداول دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، ويؤكد فارق السعر الحالي سيطرة العرض بشكل كامل على هذا السهم. المصدر: xStation