انخفضت أسهم InPost بعد الإعلان عن أحدث النتائج وسط نزاع مستمر مع Allegro.

نشرت شركة InPost نتائجها للربع الثاني من عام 2025، والتي لم تُلبِّ توقعات المحللين، وحظيت بردود فعل متباينة من المستثمرين. بلغ صافي الربح المُعَدَّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة مليار زلوتي بولندي، وهو أعلى بقليل من متوسط ​​توقعات السوق البالغ 990 مليون زلوتي بولندي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 34.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.5 مليار زلوتي بولندي، وهو أمر مُشجِّع للغاية، ويُشير إلى مزيد من التوسع ونمو حجم العمليات. ومع ذلك، يُثير انخفاض صافي الربح القلق، حيث بلغ 254 مليون زلوتي بولندي، وهو أقل بنسبة 21% عن العام السابق، وأقل أيضًا من التوقعات البالغة 322.7 مليون زلوتي بولندي.

النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025:

صافي الربح: 254 مليون زلوتي بولندي (انخفاض بنسبة 21% على أساس سنوي، توقعات: 322.7 مليون زلوتي بولندي)

الإيرادات: 3.5 مليار زلوتي بولندي (زيادة بنسبة 34.7% على أساس سنوي)

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: مليار زلوتي بولندي (زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي، توقعات: 990 مليون زلوتي بولندي)

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 28.2% (انخفاض بأكثر من 5 نقاط مئوية)

حجم الطرود: 324 مليون (زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي)، مع حصة كبيرة من الأسواق الدولية.

يعود انخفاض سعر سهم InPost عقب نشر النتائج جزئيًا إلى المخاوف بشأن ضغوط التكلفة، لا سيما فيما يتعلق باندماج شركة البريد السريع البريطانية Yodel، مما يؤثر على الربحية. بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى تباطؤ واضح في نمو حجم الطرود في السوق البولندية، والذي انخفض من 10% في الربع الأول إلى 6% حاليًا. إلى جانب تزايد المنافسة وضغط الأسعار، تُحدّ هذه العوامل من إمكانية تحسين الربحية.

كما تأثرت المشاعر السلبية بالنزاع القانوني المستمر مع شركة Allegro. تطالب InPost بدفع غرامة تعاقدية تُقارب 99 مليون زلوتي بولندي، متهمةً Allegro بمنع العملاء من اختيار خدمة التوصيل عبر InPost. ترفض Allegro هذه الادعاءات، ومن المتوقع أن تُحل القضية في محكمة التحكيم بنهاية عام 2026. على الرغم من ذلك، تواصل الشركتان تعاونهما التشغيلي، لا سيما خلال فترة ما قبل العطلات.

كان المحرك الرئيسي لنمو إيرادات InPost هو الأداء في الأسواق الدولية، وخاصةً في المملكة المتحدة. ولأول مرة، جاء أكثر من نصف إيرادات مجموعة InPost من خارج بولندا، مما يؤكد فعالية الاستراتيجية الدولية للشركة التي تُركز عليها إدارتها. في الربع الثاني من عام 2025، سلّمت InPost 324 مليون طرد، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سُجِّل أكبر نمو في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة تصل إلى 177% على أساس سنوي. ويعود ذلك في المقام الأول إلى اندماج شركة البريد السريع البريطانية "يودل"، التي انضمت إلى مجموعة "إنبوست" وعززت حضورها بشكل كبير في السوق المحلية. كما شهد قطاع منطقة اليورو نموًا (+10% على أساس سنوي)، والذي يغطي أسواقًا مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

على الرغم من التحديات في السوق المحلية وضغوط التكلفة، تخطط "إنبوست" لمزيد من التوسع الطموح، وتهدف إلى تركيب أكثر من 14,000 خزانة طرود جديدة بحلول عام 2025. وسيتم نشر جزء كبير من هذه الأجهزة في الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على المملكة المتحدة ودول البنلوكس وشبه الجزيرة الأيبيرية. وتتوقع الشركة أن يؤدي ذلك إلى نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 30% و40%، ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20% و25% للعام بأكمله. تسلط هذه الاستراتيجية الضوء على الأهمية الكبرى للتوسع الدولي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو للشركة، والذي يمكنه تعويض التحديات والتباطؤ في السوق البولندية.

